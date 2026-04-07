HRC-Tester machen sich bereit: Nächster Hitzetest für 850er-Honda in Sepang
Während die MotoGP-Rennteams den US-GP analysieren, arbeiten die Test-Mannschaften an der Zukunft mit 850 ccm. Diese Woche fährt Honda weitere Erprobungen in Sepang. Gleich zwei Tester sind vor Ort.
Durch die Verschiebung des Katar-GP auf November ist im Rennkalender der MotoGP eine dreiwöchige Pause entstanden. Erst in der letzten Aprilwoche bezieht die WM zum Spanien-GP das Fahrerlager von Jerez. Von Stillstand kann derweil keine Rede sein. Denn längst sind auch alle Hersteller mit der Entwicklung der neuen 850er-Generation beschäftigt.
Honda war als offiziell zweiter MotoGP-Player mit einem 850er-Prototyp auf die Rennstrecke gegangen.
Knapp einen Monat später hat die Honda-Testmannschaft erneut die Anlage in Sepang bezogen. Diesmal ist neben Nakagami auch Aleix Espargaro vor Ort. Der Spanier, der zur Saison 2025 gemeinsam mit Aprilia-Cheftechniker Romano Albesiano zu Honda gewechselt war, könnte in Sepang erstmals auch mit dem neuen 850er-Vierzylinder ausrücken.
Mit dem Beginn der MotoGP-Wintertests 2025/2026 sprach der Katalane von einer Aufgabenteilung. «Es wird so laufen, dass Taka 2026 mindestens während der ersten drei Monate mit der 850er arbeitet – mit Pirelli. Ich werde in dem gleichen Zeitraum auf Wunsch von Romano Albesiano weiter mit dem bestehenden 2026-Bike arbeiten. Erst in der zweiten Hälfte 2026 werde ich dann auch auf das 850er-Projekt wechseln.»
Hält Honda an dem Plan fest, dann dürften in Malaysia beide MotoGP-Varianten erprobt werden. Zwar kann Honda bei der aktuellen RC213V keine Motorupdates mehr nachlegen, doch insbesondere im Bereich der Aerodynamik laufen auch 2026 weitere Entwicklungen.
Nach vielversprechenden Tests im Winter hat das 2026er-Honda-Paket bislang noch nicht gezündet. Bester Honda-Fahrer nach sechs Rennen ist Luca Marini auf Position 10. Teamkollege Joan Mir schafft es fünfmal nicht, ins Ziel zu kommen.
Es ist davon auszugehen, dass alle Hersteller in der zweiten Jahreshälfte 2026 alle Energien auf die 850er-Bikes lenken werden. Schließlich gilt es, Ende November so weit aufgestellt zu sein, dass die Produktion aller wichtigen Teile für die Basis-Spezifikation 2027 anlaufen kann.
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