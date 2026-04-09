Honda-Testfahrer Aleix Espargaro: Wirbelbrüche nach Horror-Crash in Sepang

Am 9. April meldete sich der Spanier aus dem Krankenhaus. «Am Dienstag hatte ich hier in Sepang während des Tests einen sehr schweren Sturz. Dabei zog ich mir mehrere Prellungen und vier Wirbelbrüche zu. Wenn auch nur knapp, wurde glücklicherweise das Rückenmark nicht beeinträchtigt», postete Aleix Espargaro auf seinem Instagram-Account. «Nach ein paar Tagen im Aurelius Hospital, wo ich unglaublich gut versorgt wurde, kann ich nun mit Laura nach Hause fliegen, die mir (wieder einmal, ich habe schon den Überblick verloren…) vom anderen Ende der Welt zu Hilfe geeilt ist. Wir werden im Quirón Dexeus Hospital (in Barcelona, Anm.) abklären, ob eine Operation notwendig ist. Vielen Dank an mein gesamtes Honda-Team, das sich in den letzten Tagen um mich gekümmert hat. Entschuldigt bitte den Schreck, ich komme wieder!»