Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jack Miller (17.): Yamaha zu langsam – Australien traut sich was!

Für MotoGP-Ass Jack Miller (Yamaha) verlief der erste Buriram-Testtag ernüchternd. Man mache Fortschritte, allerdings gäbe es viele Baustellen. Er bezog auch Stellung zum Phillip-Island-Aus.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Platz 17, eine Sekunde Rückstand zum Tagesschnellsten Alex Marquez (Ducati), die 1:30er-Marke nicht geknackt – nüchtern betrachtet war es kein erfolgreicher MotoGP-Testtag für Jack Miller in Buriram. Immerhin darf er sich schnellster Yamaha-Pilot des ersten Tages nennen. Für den Pramac-Piloten ging es vor allem um Grundlagenarbeit. «Ein ordentlicher Tag. Wir waren sehr beschäftigt», fasste der Australier zusammen. «Wir haben mit verschiedenen Chassis-Varianten gespielt und unterschiedliche Teile ausprobiert. Das Motorrad funktioniert ordentlich.»

Werbung

Werbung

Schwierigkeiten bereiten allerdings die ersten beiden Sektoren in Buriram, die von langen Geraden und hohen Geschwindigkeiten geprägt sind. «Die Sektoren 1 und 2 sind im Moment unser Kryptonit.» Besser läuft es in den flüssigeren Streckenabschnitten. «Da bekomme ich das Bike gut zum Einlenken.» In Buriram kommt ein spezieller Reifen zum Einsatz, zu dem sich Miller ebenfalls positiv äußerte.

Yamaha hat mit neuem Konzept weiterhin Topspeed-Nachteile

Während das Chassis in Malaysia Miller nicht überzeugte, sieht er nun Fortschritte. Am zweiten Testtag werden neue Aerodynamik-Teile getestet, von denen Miller keine Wunder erwartet. «Wir werden nicht über Nacht zehn km/h finden – das ist im Moment das, was uns fehlt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch auf Seiten der Elektronik gibt es Baustellen. «Wir mussten im ersten Training viel mit der Elektronik spielen. Ich bin nicht zufrieden mit der Konstanz von Motorbremse und Traktionskontrolle.» Verglichen mit Sepang sei man aber weitergekommen.

Werbung

Werbung

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

Adelaide statt Phillip Island? Miller findet klare Worte

Beim Thema Rennkalender sorgte Miller für klare Aussagen. Der Abschied von Phillip Island trifft ihn. «Ich bin am Boden zerstört, wenn es vom Kalender verschwindet. Ich fahre seit 15 Jahren Motorradrennen – es ist wahrscheinlich die beste Strecke, die ich je gefahren bin.» Das Projekt in Adelaide stellte er vor wenigen Tagen noch selbst vor. «Auf der anderen Seite finde ich es großartig, dass Australien mutig genug ist, diesen Schritt zu gehen – als erstes Land ein MotoGP-Rennen im Herzen einer Stadt auf die Beine zu stellen. Das ist eine riesige Investition.» Er habe in der Stadt die Begeisterung gespürt. «Die Leute sind total begeistert. Sechs Minuten von der Boxengasse bis zur Hauptstraße. Für die Fans wird das ein unglaubliches Spektakel.»

Stadtkurse haben allerdings einen schwierigen Stand. Jahrzehntelang mied die Dorna (seit kurzem MotoGP Sports Entertainment Group) die Idee, ein MotoGP-Rennen auf öffentlichen Straßen durchzuführen. Als zu groß wurden die Sicherheitsbedenken bewertet. Seit dem Einstieg von Mehrheitsfunktionär Liberty Media wird die MotoGP reformiert. Miller ist sich des Risikos bewusst, verweist aber auf Gefahrenpotenziale bereits bestehender Rennstrecken. «Wenn man sich das Design von Adelaide anschaut – wir haben andere Strecken im Kalender mit deutlich näheren Mauern. Und ich weiß, wie die Australier bauen. Beim Thema Sicherheit sind sie sehr gründlich.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:29,262 min

2.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,129 sec

3.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,189

4.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,200

5.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,205

6.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,224

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,232

8.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,278

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,381

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,416

11.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,495

12.

Luca Marini (I)

Honda

+0,512

13.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,551

14.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,588

15.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,690

16.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,891

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,063

18.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,245

19.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,250

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,691

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+2,312

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

+3,348

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  2. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien