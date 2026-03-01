Honda-Werksfahrer Joan Mir staunte doppelt: «Konnte sogar angreifen!»

Joan Mir wurde in Buriram nach Rang 7 im Sprint im Hauptrennen am Sonntag nicht für seinen starken Einsatz belohnt. Der 28-jährige Racer aus Mallorca rollte fünf Runden vor Schluss aus. Dabei hatte sich Mir im Laufe des Rennens von Startplatz 10 kommend sogar an den Ducati-GP26-Fahrern Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio vorbeigepresst – vor einem Jahr wäre dies für einen Honda-Fahrer unter normalen Verhältnissen unmöglich gewesen.

Werbung

Werbung

Und nach dem Ausfall von Weltmeister Marc Márquez war Mir plötzlich schon Fünfter. «Ich habe das gesamte Rennen ehrlich gesagt genossen, bis ich das Problem mit einem externen Lieferanten hatte», schildert der MotoGP-Weltmeister von 2020 mit einem schelmischen Grinsen. «Wir müssen checken, was los ist. Normal ist, dass man in Sachen Haftung am Hinterreifen einen schrittweisen Rückgang hat, diesmal kam es aber auf eine andere Art – völlig abrupt.»

«Die Elektronik hat dann auch nicht mehr richtig gearbeitet. Das Bike ist quasi stehengeblieben. Leider konnten wir von der harten Arbeit nicht profitieren, das ist die Geschichte. Das Ganze kam sehr unerwartet, von einer zur anderen Runde. Wir hatten alle Probleme mit dem Reifenmanagement hier. Aber das war dann schon etwas anderes – das müssen wir jetzt verstehen. Wir hatten Vibrationen – am Motorrad hat mit so stark durchdrehendem Reifen nichts mehr korrekt gearbeitet.»

Werbung

Werbung

Teamkollege Luca Marini erbte als Zehnter die Ehre des besten Honda-Fahrers. Aber Mir, der in Buriram klar der schnellste Honda-Mann war, sagt auch: «Ich glaube, ich kann sagen, das Wochenende war für mich persönlich sehr gut. Wir müssen happy und stolz sein, denn Buriram war eigentlich keine einfache Piste für uns.»

Der Familienvater bestätigt zudem: «Ich konnte meine Position im Rennen verteidigen und am Ende sogar noch angreifen. Es war mehr, als wir erwarten konnten Ich habe auch zu Jorge (Martin) aufgeholt. Am Ende von 2025 hatten wir einige Pisten, die besser waren für unseren Stil und das Bike. Aber auf Strecken mit einem ähnlichen Charakter wie in Thailand hatten wir ordentlich Probleme.

Der Lohn für die hohe Pace in Buriram fiel gering aus. Mit drei Punkten rangiert Mir auf Augenhöhe mit Rookie Diogo Moreira nach zwei Rennen auf WM-Rang 14.

Werbung