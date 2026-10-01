Jetzt offiziell: Honda und Red Bull mit neuer Partnerschaft in der MotoGP

Ab der Saison 2027 wird der österreichische Energy-Drink-Hersteller Red Bull einer der Hauptpartner des MotoGP-Teams Honda HRC Castrol sein. Die mehrjährige Vereinbarung markiert eine Wiederaufnahme der langjährigen Zusammenarbeit beider Unternehmen in verschiedenen Motorsport-Bereichen.

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«Honda und Red Bull sind zwei Unternehmen, die sich aus vielen Bereichen des Rennsports bestens kennen, und ich freue mich sehr, unsere Zusammenarbeit in der MotoGP wieder aufzunehmen», betonte Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation. «Angesichts des bevorstehenden Wechsels zu einer neuen Ära der MotoGP-Weltmeisterschaft mit den 850-ccm-Maschinen ist es entscheidend, Partner zu haben, die dieselben Ziele und Ambitionen verfolgen. Ich habe keinen Zweifel daran, was wir gemeinsam erreichen können, und bin mir sicher, dass wir den Fans im Rahmen unserer Zusammenarbeit weitere unvergessliche Momente bescheren werden. Red Bull ist ein Unternehmen, das unsere Ziele, unseren Ehrgeiz und unsere hohen Standards teilt, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die Geschichte, die wir bereits auf und abseits der Rennstrecke geschrieben haben, weiter ausbauen können.»

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird das Red-Bull-Logo auf den nächstjährigen 850er-MotoGP-Bikes des Werksteams, in der Teamgarage und auf der Lederkombi der Fahrer – Fabio Quartararo und aller Voraussicht nach Diogo Moreira – prominent vertreten sein.

«Während sich die MotoGP darauf vorbereitet, als Weltmeisterschaft mit neuen Maschinen, neuen Regeln und neuen Zielen in eine neue Ära einzutreten, schließen wir uns erneut mit Red Bull zusammen», ergänzte Honda-HRC-Castrol-Teammanager Alberto Puig. «Im Rennsport gibt es nur sehr wenige Unternehmen, die in so vielen verschiedenen Meisterschaften antreten wie HRC und Red Bull – daher ist diese Zusammenarbeit absolut sinnvoll und logisch. Ich weiß, dass keine der beiden Seiten sich mit weniger als dem Sieg zufriedengeben wird, und genau darauf müssen wir hinarbeiten, damit diese Kombination wieder zum Maßstab wird.»

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Red Bull unterstützte das Honda-Werksteam bereits in den Jahren von 2015 bis 2023. In diese Zeit fielen einige der erfolgreichsten Jahre für HRC in der MotoGP, darunter mehrere Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeistertitel, die das Duo Seite an Seite erreichte. Marc Marquez holte von 2016 bis 2019 viermal in Serie den Titel. Gemeinsam wurden damals 45 GP-Siege und über 90 Podestplätze erzielt.



