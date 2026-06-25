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Italo-Vision 2027: Aprilia bestätigt Vierjahresvertrag für Pecco Bagnaia!

Das nächste Geheimnis, das keines mehr war, ist gelüftet: MotoGP-Doppelchampion Francesco Bagnaia hat bei Aprilia Racing unterschrieben. Damit ist das Italo-Dream-Team Aprilia-Bezzecchi-Bagnaia fix.

MotoGP

Aprilia brgrüßt Francesco «Go Free» Bagnaia
Aprilia brgrüßt Francesco «Go Free» Bagnaia
Foto: Aprilia Racing
Aprilia brgrüßt Francesco «Go Free» Bagnaia
© Aprilia Racing

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Zwei Tage nach der Verkündigung zur Ducati-Zukunft von Marc Marquez und weniger als 24 Stunden vom offiziellen Andockmanöver Pedro Acostas bei Ducati Lenovo ist nun der nächste «Big Deal» offiziell bestätigt. Pecco Bagnaia wechselt zu Aprilia Racing ins offizielle MotoGP-Werksteam. Der Weltmeister der Jahre 2022 und 2023 tritt ab 2027 an der Seite von Marco Bezzecchi in Schwarz an.

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Das bestätigte am Donnerstagmorgen die MotoGP-Struktur um Massimo Rivola. Die große Überraschung: Bagnaia unterschrieb für das Werksteam aus Noal einen Vertrag bis einschließlich 2030! Kein anderer Pilot der Königsklasse ist bislang mit einer vergleichbaren Vereinbarung ausgestattet.

Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, erfüllt sich damit den großen Traum einer italienischen MotoGP-Nationalmannschaft: «Michele Colaninno und ich teilen die gleiche Vision, Italien zu unterstützen, weshalb wir beide gemeinsam an Marco und Pecco für das nächste Kapitel von Aprilia Racing gedacht haben. Bagnaias Ankunft ist eine Bestätigung für den Wert des italienischen Sports, der sich in den letzten Monaten dank der Erfolge von Kimi Antonelli in der Formel 1, Jannik Sinner im Tennis und Federica Brignone bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 auf der Weltbühne hervorgetan hat. Deshalb erfüllt es uns mit Stolz, Pecco willkommen zu heißen, und verleiht dem italienischen Sport international weiteren Auftrieb. Wir werden ihn und seine Familie herzlich willkommen heißen, aber zuerst werden wir versuchen, ihn zu schlagen! Einen mehrfachen Weltmeister in unseren Reihen zu haben, ist eine Verantwortung, die wir nur zu gerne übernehmen», so die offizielle Botschaft Rivolas.

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Plant langfristig mit Aprilia: Francesco Bagnaia
Plant langfristig mit Aprilia: Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Plant langfristig mit Aprilia: Francesco Bagnaia
© Gold and Goose

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Damit wird Marco Bezzecchi mit Jorge Martin einen Weltmeister als Teamkollegen verlieren – und einen Doppel-Champion bekommen. Mit 41 Siegen, 86 Podiumsplätzen und 35 Pole-Positionen ist der aus Turin stammende Bagnaia der mit Abstand erfolgreichste Ducati-MotoGP-Pilot. Mit der Langzeitbindung an Aprilia hat Bagnaia nun die Chance, zur Ikone des zweiten Werks aus Italien aufzusteigen. Beim Brünn-GP vergangene Woche setzte Bagnaia zwei starke Botschaften, die Nummer 63 stand nach beiden Rennen auf dem Podest. In der WM-Tabelle hält Bagnaia Position 7.

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

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8

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