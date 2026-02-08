Weiter zum Inhalt
Honda RC213V (2026) laut HRC-Teammanager Alberto Puig ein «großer Schritt»

Die Entwicklung der Honda RC213V beim MotoGP-Test in Sepang stimmt HRC-Teammanager Alberto Puig sehr zufrieden: Die Ingenieure haben für 2026 noch einmal nachgelegt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

MotoGP Tests

HRC-Duo Joan Mir und Luca Marini
HRC-Duo Joan Mir und Luca Marini
Foto: Gold & Goose
HRC-Duo Joan Mir und Luca Marini
© Gold & Goose

Honda konnte sich beim MotoGP-Test in Sepang mit der Mittwochs-Bestzeit in Szene setzen. Joan Mir behauptete sich mit seiner 2026er-Honda in den Top-5 der kombinierten Wertung. Damit lag Honda in Schlagdistanz zur Spitze. Lediglich Ducati scheint einen klaren Vorsprung zu haben.

«Wir sind sehr zufrieden», bilanzierte HRC-Teammanager Alberto Puig gegenüber MotoGP.com. «Wir konnten beim Motorrad große Fortschritte erzielen. Wir haben an vielen kleinen Details gearbeitet, die schlussendlich zu guten Ergebnissen führten.»

Finaler Feinschliff statt Revolution

Für die letzte Saison mit den 1000er-Bikes hat Honda an den Feinheiten getüftelt. «Das Motorrad ist keine revolutionäre Neuerung, doch es gab Verbesserungen in den Bereichen, in denen wir wussten, dass wir sie optimieren müssen», erklärte Puig.

Alberto Puig
Alberto Puig
Foto: Gold & Goose
Alberto Puig
© Gold & Goose

«Der Schritt, den wir unterm Strich gemacht haben, ist ziemlich groß», ist der spanische Ex-Profi überzeugt. «Das Motorrad funktioniert gut, mit der Motor-Performance sind wir jetzt zufrieden. Das Motorrad ist leichter und besser, wir sind zufrieden. Doch am wichtigsten ist, dass die Fahrer happy sind. Das Ziel ist, so schnell wie möglich zu gewinnen.»

Puig über HRC-Aufgebot 2027: «Fabio ist ein fantastischer Fahrer»

Bereits vor dem Testauftakt in Sepang sorgte Honda für Schlagzeilen, denn laut Medienberichten ist man sich mit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo einig. Ab 2027 soll der Franzose eine der beiden Werks-Hondas pilotieren.

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

Bestätigen konnte Puig den Transfer nicht. «Im Moment spricht jeder mit jedem. Alle Hersteller sprechen mit allen Fahrern und umgedreht. Das ist normal zu dieser Zeit im Jahr, wobei es mir vorkommt, als ob es immer zeitiger losgeht. Im Moment ist nichts klar, außer dass wir unsere aktuellen Fahrer unterstützen müssen. Und das werden wir tun», kommentierte der HRC-Manager und fügte hinzu: «Honda hat das Programm für 2027 noch nicht definiert. Fabio ist aber ein fantastischer Fahrer.»

Welche Art Fahrer sucht Honda für die MotoGP-Zukunft? «Es geht um die richtige Kombination aus Köpfchen und Schnelligkeit. Wenn man einen super schnellen Fahrer findet, der auch noch schlau ist, dann braucht man nicht weitersuchen», bemerkte Puig, der sich Ende 2026 voraussichtlich von einem seiner beiden Fahrer trennen muss. Wird es Joan Mir oder Luca Marini treffen? «Viele Fahrer kämpfen jetzt um ihre Zukunft», hielt er fest und verwies auf den Druck, unter dem die Fahrer bei den ersten Rennwochenenden stehen.

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert)

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  2. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

