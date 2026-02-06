Jack Miller über das Problem beim V4-Motor: «Nächste Frage bitte!»

Pramac-Pilot Jack Miller hat intensive Tage in Sepang hinter sich. Beim Shakedown und beim offiziellen MotoGP-Test arbeitete der Routinier für Yamaha ein umfangreiches Programm ab, um die Entwicklungsarbeit bei der neuen V4-M1 voranzutreiben. Dabei sammelte Miller unzählige Testkilometer. Unterbrochen wurde seine Arbeit am Mittwoch, nachdem der japanische Hersteller allen Fahrern eine Zwangspause verordnete, um nach den Motorschäden bei Fabio Quartararo und Toprak Razgatlioglu Ursachensuche zu betreiben.

Werbung

Werbung

Am Donnerstag durften dann alle Yamaha-Piloten wieder auf die Strecke. Schnelle Rundenzeiten konnte keiner von ihnen erzielen. Miller landete in der kombinierten Zeitenliste über die drei Testtage auf Rang 18 – 1,754 sec hinter Alex Marquez (Gresini Ducati).

«Ich habe nicht das erreicht, was ich wollte – ich benötige einfach mehr Zeit mit derselben Bike-Spezifikation», meinte der Australier zu Tag 3 und zog zugleich ein Fazit über den Sepang-Test: «Wir haben in den letzten Tagen unser Bestes gegeben, sehr viele Teile getestet und versucht, so gut es ging Feedback zu geben. Wir versuchten zu verstehen, was die jeweiligen Unterscheide zwischen den Teilen waren – beispielsweise beim Chassis. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem es gilt, mit denselben Spezifikationen Erfahrungen zu sammeln, sich vertraut zu machen und die Elektronik besser zu verstehen.»

Werbung

Werbung

Es wäre naiv zu glauben, keinen Tag wie diesen zu haben Jack Miller

Wie schwer war es für ihn als Fahrer, am zweiten Tag nicht auf die Strecke gehen zu dürfen? «Es ist wie es ist. Es wäre aber extrem naiv zu glauben, ein Motorrad in neun Monaten zu bauen und zu glauben, gegen die besten der Welt anzutreten und keinen Tag wie diesen zu haben. Das ist Teil des Spiels», so Miller pragmatisch. «Die Jungs in Japan und Europa haben sich den Arsch abgearbeitet, um eine Lösung zu finden und uns wieder auf die Strecke zu bekommen. Besser es passiert uns hier als in Buriram.»

In der Medienrunde stellte ein Journalisten-Kollege die Frage, was denn genau das Problem beim Bike war? «Das kann ich euch nicht sagen, nächste Frage bitte!», zuckte «Jackass» mit den Schultern. Miller hatte am Donnerstag auch noch die Zeit, um ein Sprintrennen zu simulieren. «Ich machte eine Sprint-Simulation und war zufrieden damit – ich war dort 0,8 sec schneller als bei der Zeitenjagd», schmunzelte Miller.

Jack Miller auf seiner Yamaha Foto: Gold & Goose Jack Miller auf seiner Yamaha © Gold & Goose

Werbung

Werbung

In zwei Wochen geht es mit dem Buriram-Test weiter. Dort geht es für Jack Miller und seine Markenkollegen darum, das Paket für das erste Rennwochenende in Thailand zu fixieren und sich damit möglichst vertraut zu machen. Was jetzt schon feststeht: Es wird eine sehr lange und anstrengende Saison für die Yamaha-Piloten.

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert)