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Honda-Testfahrer Aleix Espargaro: Wirbelbrüche nach Horror-Crash in Sepang

Aleix Espargaro zog sich bei einem heftigen Sturz auf dem Sepang International Circuit Brüche an vier Rückenwirbeln und Prellungen zu. Honda testet in Malaysia diese Woche auch die 850er-MotoGP-Honda.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Honda-Testfahrer Aleix Espargaro hatte in Sepang Glück im Unglück
Honda-Testfahrer Aleix Espargaro hatte in Sepang Glück im Unglück
Foto: Aleix Espargaro/Instagram
Honda-Testfahrer Aleix Espargaro hatte in Sepang Glück im Unglück
© Aleix Espargaro/Instagram

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Honda nutzt die MotoGP-Pause vor dem Spanien-GP in Jerez, um in dieser Woche in Malaysia Tests mit dem aktuellen 1000er-Bike und dem neuen 850er-Prototyp, der RC214C, zu absolvieren. Im Einsatz in Sepang sind die beiden Testfahrer Takaaki Nakagami und Aleix Espargaro.

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Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, hatte Espargaro am Dienstag auf dem Sepang International Circuit einen heftigen Crash. Er wurde mit Knochenbrüchen in das Aurelius Hospital in der Nähe von Kuala Lumpur gebracht.

Rückenmark glücklicherweise nicht beeinträchtigt

Am 9. April meldete sich der Spanier aus dem Krankenhaus. «Am Dienstag hatte ich hier in Sepang während des Tests einen sehr schweren Sturz. Dabei zog ich mir mehrere Prellungen und vier Wirbelbrüche zu. Wenn auch nur knapp, wurde glücklicherweise das Rückenmark nicht beeinträchtigt», postete Aleix Espargaro auf seinem Instagram-Account. «Nach ein paar Tagen im Aurelius Hospital, wo ich unglaublich gut versorgt wurde, kann ich nun mit Laura nach Hause fliegen, die mir (wieder einmal, ich habe schon den Überblick verloren…) vom anderen Ende der Welt zu Hilfe geeilt ist. Wir werden im Quirón Dexeus Hospital (in Barcelona, Anm.) abklären, ob eine Operation notwendig ist. Vielen Dank an mein gesamtes Honda-Team, das sich in den letzten Tagen um mich gekümmert hat. Entschuldigt bitte den Schreck, ich komme wieder!»

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Aleix Espargaro mit seiner Frau Laura
Aleix Espargaro mit seiner Frau Laura
Foto: Aleix Espargaro/Instagram
Aleix Espargaro mit seiner Frau Laura
© Aleix Espargaro/Instagram

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Aleix Espargaro wird somit mit seiner Frau Laura die Heimreise nach Spanien antreten, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Für Honda ist die Verletzung ihres Testfahrers ein herber Rückschlag – sowohl für die Entwicklungsarbeit an der RC213V als auch am 850er-Bike. Wann Espargaro wieder auf ein Motorrad steigen wird können, ist derzeit ungewiss.

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