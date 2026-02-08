Honda RC213V (2026) laut HRC-Teammanager Alberto Puig ein «großer Schritt»
Die Entwicklung der Honda RC213V beim MotoGP-Test in Sepang stimmt HRC-Teammanager Alberto Puig sehr zufrieden: Die Ingenieure haben für 2026 noch einmal nachgelegt.
Honda konnte sich beim MotoGP-Test in Sepang mit der Mittwochs-Bestzeit in Szene setzen. Joan Mir behauptete sich mit seiner 2026er-Honda in den Top-5 der kombinierten Wertung. Damit lag Honda in Schlagdistanz zur Spitze. Lediglich Ducati scheint einen klaren Vorsprung zu haben.
«Wir sind sehr zufrieden», bilanzierte HRC-Teammanager Alberto Puig gegenüber MotoGP.com. «Wir konnten beim Motorrad große Fortschritte erzielen. Wir haben an vielen kleinen Details gearbeitet, die schlussendlich zu guten Ergebnissen führten.»
Finaler Feinschliff statt Revolution
Für die letzte Saison mit den 1000er-Bikes hat Honda an den Feinheiten getüftelt. «Das Motorrad ist keine revolutionäre Neuerung, doch es gab Verbesserungen in den Bereichen, in denen wir wussten, dass wir sie optimieren müssen», erklärte Puig.
«Der Schritt, den wir unterm Strich gemacht haben, ist ziemlich groß», ist der spanische Ex-Profi überzeugt. «Das Motorrad funktioniert gut, mit der Motor-Performance sind wir jetzt zufrieden. Das Motorrad ist leichter und besser, wir sind zufrieden. Doch am wichtigsten ist, dass die Fahrer happy sind. Das Ziel ist, so schnell wie möglich zu gewinnen.»
Puig über HRC-Aufgebot 2027: «Fabio ist ein fantastischer Fahrer»
Bereits vor dem Testauftakt in Sepang sorgte Honda für Schlagzeilen, denn laut Medienberichten ist man sich mit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo einig. Ab 2027 soll der Franzose eine der beiden Werks-Hondas pilotieren.
Bestätigen konnte Puig den Transfer nicht. «Im Moment spricht jeder mit jedem. Alle Hersteller sprechen mit allen Fahrern und umgedreht. Das ist normal zu dieser Zeit im Jahr, wobei es mir vorkommt, als ob es immer zeitiger losgeht. Im Moment ist nichts klar, außer dass wir unsere aktuellen Fahrer unterstützen müssen. Und das werden wir tun», kommentierte der HRC-Manager und fügte hinzu: «Honda hat das Programm für 2027 noch nicht definiert. Fabio ist aber ein fantastischer Fahrer.»
Welche Art Fahrer sucht Honda für die MotoGP-Zukunft? «Es geht um die richtige Kombination aus Köpfchen und Schnelligkeit. Wenn man einen super schnellen Fahrer findet, der auch noch schlau ist, dann braucht man nicht weitersuchen», bemerkte Puig, der sich Ende 2026 voraussichtlich von einem seiner beiden Fahrer trennen muss. Wird es Joan Mir oder Luca Marini treffen? «Viele Fahrer kämpfen jetzt um ihre Zukunft», hielt er fest und verwies auf den Druck, unter dem die Fahrer bei den ersten Rennwochenenden stehen.
Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert)
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Alex Marquez (E)
Ducati
1:56,402 min
2.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,124 sec
3.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,383
4.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,387
5.
Joan Mir (E)
Honda
+0,472
6.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,527
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,581
8.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,714
9.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,724
10.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,843
11.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,888
12.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,924
13.
Luca Marini (I)
Honda
+1,163
14.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,178
15.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,188
16.
Johann Zarco (F)
Honda
+1,199
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+1,467
18.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,754
19.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,924
20.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+2,074
21.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+2,164
22.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+2,876
23.
Andrea Dovizioso (I)
Yamaha
+4,279
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach