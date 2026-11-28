Bevor es am Sonntagnachmittag in Valencia zu emotionalen Abschieden wie jenen von Marc Marquez, Franco Morbidelli, Alex Rins, Brad Binder oder Jack Miller kommt, gab es für Miller am Freitag eine nette Abschiedseinlage im Fahrerlager des Circuit Ricardo Tormo. Nach dem Abendessen wurde der 31-jährige Australier mit seiner Familie unter einem Vorwand in die Pramac-Yamaha-Garage gelockt. Dort wurden dann die Tore zur Boxengasse geöffnet: Zur großen Überraschung des Aussies wartete beinahe das gesamte Fahrerfeld der MotoGP-WM auf ihn.

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Mit dabei waren auch einige Teambosse, wie Millers einstiger Mentor Aki Ajo. Nur wenige Asse fehlten, unter ihnen Weltmeister Marc Marquez – auf Grund seines eigenen Rücktritts und den daraus erwachsenen Verpflichtungen in Valencia. Die illustre Runde hatte auch ein Geschenk im Gepäck, das Millers Kumpel Cal Crutchlow enthüllte und ihm bei der Übergabe viel Glück in der Superbike-WM wünschte.

Alle Fahrer haben für Jack Miller unterschrieben

Beim Präsent handelt es sich um einen speziellen Alpinestars-Sturzhelm in weißer Grundfarbe. Darauf hatten sich vorab alle Fahrer mit kleinen Botschaften verewigt, auch die in Valenica abwesenden, verletzten Maverick Vinales und Toprak Razgatlioglu , Millers Teamkollege.

«Jackass» äußerte sich in einer kurzen Dankesrede sehr dankbar und zeigte auch seinen typisch sarkastischen Humor: «Ich habe euch alle vermisst. Ich bin mir sicher, dass ich den einen oder anderen hier mal mehr oder weniger zur Verzweiflung gebracht habe. Aber ich bin glücklich, dass wir alle gemeinsam jetzt hier stehen und darüber plaudern können. Ich bin mir sicher, wir werden am Sonntag noch ein gemeinsames Bier nehmen. Die Sache mit dem Helm ist die: Ihr wisst ja, weil ihr alle gegen mich gefahren seid, es ist verdammt riskant, mich mit diesem Helm zu einem Rennen rauszulassen. Vielleicht wird der Helm dann am Sonntagabend nicht mehr so aussehen wie jetzt.»

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