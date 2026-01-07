Jack Miller (Pramac Yamaha): Weshalb er mit 15 Jahren verhaftet wurde

Jack Miller ist keiner, der sich ein Blatt vor den Mund nimmt. Wegen seiner direkten und lockeren Art ist der coole Australier im MotoGP-Paddock und bei den Fans beliebt. Auf der Rennstrecke überzeugt er mit seinem kämpferischen und spektakulären Fahrstil. Rasend schnell und Crash liegen bei Miller jedoch oft nah beieinander.

Miller, der am 18. Januar seinen 31. Geburtstag feiert, geht 2026 in seine zwölfte MotoGP-Saison. Er fuhr bereits für vier Hersteller – Honda, Ducati, KTM und Yamaha – und verfügt über viel Erfahrung. Miller stieg 2015 von der Moto3-Klasse direkt in die Königsklasse der Motorrad-WM auf, ohne den normalen Weg über die Moto2 zu gehen.

In einem Interview mit den Kollegen von motogp.com erinnert sich «Jackass» an eine pikante Anekdote aus seiner Jugendzeit, als er als Teenager ein unangenehmes Zusammentreffen mit der spanischen Polizei hatte: «Ich wurde schon einmal verhaftet», gab Miller zu. «Ich fuhr mit 15 ohne Führerschein Roller. Sie brachten mich zur Polizeistation in Manresa, wo ich den Tag verbringen musste und mich für einen Waffencheck komplett ausziehen musste. Mit 15 war das schon eine Erfahrung und eine Lektion fürs Leben! Das fehlt den Kindern heute.»

Der Pramac-Pilot hat seine Lektion gelernt, mittlerweile ist er Vater einer Tochter. In der kommenden Saison wird er Yamaha dabei helfen, die neue V4-M1 konkurrenzfähig zu machen – damit der japanische Hersteller zu alter Stärke zurückfindet. An seine Seite bekommt er mit dem dreifachen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu einen neuen Teamkollegen. Die beiden werden am 13. Januar im italienischen Siena die Farben für die MotoGP-Saison 2026 präsentieren.

