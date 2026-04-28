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Entwicklungsstopp der Honda RC213V: Warum Zarco diese Entscheidung begrüßt
Honda bringt keine weiteren Updates beim 1000er-Projekt und lenkt den Fokus auf die 850er-MotoGP-Maschine: Johann Zarco sieht darin kein Problem, eher eine Chance.
MotoGP
Nur noch Feinschliff: Honda wechselt den Fokus zum 850er-ProjektNur noch Feinschliff: Honda wechselt den Fokus zum 850er-ProjektFoto: LCR
Nur noch Feinschliff: Honda wechselt den Fokus zum 850er-Projekt© LCR
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Beim traditionellen Montags-Test nach dem MotoGP-Wochenende in Jerez hatten die Hersteller eine gute Gelegenheit, um neue Ideen und Teile für den restlichen Saisonverlauf zu testen. Bei den meisten Herstellern sah man Neuerungen, doch bei Honda hat sich der Fokus bereits auf 2027 verschoben. Laut Johann Zarco entwickelt HRC keine neuen Teile mehr für das 1000er-Bike.
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«Wir haben wie geplant verschiedene Abstimmungen probiert. Wir hatten keine neuen Teile. Honda konzentriert sich jetzt auf das Projekt für das kommende Jahr», schilderte der Franzose nach dem Testtag in Andalusien, den er auf der neunten Position beendete. Der Fokus lag auf der Abstimmungsarbeit. «Hier in Jerez sind es die schnellen Kurven, die uns Schwierigkeiten bereiten. Ein natürliches Turning zu haben, ist wichtig. Wichtig ist zudem, den Reifenverbrauch besser in den Griff zu bekommen. Im Grand Prix habe ich die meiste Zeit in den finalen vier Runden verloren. Ich weiß nicht, ob wir diesbezüglich etwas gefunden haben. Doch die Ingenieure können jetzt daran arbeiten. Es war gut, einen schönen Testtag zu haben, auch wenn es ein bisschen windig war», bilanzierte der MotoGP-Routinier.
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Warum Zarco froh ist, wenn HRC keine Updates liefert Dass Honda den restlichen Saisonverlauf ohne weitere Updates plant, stört Zarco nicht. Im Gegenteil: «Für mich erleichtert es die Arbeit. Wenn wir uns voll auf die Abstimmung und den Fahrstil konzentrieren können, dann erhalten wir klarere Signale. Man erhält ein konstantes Gefühl beim Fahren.»
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Johann Zarco erwartet von Honda keine weiteren UpdatesJohann Zarco erwartet von Honda keine weiteren UpdatesFoto: Gold & Goose
Johann Zarco erwartet von Honda keine weiteren Updates© Gold & Goose
«Wenn man neue Teile hat, kann das manchmal sehr gut funktionieren. Doch man muss sich immer die Zeit nehmen, um sich anzupassen. Ein Fahrer kann einen großen Unterschied ausmachen, wenn er alles sehr genau spürt», erklärte der Honda-Pilot und ergänzte: «Eine gute Abstimmung und ein gutes Gefühl können einen größeren Unterschied ausmachen als eine neue Schwinge.»
Wird Zarco die 1000er-Bikes vermissen? Die Tage der 1000er-MotoGP-Bikes mit Ride-Height-Devices, gut 300 PS Motorleistung und allerhand Aerodynamik-Flügelwerk sind gezählt. Längst wird an den 850er-Bikes getüftelt, die ohne die Devices auskommen müssen und aerodynamisch einige Limitierungen haben. Wird Zarco die 1000er vermissen? «Ich weiß nicht, aber ich bin gespannt auf die Leistung der neuen Motorräder. Die Motorräder werden etwas leichter sein, zudem haben wir andere Reifen. In die Kurven hinein werden wir sicher große Emotionen spüren, doch durch die niedrigeren Geschwindigkeiten wird es sicher eine Umstellung sein», bemerkte Zarco, der niedrigere Topspeeds erwartet. Und was sagt er zum Ende der Ride-Height-Devices? Wird er diese Vorrichtungen vermissen? «Vielleicht schon, denn für die Beschleunigung und Stabilität des Motorrads ist es ein gutes Feature», so Zarco.
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Heimspiel in Le Mans: Zarco kehrt mit breiter Brust zurück Die MotoGP-Saison 2026 wird in eineinhalb Wochen in Le Mans fortgesetzt. Zarco reist mit guten Erinnerungen zum Heimspiel. Im Vorjahr feierte er in einem chaotischen Regen-Grand-Prix einen überraschenden Sieg – und das vor einem Rekordpublikum. «Es ist bereits fast ein Jahr her. Für mich ist es sehr schön, dorthin zu kommen. Alle wollen mich anfassen», scherzte der Franzose. «Wir planen bereits den Plan ab Mittwoch, es wird sicher ein schönes Wochenende – unabhängig vom Ergebnis. Dei Fans wieder zu sehen – nachdem, was wir vor einem Jahr erreicht haben – wird toll sein.»
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Ai Ogura (J)
Aprilia
1:35,944 min
2.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
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Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
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4.
Marc Marquez (E)
Ducati
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5.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,355
6.
Alex Marquez (E)
Ducati
+0,450
7.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+0,495
8.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,533
9.
Johann Zarco (F)
Honda
+0,714
10.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,727
11.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+0,739
12.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,743
13.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+0,934
14.
Luca Marini (I)
Honda
+0,952
15.
Joan Mir (E)
Honda
+1,033
16.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,036
17.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,064
18.
Fermin Aldeguer (E)
Ducati
+1,095
19.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+1,127
20.
Dani Pedrosa (E)
KTM
+1,539
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,546
22.
Alex Rins (E)
Yamaha
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23.
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