Neuer Crewchief, neue Arbeitsweise und gleich ein WM-Punkt: Iker Lecuona beendete seinen ersten Sprint für das Ducati-MotoGP-Werksteam auf Platz 9. In Portimao ersetzt der Superbike-Vizeweltmeister den verletzten Francesco Bagnaia. Nach einem schwierigen Freitag mit zwei Stürzen im Zeittraining war für ihn vor allem entscheidend, dass er auf der Desmosedici wieder Vertrauen fand.

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«Der wirklich positive Punkt heute ist nicht die Platzierung. Natürlich habe ich als Neunter einen Punkt kassiert. Doch im Rennen passierte ziemlich viel. Deshalb war es nicht meine natürliche Position», ordnete Lecuona das Ergebnis ein. «Was mir wirklich Freude bereitet, ist, dass ich mein Gefühl vom Freitagmorgen zurückgefunden habe.»

Die beiden Stürze im Zeittraining hatten den Spanier zurückgeworfen. Im Qualifying und im Sprint gelang es ihm, diese Unsicherheit abzulegen. Über das Q1 qualifizierte sich Lecuona für das Q2 und stand in der vierten Startreihe. Diese Ausgangslage nutzte er am Samstagnachmittag. «Im Rennen habe ich das Gefühl für den mittleren Vorderreifen zurückgefunden. Ich konnte mich voll auf das Fahren konzentrieren», erklärte er.

Vierter Crewchief und verschiedene Versionen der Desmosedici

Die Anpassung beschränkt sich bei Lecuona allerdings nicht auf das Motorrad. In dieser Saison arbeitete er bereits mit vier verschiedenen Crewchiefs zusammen: mit seiner Mannschaft in der Superbike-WM, bei Gresini als Ersatz für Fermin Aldeguer und Alex Marquez sowie nun mit Bagnaias Crew im Ducati-Werksteam.

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Iker Lecuona musste sich ein weiteres Mal auf eine neue Crew einstellen Foto: Gold and Goose Photography Iker Lecuona musste sich ein weiteres Mal auf eine neue Crew einstellen © Gold and Goose Photography

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Dabei sieht er beide Seiten in der Pflicht, sich aufeinander einzustellen. «Ich bestreite hier nur ein Rennwochenende für das Team. Deshalb ist es schwierig, alles anzupassen und auf mich umzustellen», sagte Lecuona. «Ich muss mich also auf die Arbeitsweise der Crew einstellen. Wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden.»

Größere Unterschiede zwischen den Desmosedici GP26 von Alex Marquez und Bagnaia stellte er dagegen nicht fest. «Ich spürte nur einen Unterschied zwischen den Motorrädern von Fermin und Alex. Zwischen Alex’ und Peccos Motorrad gab es kaum einen Unterschied, die Basis war identisch», berichtete der Spanier. «Lediglich die Arbeitsweisen der Crews unterscheiden sich. Ich musste mich an diesem Wochenende an meine neue Basis und den neuen Crewchief gewöhnen.»

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In der MotoGP-Fahrerwertung jetzt vor Toprak Razgatlioglu

Der Auftritt in der Ducati-Werksbox hat für Lecuona auch eine emotionale Bedeutung. «Für mich ist es toll, hier in Rot zu fahren, weil ich in der anderen Meisterschaft auch in Rot fahre. Doch das Gefühl hier in der MotoGP ist anders», erklärte der Aruba-Ducati-Pilot. «Ich freue mich, hier zu sein, und bin Ducati sehr dankbar – vor allem, dass es an dem Wochenende ist, an dem Marc Weltmeister werden kann.»

Toprak Razgatlioglu (li.) und Iker Lecuona Foto: Gold & Goose Toprak Razgatlioglu (li.) und Iker Lecuona © Gold & Goose

Eine kuriose Nebenwirkung hatte sein neunter Platz ebenfalls: In der Fahrerwertung liegt Lecuona nun einen Punkt vor MotoGP-Stammpilot Toprak Razgatlioglu. Der Spanier hat seine Zähler bei vereinzelten Ersatzeinsätzen gesammelt, während die Rookiesaison des dreifachen Superbike-Weltmeisters auf der Pramac-Yamaha nach 34 Rennstarts auf Grund einer Schulterverletzung vorzeitig endete.

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