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Jack Miller (12.) fiel zurück: «24 Runden lang waren wir konkurrenzfähig»

Jack Miller (Pramac Yamaha) lag im MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring auf Rang 8 – ehe ihn in der Schlussphase Reifen und Motor-Mapping zurückwarfen. Am Ende blieb nur Platz 12.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Jack Miller hatte am Ende des Rennens keine Leistung mehr
Jack Miller hatte am Ende des Rennens keine Leistung mehr
Foto: Gold & Goose
Jack Miller hatte am Ende des Rennens keine Leistung mehr
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Von Startplatz 11 aus kam Jack Miller mit seiner Pramac-Yamaha gut weg und profitierte vom schwachen Start von Franco Morbidelli (Ducati). Lange Zeit sah es für den Australier sehr gut aus: Miller fuhr auf Rang 8 und hielt sich im Kampf um die Top-10. Doch gegen Rennende brach seine Pace ein und er wurde bis auf Position 12 durchgereicht. Bis zur Sommerpause stehen für den Australier 19 WM-Punkte zu Buche.

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Neues Mapping machte Miller langsamer – es war kein Fehler

Millers eigene Bilanz fiel entsprechend zweigespalten aus: «Bis etwa 5 Runden vor Schluss war es gut. Doch dann fielen die Reifen ab – im wahrsten Sinne des Wortes.» Hinter Fabio Quartararo (Yamaha) habe er sich zunächst wohlgefühlt: «Er hatte etwas mehr Vortrieb aus allen Rechtskurven, ich musste in anderen Bereichen pushen. Ich habe versucht, die Reifen zu schonen.» Vier Runden vor Schluss musste er die Notbremse ziehen: «Ich habe das Mapping gewechselt, weil ich zu leiden begann. Ich hatte keine Leistung mehr.»

Luca Marini, der Miller in der Schlussphase überholte, hatte den Eindruck, der Australier habe einen technischen Defekt gehabt. Miller wiegelte das ab und verwies auf die Umstellung des Mappings: «Das letzte Mapping war nicht ideal. Bis dahin fühlte ich mich stark, aber der Reifen war auch am Ende, sonst hätte ich das Mapping einfach zurückgestellt. Ich hielt es für nötig, weil der Hinterreifen anfing, auf gerader Strecke zu stark durchzudrehen.» Ob man sich bei den Berechnungen verkalkuliert habe, ließ er zunächst offen.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

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Kleine Fortschritte im Yamaha-Projekt

Trotz des Rückschlags zieht Miller Positives aus dem Wochenende. Man habe die Abstimmung bewusst nicht dramatisch verändert, auch wenn er sich mehr Grip gewünscht hätte. «Das Bike war im Sprint einigermaßen und im Rennen über 24 Runden konkurrenzfähig. Die Fortschritte sind da, wir kommen näher und näher.» Die Hoffnungen ruhen nun auf der dreiwöchigen Pause: «Hoffentlich finden die Jungs in den drei Wochen etwas, damit wir in der zweiten Saisonhälfte ein verbessertes Motorrad haben». Dass der Sachsenring der Yamaha besser lag als erwartet, überraschte ihn nicht. Die Strecke verlange nicht übermäßig viel Leistung.

Zur eigenen Situation im schwierigen Yamaha-Projekt fand Miller klare Worte. Seine Zukunft ist offen: «Ich wusste, dass es bei diesem Projekt schwierige Tage geben würde. Ich habe dafür unterschrieben. Wir nehmen die Siege mit, wenn wir sie bekommen können – die kleinen Siege, die kleinen Fortschritte. Ich arbeite weiter an mir, mehr kann ich nicht tun. Ich versuche, ein besserer Fahrer zu werden. Und hoffentlich verbessern wir das Motorrad weiter.»

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Fabio Quartararo

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