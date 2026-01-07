Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jack Miller (Pramac Yamaha): Weshalb er mit 15 Jahren verhaftet wurde

Jack Miller wird wegen seiner authentischen Art sehr geschätzt. Der MotoGP-Routinier sorgt auf und neben der Rennstrecke für Unterhaltung. Als Teenager machte er eine einschneidende Erfahrung.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

«Jackass» hatte ein unangenehmes Erlebnis mit der spanischen Polizei
«Jackass» hatte ein unangenehmes Erlebnis mit der spanischen Polizei
Foto: Gold & Goose
«Jackass» hatte ein unangenehmes Erlebnis mit der spanischen Polizei
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jack Miller ist keiner, der sich ein Blatt vor den Mund nimmt. Wegen seiner direkten und lockeren Art ist der coole Australier im MotoGP-Paddock und bei den Fans beliebt. Auf der Rennstrecke überzeugt er mit seinem kämpferischen und spektakulären Fahrstil. Rasend schnell und Crash liegen bei Miller jedoch oft nah beieinander.

Werbung

Werbung

Miller, der am 18. Januar seinen 31. Geburtstag feiert, geht 2026 in seine zwölfte MotoGP-Saison. Er fuhr bereits für vier Hersteller – Honda, Ducati, KTM und Yamaha – und verfügt über viel Erfahrung. Miller stieg 2015 von der Moto3-Klasse direkt in die Königsklasse der Motorrad-WM auf, ohne den normalen Weg über die Moto2 zu gehen.

In einem Interview mit den Kollegen von motogp.com erinnert sich «Jackass» an eine pikante Anekdote aus seiner Jugendzeit, als er als Teenager ein unangenehmes Zusammentreffen mit der spanischen Polizei hatte: «Ich wurde schon einmal verhaftet», gab Miller zu. «Ich fuhr mit 15 ohne Führerschein Roller. Sie brachten mich zur Polizeistation in Manresa, wo ich den Tag verbringen musste und mich für einen Waffencheck komplett ausziehen musste. Mit 15 war das schon eine Erfahrung und eine Lektion fürs Leben! Das fehlt den Kindern heute.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Pramac-Pilot hat seine Lektion gelernt, mittlerweile ist er Vater einer Tochter. In der kommenden Saison wird er Yamaha dabei helfen, die neue V4-M1 konkurrenzfähig zu machen – damit der japanische Hersteller zu alter Stärke zurückfindet. An seine Seite bekommt er mit dem dreifachen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu einen neuen Teamkollegen. Die beiden werden am 13. Januar im italienischen Siena die Farben für die MotoGP-Saison 2026 präsentieren.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien