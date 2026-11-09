Iker Lecuona musste lernen: Eine Gresini-Ducati ist nicht wie die andere

Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona sprang in diesem Jahr zweimal während der SBK-Saison bei Gresini ein: Anfang Juni in Ungarn und Anfang August in Großbritannien. Als Siebter am Plattensee zeigte er eine starke Leistung, in Silverstone hingegen kam er in beiden Rennen nicht ins Ziel.

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Fermin Aldeguer hatte sich bei einem Crash im Indonesien-GP einen Bruch in der rechten Hand zugezogen, als Ersatz bot das Gresini-Team in Australien und Malaysia erneut Lecuona auf. In Katar am vergangenen Wochenende war zwar Aldeguer wieder dabei, dafür fehlte Alex Marquez, weil sich eine Schulteroperation nicht mehr aufschieben ließ .

Damit war Lecuona zum fünften Mal in diesem Jahr bei einem Grand-Prix-Wochenende im Einsatz. «Dass mir Gresini eine weitere Chance gab, zeigt, dass ich mit den Jungs gute Arbeit geleistet habe», hielt der Spanier fest.

Für die Rennen auf dem Lusail Circuit vor den Toren der katarischen Hauptstadt Doha war der Ducati-Pilot zuversichtlich und qualifizierte sich im auf 18 Fahrer geschrumpften Feld, Yamaha hatte sein Quartett wegen der kriegerischen Lage am Persischen Golf zurückgezogen, für Grid-Position 15. Als Neunter im Sprint und Zehnter im Grand Prix eroberte Lecuona weitere sieben WM-Punkte.

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Lecuona lernte auch etwas für die Superbike-WM

«Ich hatte viel Vertrauen, um schnell zu fahren, fühlte mich sehr komfortabel auf dem Motorrad und habe es genossen», grinste der vierfache Superbike-WM-Laufsieger. «Ich bin sehr glücklich mit meinen Leistungen, aber es hat mich auch geschlaucht. Ich wurde jede Runde schneller und habe auf Leute wie Diggia und Zarco Zeit aufgeholt. Ich konnte in den vergangenen drei Events viel lernen, was mir in der Zukunft in der Superbike-WM sehr helfen wird – die Art, wie ich mit den Michelin-Reifen bremsen und mit deren Haltbarkeit umgehen muss. Gresini ist ein unglaubliches Team, ich fühle mich bei ihnen, als wäre es mein Team. Dafür kann ich dankbar sein.»

Während Lecuona in Australien und Malaysia mit dem Motorrad von Aldeguer unterwegs war, saß er dieses Mal auf dem von Alex Marquez. Er bestätigte, dass Motorrad nicht gleich Motorrad ist: «Es fühlte sich anders an, die andere Aerodynamik kann jeder sehen. Das musste ich erst lernen und es war auch nicht einfach, mich anzupassen.»

Lecuona soll 2027 für Ducati die Superbike-WM gewinnen, nach dem Wechsel von Champion Nicolo Bulega in die MotoGP bekommt er Morbidelli als neuen Boxennachbar . Eine Rückkehr in die MotoGP schiebt der 26-Jährige von sich, «die Superbike-WM und das Aruba-Team haben Priorität». Weitere Einsätze als Ersatz- oder auch Testfahrer kann er sich für Ducati in der MotoGP aber vorstellen.

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