Honda RC213V (2026) laut HRC-Teammanager Alberto Puig ein «großer Schritt»

Honda konnte sich beim MotoGP-Test in Sepang mit der Mittwochs-Bestzeit in Szene setzen. Joan Mir behauptete sich mit seiner 2026er-Honda in den Top-5 der kombinierten Wertung. Damit lag Honda in Schlagdistanz zur Spitze. Lediglich Ducati scheint einen klaren Vorsprung zu haben.

«Wir sind sehr zufrieden», bilanzierte HRC-Teammanager Alberto Puig gegenüber MotoGP.com. «Wir konnten beim Motorrad große Fortschritte erzielen. Wir haben an vielen kleinen Details gearbeitet, die schlussendlich zu guten Ergebnissen führten.»

Finaler Feinschliff statt Revolution

Für die letzte Saison mit den 1000er-Bikes hat Honda an den Feinheiten getüftelt. «Das Motorrad ist keine revolutionäre Neuerung, doch es gab Verbesserungen in den Bereichen, in denen wir wussten, dass wir sie optimieren müssen», erklärte Puig.

Alberto Puig Foto: Gold & Goose Alberto Puig © Gold & Goose

«Der Schritt, den wir unterm Strich gemacht haben, ist ziemlich groß», ist der spanische Ex-Profi überzeugt. «Das Motorrad funktioniert gut, mit der Motor-Performance sind wir jetzt zufrieden. Das Motorrad ist leichter und besser, wir sind zufrieden. Doch am wichtigsten ist, dass die Fahrer happy sind. Das Ziel ist, so schnell wie möglich zu gewinnen.»

Puig über HRC-Aufgebot 2027: «Fabio ist ein fantastischer Fahrer»

Bereits vor dem Testauftakt in Sepang sorgte Honda für Schlagzeilen, denn laut Medienberichten ist man sich mit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo einig. Ab 2027 soll der Franzose eine der beiden Werks-Hondas pilotieren.

Fabio Quartararo Foto: Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose

Bestätigen konnte Puig den Transfer nicht. «Im Moment spricht jeder mit jedem. Alle Hersteller sprechen mit allen Fahrern und umgedreht. Das ist normal zu dieser Zeit im Jahr, wobei es mir vorkommt, als ob es immer zeitiger losgeht. Im Moment ist nichts klar, außer dass wir unsere aktuellen Fahrer unterstützen müssen. Und das werden wir tun», kommentierte der HRC-Manager und fügte hinzu: «Honda hat das Programm für 2027 noch nicht definiert. Fabio ist aber ein fantastischer Fahrer.»

Welche Art Fahrer sucht Honda für die MotoGP-Zukunft? «Es geht um die richtige Kombination aus Köpfchen und Schnelligkeit. Wenn man einen super schnellen Fahrer findet, der auch noch schlau ist, dann braucht man nicht weitersuchen», bemerkte Puig, der sich Ende 2026 voraussichtlich von einem seiner beiden Fahrer trennen muss. Wird es Joan Mir oder Luca Marini treffen? «Viele Fahrer kämpfen jetzt um ihre Zukunft», hielt er fest und verwies auf den Druck, unter dem die Fahrer bei den ersten Rennwochenenden stehen.

