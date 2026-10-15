Jack Miller (Yamaha) stellt klar: «Dann stehen wir alle wie Idioten da!»

Die Neuausrichtung der MotoGP-WM unter Liberty Media ist deutlich zu spüren. Den Fans wird an den Wochenenden neben der Action auf der Rennstrecke immer noch mehr Unterhaltung geboten. Damit soll auch ein breiteres Publikum angesprochen werden – ganz im Sinne des Wachstums.

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Vor allem die Fahrer werden für die Vermarktung der Motorrad-Weltmeisterschaft herangezogen. Für die Stars der Show kommen an den ohnehin stressigen MotoGP-Wochenenden zusätzliche Verpflichtungen hinzu. Dies sorgte zuletzt vermehrt für Diskussionen. Beim Indonesien-GP wurde zudem eine Geldstrafe von 5.000 Euro für das Versäumen einer Promotion-Aktivität angekündigt.

Jack Miller: «Irgendwann werden sie uns dafür bezahlen müssen»

Pramac-Yamaha-Ass Jack Miller ist bekannt dafür, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch zu diesem Thema hat «Jackass» eine klare Meinung. «Wenn es erwartet wird, dann muss man eben mitmachen. Ich finde nicht, dass man sich da herausnehmen soll», betonte der Australier. «Wir sitzen alle in einem Boot – was macht denn jemanden so besonders, dass er nicht teilnimmt, während der Rest von uns mitmacht? Wenn wir alle darauf verzichten, stehen wir wie Idioten da. Niemand steht über den Regeln.»

Vor den Grands Prix haben die Fahrer in den jeweiligen Ländern oft Fan-Auftritte zu absolvieren. Dazu kommen Show-Events während der Rennwochenenden – so wie zuletzt das Go-Kart-Rennen in Japan. «Ich verstehe, dass es immer mehr wird, und irgendwann werden sie uns dafür auch bezahlen müssen – die Fahrer, meine ich», forderte Miller. «Denn wenn man immer mehr macht und das Geld, was reinkommt, immer weniger wird… so läuft das nun mal!»

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