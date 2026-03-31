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Honda-Startproblem irritiert Luca Marini: «Irgendetwas ist schiefgelaufen»

Honda-Pilot Luca Marini kämpfte sich in Austin auf Rang 9 nach vorn, haderte aber mit einem misslungenen Start. Das Top-5-Finish im Sprint war das klare Wochenend-Highlight des Italieners.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Luca Marini wurde beim Start weit zurückgeworfen
Luca Marini wurde beim Start weit zurückgeworfen
Foto: Gold & Goose
Luca Marini wurde beim Start weit zurückgeworfen
© Gold & Goose

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Für Honda-Werkspilot Luca Marini verlief der Grand Prix von Austin zwiespältig: Nach einem starken fünften Platz im Sprint reichte es im Hauptrennen nur zu Rang 9 – mit einem Rückstand von 14,5 Sekunden auf die Spitze. Der Italiener war von Startplatz 11 ins Rennen gegangen, wurde jedoch früh zurückgeworfen.

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Entscheidend dafür war aus seiner Sicht der Start. «Ich denke, alles ist am Start passiert», erklärte Marini nach dem Rennen. «Ich hatte im Vergleich zu Samstag keine so gute Ausgangsposition, aber vor allem hatte ich einen wirklich schlechten Start. Das ist sehr seltsam, weil wir normalerweise immer sehr gut starten. Mit Honda ist das Gefühl für die Kupplung eigentlich fantastisch, aber dieses Mal nicht. Irgendetwas ist schiefgelaufen, das müssen wir verstehen.»

Durch den misslungenen Start fiel Marini weit zurück und musste sich zunächst durch das Feld kämpfen. «Ich war etwa auf Platz 15. Die Kämpfe im hinteren Feld haben mir trotzdem Spaß gemacht, weil in den ersten drei Runden viel Chaos herrschte und ich viele Überholmanöver zeigen konnte», schilderte er. Doch der Rückstand ließ sich nur schwer wettmachen.

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Erschwert wurde das Rennen zusätzlich durch äußere Bedingungen. «Mit dem Wind war es wirklich schwierig, den Bremspunkt zu finden, weil er im Vergleich zu gestern und Freitag aus der entgegengesetzten Richtung kam», so der 28-Jährige. «Ich habe versucht, etwas aufzuholen, aber ich bin oft weit gegangen.»

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Immerhin konnte Marini in der Schlussphase noch einen kleinen Erfolg verbuchen, als er an der Werks-Ducati von Francesco Bagnaia vorbeiging. «Am Ende hatte Pecco große Probleme mit dem Hinterreifen. Ich dachte mir: 'Okay, ich versuche in der letzten Runde, ihn zu überholen' – darüber bin ich froh», sagte er. Dennoch bleibt der Anspruch höher: «Wir sind nicht zufrieden damit, dass wir nur auf Platz 9 oder 10 liegen. Wir wollen mehr, aber dafür müssen wir unser Paket weiter verbessern.»

Der Blick richtet sich bereits nach vorn – insbesondere auf die Qualifikation. «Das Wichtigste ist jetzt, uns auf das Qualifying zu konzentrieren. Wenn wir weiter vorne starten, können wir um gute Positionen kämpfen», betonte Marini. Der fünfte Platz im Sprint zeige das Potenzial: «Für unser aktuelles Niveau ist Platz 5 ein wirklich richtig gutes Ergebnis.»

Langfristig hat der Honda-Pilot jedoch deutlich ambitioniertere Ziele. «Wir können nicht daran denken, die Saison mit diesen Ergebnissen zu beenden. Wir wollen uns steigern und zumindest bei einigen Rennen um das Podium kämpfen.»

Auch die technischen Updates am Wochenende bewertet Marini differenziert. «Ich denke, die neue Verkleidung hat auf dieser Strecke funktioniert, besonders bei diesem Layout. Aber es ist kein großer Schritt im Vergleich zur Standard-Version – trotzdem ist es okay.»

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Zeit

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01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

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2:02,296

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