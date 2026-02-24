Honda-Pilot Luca Marini über Thailand-GP: «Das Podium ist bereits fixiert!»
Luca Marini (Honda) ist zufrieden mit den MotoGP-Tests in Sepang und Buriram. Nun freut er sich auf die Rennen, um zu sehen, wo jeder wirklich steht. Das Potenzial mit der RC213V reiche für die Top-7.
Luca Marini beendete den Buriram-Test auf Rang 13, 0,783 sec hinter der Bestzeit von Marco Bezzecchi (Aprilia). Er arbeitete mit seiner Honda-Werksmannschaft in Thailand sehr hart, um sich für die ersten Saisonrennen auf dem Chang International Circuit in Stellung zu bringen.
«Das Motorrad hat sich in Bezug auf Motor, Aerodynamik und in der Bremsphase stark verbessert – damit können wir zufrieden sein. Alle haben über den Winter und während dieser beiden Tests hart gearbeitet, und ich weiß, dass sie das ganze Jahr über weiter hart arbeiten werden», ist sich der Halbbruder von Valentino Rossi sicher. «Wir müssen uns weiterhin auf die Dinge konzentrieren, die uns noch fehlen, um schneller zu werden. So fehlt uns immer noch etwas beim Grip am Hinterrad – sowohl am Kurveneingang als auch beim Herausbeschleunigen aus den Kurven. Wir brauchen nur noch ein wenig Zeit, um diese Bereiche zu verbessern.»
HRC konnte vor allem beim Motor einen Schritt machen. «Er hat etwas mehr Drehmoment. Natürlich ist es nie genug», schmunzelte Marini. «Wir können aber mit unserem Motor zufrieden sein, die Ingenieure haben einen fantastischen Job gemacht. Seit ich bei Honda bin, haben sie beim Motor so viel verbessert – man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Änderungen es waren.»
Marini: «Viele Fahrer können momentan um die Top-5 kämpfen»
Am kommenden Wochenende geht es für Marini in Thailand darum, die bei der RC213V erzielten Verbesserungen unter Rennbedingungen zu bestätigen. «Ich freue mich auf das Rennen, um zu sehen, wo jeder wirklich steht. Viele Fahrer können momentan um die Top-5 kämpfen, das Podium ist bereits fixiert. Das Qualifying wird sehr wichtig sein, daher müssen wir uns gut darauf vorbereiten», betonte der 28-Jährige. «Ich denke, unser Potenzial reicht locker für die Top-7, vielleicht sogar für mehr, wenn wir in den nächsten Tagen noch ein paar Dinge am Motorrad verbessern können.»
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
1:28,668 min
2.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,097 sec
3.
Marc Marquez (E)
Ducati
0,168
4.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
0,215
5.
Alex Marquez (E)
Ducati
0,293
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
0,353
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
0,403
8.
Jorge Martin (E)
Aprilia
0,499
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
0,505
10.
Joan Mir (E)
Honda
0,628
11.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
0,634
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
0,724
13.
Luca Marini (I)
Honda
0,783
14.
Johann Zarco (F)
Honda
0,799
15.
Maverick Vinales (E)
KTM
0,872
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
1,004
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
1,033
18.
Enea Bastianini (I)
KTM
1,060
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
1,252
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
1,434
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
2,104
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
3,109
