Honda-Pilot Luca Marini zu 2027: «Alle warten auf den richtigen Moment!»

Mit den Rängen 11 und 6 hatte Luca Marini auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein solides Rennwochenende. Am Montag stand dann der offizielle MotoGP-Test an. Der Honda-Pilot nutzte den Barcelona-Test, um am Setup bei seiner RC213V zu arbeiten. Zudem testete er eine neue Verkleidung.

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Obwohl Marini mit seiner Honda-Werksmannschaft aufgrund des Wetters nur den Montagvormittag nutzen konnte, wurde der Testplan abgearbeitet. Der Italiener absolvierte 41 Runden und belegte mit seiner schnellsten Runde (1:39,843 min) Rang 14.

«Wir haben viele Dinge getestet, es war ein wirklich produktiver Tag, aber ich kann euch nichts darüber sagen. Ich bin ziemlich zufrieden, wir haben unser Bestes gegeben – in nur 40 Runden haben wir viele Teile ausprobiert», fasste Marini seinen Testtag in der Medienrunde zusammen. Beim Test gefehlt hat LCR-Honda-Pilot Johann Zarco – der Franzose zog sich bei seinem Crash am Sonntag, in den auch Marini verwickelt war, Verletzungen am Knie zu. «Ich testete auch einige Teile, die für ihn bestimmt waren. Mir gefällt die Richtung, in die die Entwicklung geht – es gibt gute Ideen für die Zukunft. Das sind positive Aspekte, an denen wir weiterarbeiten müssen. Jetzt bereiten wir uns auf Mugello vor, mein Heimrennen! Ich freue mich schon sehr darauf, nachdem ich letztes Jahr dort nicht fahren konnte.»

Mugello als Gradmesser

Es war der letzte Test mit den 1000-ccm-Bikes und den Michelin-Reifen. Die Hersteller legen bei den nächsten Tests in Brünn (22. Juni) und Spielberg (21. September) den Fokus auf das 2027er-Reglement mit den 850-ccm-Motoren und den Pirelli-Reifen. Beim Barcelona-Test haben die Hersteller deshalb keine großen Neuerungen gebracht. «Es ist normal, dass wir nicht allzu viele Dinge testeten, aber ich glaube, kein Hersteller legt derzeit mehr so großen Wert auf dieses Projekt. Wir verbessern das Motorrad trotzdem, und das ist wichtig. Ich möchte in Mugello sehen, ob alles gut funktioniert.»

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Alle warten derzeit darauf, bis die Teams ihre Fahrer für die MotoGP-Saison 2027 verkünden – damit auch die Spekulationen ein Ende haben. «90 Prozent der Startaufstellung steht bereits fest, es fehlen nur noch drei, vier Plätze – alle warten auf den richtigen Moment», ist sich Luca Marini sicher.

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Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):