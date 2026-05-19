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Honda-Pilot Luca Marini zu 2027: «Alle warten auf den richtigen Moment!»

Luca Marini war beim MotoGP-Test in Barcelona gut beschäftigt. Der Italiener testete auch Teile für den verletzten Johann Zarco. 90 Prozent der Startaufstellung 2027 würde bereits feststehen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
© Gold & Goose

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Mit den Rängen 11 und 6 hatte Luca Marini auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein solides Rennwochenende. Am Montag stand dann der offizielle MotoGP-Test an. Der Honda-Pilot nutzte den Barcelona-Test, um am Setup bei seiner RC213V zu arbeiten. Zudem testete er eine neue Verkleidung.

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Obwohl Marini mit seiner Honda-Werksmannschaft aufgrund des Wetters nur den Montagvormittag nutzen konnte, wurde der Testplan abgearbeitet. Der Italiener absolvierte 41 Runden und belegte mit seiner schnellsten Runde (1:39,843 min) Rang 14.

«Wir haben viele Dinge getestet, es war ein wirklich produktiver Tag, aber ich kann euch nichts darüber sagen. Ich bin ziemlich zufrieden, wir haben unser Bestes gegeben – in nur 40 Runden haben wir viele Teile ausprobiert», fasste Marini seinen Testtag in der Medienrunde zusammen. Beim Test gefehlt hat LCR-Honda-Pilot Johann Zarco – der Franzose zog sich bei seinem Crash am Sonntag, in den auch Marini verwickelt war, Verletzungen am Knie zu. «Ich testete auch einige Teile, die für ihn bestimmt waren. Mir gefällt die Richtung, in die die Entwicklung geht – es gibt gute Ideen für die Zukunft. Das sind positive Aspekte, an denen wir weiterarbeiten müssen. Jetzt bereiten wir uns auf Mugello vor, mein Heimrennen! Ich freue mich schon sehr darauf, nachdem ich letztes Jahr dort nicht fahren konnte.»

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Mugello als Gradmesser

Es war der letzte Test mit den 1000-ccm-Bikes und den Michelin-Reifen. Die Hersteller legen bei den nächsten Tests in Brünn (22. Juni) und Spielberg (21. September) den Fokus auf das 2027er-Reglement mit den 850-ccm-Motoren und den Pirelli-Reifen. Beim Barcelona-Test haben die Hersteller deshalb keine großen Neuerungen gebracht. «Es ist normal, dass wir nicht allzu viele Dinge testeten, aber ich glaube, kein Hersteller legt derzeit mehr so großen Wert auf dieses Projekt. Wir verbessern das Motorrad trotzdem, und das ist wichtig. Ich möchte in Mugello sehen, ob alles gut funktioniert.»

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Alle warten derzeit darauf, bis die Teams ihre Fahrer für die MotoGP-Saison 2027 verkünden – damit auch die Spekulationen ein Ende haben. «90 Prozent der Startaufstellung steht bereits fest, es fehlen nur noch drei, vier Plätze – alle warten auf den richtigen Moment», ist sich Luca Marini sicher.

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Fahrer

Team

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1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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142

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

116

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

92

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

77

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

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7

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Alex Márquez

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9

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