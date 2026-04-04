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Honda RC213V zu sturzanfällig: Luca Marini stützt die These von Joan Mir

Honda macht bei der RC213V weitere Fortschritte, doch Luca Marini sieht genau wie Teamkollege Joan Mir eine klare Schwächen: Der Grenzbereich am Kurveneingang ist kritisch, Stürze sind die Folge.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Luca Marini mit Honda-Teamkollege Joan Mir
Luca Marini mit Honda-Teamkollege Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Luca Marini mit Honda-Teamkollege Joan Mir
© Gold & Goose

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Im Winter hat Honda bei der RC213V weitere Fortschritte erzielt. Das spiegelt sich auch in den Rennverläufen wider: Joan Mir mischte beim zurückliegenden Rennwochenende in Austin im vorderen Feld mit und hatte die Chance auf Top-5-Ergebnisse. Doch der schmale Grenzbereich der MotoGP-Honda führte erneut zu Stürzen.

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Nach seinen beiden Stürzen in Austin machte der Weltmeister von 2020 vor allem das kritische Fahrverhalten der Honda am Kurveneingang für die Probleme verantwortlich. Eine Einschätzung, die Teamkollege Luca Marini bestätigt.

2026er-Honda: Abstimmung verbessert, aber Grenzbereich zu schmal

Grundsätzlich sieht der Italiener das aktuelle Paket bereits als ausgereizt an und erwartet, dass Honda weitere Upgrades bringt, bevor der volle Fokus auf das 850er-Projekt gelenkt wird. Laut Marini stimmt die Basis-Abstimmung der Honda, was vor allem auf die produktiven Tests im Winter zurückzuführen ist.

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Im Artikel erwähnt

«Beim Setup haben wir in diesem Winter fantastische Arbeit geleistet. Ich habe sehr gut mit meinem Team gearbeitet, sie haben großartig auf mein Feedback gehört, und ich denke, wir haben eine sehr gute Basis, aber wir brauchen größere Veränderungen», so Marini.

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Das Team arbeitet kontinuierlich an Detailverbesserungen von Rennwochenende zu Rennwochenende: «Wir versuchen, bei jedem Rennen das bestmögliche Setup zu erreichen, denn die Strecken unterscheiden sich stark voneinander. Dabei gehen wir aber immer von meiner Basis aus, die sehr gut ist.»

Ein zentraler Schwachpunkt bleibt dabei der Kurveneingang – genau jener Bereich, den auch Mir kritisiert hatte. Marini erklärt: «Sicher haben wir einige Ideen. Uns ist bewusst, dass wir uns am Kurveneingang verbessern müssen. Wir müssen versuchen, in dieser Phase ein besseres Einlenken zu erreichen, etwas mehr Stabilität zu bekommen, damit die Fahrer aggressiver fahren können und weniger am Limit sind. Das ist im Moment die Hauptpriorität. Und natürlich suchen wir immer nach mehr Grip am Hinterrad.»

Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Acosta
Martin, Bezzecchi, Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
© Gold & Goose

Weniger Freiheiten bei der Aerodynamik nach Aufstieg in Gruppe C

Neben mechanischen und fahrdynamischen Themen sieht der 28-Jährige auch in der Aerodynamik weiteres Potenzial – allerdings mit Einschränkungen durch das aktuelle Reglement, denn im vergangenen Jahr war Honda so erfolgreich, dass man die Concession-Gruppe D verlassen musste. Deshalb gibt es in der laufenden Saison weniger Freiheiten in Sachen Aero-Updates.

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«Ehrlich gesagt gibt es bei der Aerodynamik noch viel Spielraum für Verbesserungen an unserem Motorrad, aber ich weiß, dass wir ohne die Zugeständnisse in diesem Jahr bereits alles festgelegt haben. Das ist also etwas, worüber Honda eher langfristig nachdenken muss, und ich rate ihnen einfach, alle kleinen aerodynamischen Details auszuprobieren, die sie auch schon für das 27er-Projekt in diesem Jahr bringen können, weil wir vielleicht sogar dieses Jahr noch einen Vorteil daraus ziehen können», erklärte Marini im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin.

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Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

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Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

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Francesco Bagnaia

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Francesco Bagnaia

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