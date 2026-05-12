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Honda-Pilot Luca Marini (10.): «Wer hätte schon mit Sonne gerechnet?!»

Luca Marini (Honda) belegte im MotoGP-Grand-Prix in Le Mans Rang 10. Nach dem Rennen ärgerte er sich über die falsche Reifenwahl. Was beim Halbbruder von Valentino Rossi sonst noch schief lief.

MotoGP

Luca Marini vor Johann Zarco
Luca Marini vor Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini vor Johann Zarco
© Gold & Goose

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Luca Marini hätte sich den Frankreich-GP wohl anders vorgestellt. Im Qualifying reichte es mit seiner Honda RC213V nur für Startplatz 15. Im Sprintrennen stürzte der Italiener in der zweiten Runde.

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Im Grand Prix am Sonntag erwischte Marini mit dem weichen Vorderreifen einen guten Start, und er konnte einige Positionen gut machen. Doch dann blieb er auf Platz 12 stecken. Bei den steigenden Temperaturen hatte er zunehmend Probleme, den Vorderreifen über die Distanz von 27 Runden zu bringen. Nach den Ausfällen von VR46-Kumpel Pecco Bagnaia und Teamkollege Joan Mir wurde Marini noch auf Endrang 10 nach vorne gespült.

Falsche Reifenwahl

«Es ist sehr schade, meine Wahl des Vorderreifens war falsch – wer hätte schon mit Sonne im Rennen gerechnet?! Es war schwierig, bis zum Ende durchzuhalten, da es gegen Ende viele Bewegungen im Motorrad gab; andererseits wäre der harte Reifen zu Beginn des Rennens am Limit gewesen, da es vor dem Herauskommen der Sonne noch kalt war», grübelte der Honda-Werksfahrer.

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Mit Platz 10 in Le Mans hat Marini nun 33 WM-Punkte auf dem Konto. In der Gesamtwertung belegt er derzeit als bester Honda-Pilot Rang 11. «Es ist positiv, dass wir Zehnter geworden sind und nach einem Wochenende mit Höhen und Tiefen noch einige Punkte geholt haben, aber das ist nicht mehr das, was wir wollen», gab der 28-Jährige zu verstehen. «Es gibt noch viel zu tun, und in diesem Rennen hatten wir mehr Probleme mit der Pace als in anderen Rennen in diesem Jahr.»

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Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Bezzecchi, Martin, Ogura
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Team

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

27

+2,851

1:31,385

13

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Red Bull KTM Factory Racing

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37

27

+2,991

1:31,322

17

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Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

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Trackhouse MotoGP Team

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Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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