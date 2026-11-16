Jack Miller nimmt Yamaha in Schutz: «Für Aprilia und Ducati galt dasselbe»

2021 gewann Yamaha mit Fabio Quartararo die MotoGP-WM, im Jahr darauf wurde der schnelle Franzose hinter Pecco Bagnaia (Ducati) Vizeweltmeister. Dann verloren die Japaner den Anschluss und werden seit 2023 bis auf vereinzelte Ausnahmen von den europäischen Herstellern vorgeführt.

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Mit gewaltigen Anstrengungen hat Yamaha neben dem laufenden MotoGP-Rennbetrieb 2024 und 2025 einen V4-Motor mit 1000 ccm entwickelt, um sich damit auf die 850er-Ära ab 2027 vorzubereiten. Testfahrer Augusto Fernandez brachte ihn im Vorjahr bei ersten Rennen zum Einsatz, seit dem finalen MotoGP-Test 2025, Ende November in Valencia, sind alle vier Yamaha-Stammfahrer mit dem neuen Motorrad unterwegs.

Yamahas Rückstand ist gewaltig

Bereits die Wintertests vor der Saison 2026 offenbarten, dass die V4-Maschine von konkurrenzfähig noch weit entfernt ist. Die erzielten Fortschritte während dieses Jahres sind nicht groß genug, um die Lücke zur Spitze zu schließen. Das zeigt auch die Konstrukteurs-WM: Während Ducati und Aprilia vor den Rennen in Portimao/Portugal am nächsten Wochenende mit 569 und 561 Punkten vorne liegen, hat Yamaha mit 105 Zählern gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Punkte des Vorletzten Honda. Das Yamaha-Quartett Quartararo, Jack Miller, Alex Rins und Toprak Razgatlioglu belegt die mitleiderregenden Gesamtränge 14, 19, 20 und 22.

«Unser Motorrad ist jetzt 15 Monate alt, es braucht Zeit», sagte Miller im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «MotoGP ist Prototypensport, aber Yamaha hatte zuvor über viele Jahre die Philosophie mit dem Reihenvierzylinder. Während dieser Zeit wurde das Motorrad um die Reifen herum entwickelt, die für V4-Motoren entworfen wurden. Yamaha hat alles versucht, um die Philosophie der M1 mit dem handlichen Chassis beizubehalten, unglücklicherweise war dieses über die Renndistanz aber nicht konkurrenzfähig. Über eine Runde konnten wir teilweise fantastische Arbeit leisten. Aber wenn du gegen die anderen Rennen fährst, und die können um so viel mehr aus dem Hinterreifen herausholen…»

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Ich bin enttäuscht, dass ich jetzt aussteige. jack miller

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Der vierfache MotoGP-Sieger weiter: «Du verlierst Zeit, weil du das Passende entwickeln musst. Deshalb sieht es so aus, als würde es viel länger dauern, als es das in Wirklichkeit tut. Mit dem V4-Projekt machen sie gute Fortschritte, ich bin enttäuscht, dass ich jetzt aussteige. Ich bin überzeugt, dass Yamaha die korrekte Richtung eingeschlagen hat. Sie brauchen nur Zeit. Schau dir Aprilia an, sie haben auch lange gebraucht, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Für Ducati gilt dasselbe. Und KTM ist noch immer nicht dort, wo sie sein wollen.»

Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach Foto: gerhard schiel Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach © gerhard schiel

Pirelli als Game-Changer für Yamaha?

Das nächstjährige Chassis der 850er wird eine Evolution des jetzigen sein, der Motor ist vereinfacht gesagt eine geschrumpfte Version des 1000ers. Was erwartet Miller vom japanischen Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo zu Beginn der neuen Ära? «Die Motorleistung wird etwas weniger sein, letztlich wird es aber trotzdem darauf ankommen, wie du diese auf den Boden bekommst», erklärte der Australier. «Die Reifen werden auch anders sein, davon hängt ab, was für ein Chassis du brauchst. Mit den Michelin-Reifen müssen wir sanft umgehen und genau auf die Gewichtstransfers in der Bremszone, den Kurven und bei der Beschleunigung achten, deshalb wurden die Chassis’ immer weicher – unglaublich weich. Du möchtest die Reaktionen eines guten steifen Motorrads, gleichzeitig muss es aber mit diesen Reifen umgehen können. Pirelli wird das ein Stück weit verändern, weil das weiche Reifen sind, die man in den Belag zwingen muss. Das gilt vor allem für den Anfang, wenn sie zusätzlichen Grip bieten. Der Charakter des Bikes wird drumherum gebaut.»

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Miller wird das nicht mehr miterleben, der 31-Jährige wechselt nach dieser Saison in die Superbike-WM und wird dort für das Yamaha-Werksteam starten. Die Entwicklungen in den beiden wichtigsten Rennserien auf der Rundstrecke liefen für Yamaha ähnlich enttäuschend: Toprak Razgatlioglu wurde 2021 Champion, 2022 und 2023 jeweils Vize. Dann ging der Türke zu BMW und holte dort zwei weitere Titel, während Yamaha seit 2024 nur ein Rennen gewann – und dieser Sieg von Andrea Locatelli 2025 in Assen war nach einem Ausfall von Nicolo Bulega (Ducati) geschenkt.