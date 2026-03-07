Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Honda und LCR: Lucio Cecchinello gewährt exklusive Einblicke

Die Macht von Honda bei LCR ist über die Jahre deutlich gewachsen: Teamchef Lucio Cecchinello spricht über MotoGP-Rookie Diogo Moreira und die Struktur seines Teams.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Lucio Cecchinello
Lucio Cecchinello
Foto: Gold & Goose
Lucio Cecchinello
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Moto2-Weltmeister Diogo Moreira erhält 2026 ein vielversprechender Rookie seine Chance in der MotoGP. Honda verkündete noch vor dem Titelgewinn des Brasilianers den Aufstieg in die Königsklasse und platzierte ihn im LCR-Team von Lucio Cecchinello. Bisher zeigte Moreira gute Leistungen und freute sich beim Auftakt in Thailand über seine ersten WM-Punkte.

Werbung

Werbung

Erstmals seit vielen Jahren ging der zweite Platz im LCR-Team nicht an einen asiatischen Fahrer. Zuvor behauptete Takaaki Nakagami über mehrere Jahre den zweiten Platz in der Honda-Satelliten-Mannschaft. Im vergangenen Jahr übernahm Somkiat Chantra, wurde aber nach nur einer Saison aussortiert und ins Superbike-Projekt abgeschoben.

Gleichzeitig wurde auch die Struktur rund um die zweite LCR-Maschine angepasst. Statt des langjährigen Partners Idemitsu tritt nun Honda selbst mit der Marke Pro Honda als Werbepartner auf.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

MotoGP-Vertrag mit Perspektive

Moreira besitzt allerdings keinen klassischen Teamvertrag mit LCR, sondern steht direkt bei Honda Racing Corporation (HRC) unter Vertrag. Cecchinello stellt deshalb klar, dass sein Engagement im Team formal zunächst auf die kommende Saison begrenzt ist.

Werbung

Werbung

«Diogo Moreira hat einen Vertrag mit HRC für zwei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison. Das bedeutet, dass er an HRC gebunden ist. HRC hat ihn für die Saison 2026 meinem Team zugeteilt. Die Realität ist also: Ja, der Plan ist, dass wir auch 2027 mit ihm weitermachen, aber die Entscheidung liegt letztlich bei HRC», so Cecchinello.

Theoretisch könnte Honda den Brasilianer also jederzeit ins Werksteam befördern. «In der Theorie ja», bestätigte Ceccinello im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. Cecchinello betont jedoch, dass solche Entscheidungen nicht überraschend fallen würden.

«In Wirklichkeit arbeiten wir eng mit HRC zusammen. Es ist nicht so, dass ich in letzter Minute informiert werde und dann in Panik einen Ersatz suchen muss. Das wäre eine Entscheidung, die mit ausreichend Vorlauf geplant wird. Und wenn so etwas passiert, wird HRC sicher auch nach einer anderen Fahrer suchen.»

HRC hat alle Honda-Piloten unter Vertrag

Die aktuelle Honda-Struktur unterscheidet sich dabei kaum von anderen Herstellern im Fahrerlager. Alle vier Honda-Piloten stehen direkt bei HRC unter Vertrag. «Korrekt – so wie bei den meisten Herstellern, bei denen die Fahrer ebenfalls direkt beim Werk unter Vertrag stehen», so Cecchinello.

Werbung

Werbung

Bei der Fahrerplanung ist LCR trotzdem eingebunden. «Wenn ich sage, dass wir es gemeinsam machen, bedeutet das: HRC informiert mich über ihre Absichten, und dann entscheiden wir zusammen über einen größeren Plan.»

Geduld für den Rookie

Der Schritt von der Moto2 in die MotoGP ist eine Herausforderung – traditionell eine der größten Umstellungen im Grand-Prix-Sport. Dazu kommt, dass die Honda RC213V zuletzt als eines der anspruchsvollsten Motorräder im Feld galt. Parallel arbeitet der Hersteller bereits an der 850-ccm-Generation für 2027.

Lucio Cecchinello mit MotoGP-Rookie Diogo Moreira
Lucio Cecchinello mit MotoGP-Rookie Diogo Moreira
Foto: LCR
Lucio Cecchinello mit MotoGP-Rookie Diogo Moreira
© LCR

Cecchinello erwartet deshalb keine sofortigen Spitzenergebnisse vom Rookie und mahnt zur Geduld. Der Italiener hofft parallel auf eine erfolgreiche Zukunft mit Honda: «Ich denke, das Hauptziel von Honda ist es, wieder der stärkste Hersteller der MotoGP zu werden. Und ich glaube, Honda wird alles daransetzen, allen vier Fahrern – wann immer möglich – das gleiche Material zur Verfügung zu stellen.»

Werbung

Werbung

Neue Struktur beim zweiten Bike

Mit Moreiras Verpflichtung wurde auch die kommerzielle Struktur des Teams angepasst. Statt des japanischen Energieunternehmens Idemitsu tritt nun Honda selbst als Partner auf der zweiten Maschine auf.

Cecchinello erklärt, dass er in die frühere Beziehung zwischen Honda und Idemitsu nie direkt eingebunden war. «Ich war nie Teil der früheren Zusammenarbeit zwischen Honda und Idemitsu und kenne deshalb nicht alle Details. Mir wurde einfach mitgeteilt, dass sie die Zusammenarbeit beenden und ein neues Projekt starten würden.»

Eines sei jedoch klar: Honda wollte immer großen Einfluss auf den zweiten Fahrer im LCR-Team behalten. «Ich kann nur bestätigen, dass Honda immer sehr motiviert war, den zweiten Fahrer in meinem Team zu betreuen und dort eine gewisse Kontrolle zu haben», verriet er.

Das wirtschaftliche Modell bleibt dabei zweigeteilt: Während Cecchinello für den ersten Fahrer selbst die Sponsoren akquiriert, wird das zweite Motorrad stärker vom Hersteller gesteuert.

Werbung

Werbung

«Sagen wir so: Für den ersten Fahrer liegt die Verantwortung stärker bei uns. Beim zweiten Fahrer kaufen sie im Grunde Werbefläche bei uns ein, und wir gleichen damit einen Teil der Teamkosten aus», schilderte der LCR-Chef.

Mit Rookie Moreira begann für LCR im Winter ein neues Kapitel – sportlich wie strukturell. Und sollte der Brasilianer den Erwartungen gerecht werden, könnte der nächste Karriereschritt bereits innerhalb der Honda-Familie auf ihn warten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien