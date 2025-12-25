Jack Miller über V4-Yamaha: Gute Basis, jetzt folgt der Feinschliff

Yamahas MotoGP-Projekt befindet sich im Umbruch. Nach mehr als zwei Jahrzehnten mit Reihen-Vierzylinder-Motoren geht der japanische Hersteller in der Saison 2026 erstmals mit einem V4-Bike an den Start. Beim Nachsaisontest in Valencia wurde eine erste einsatzfähige Version der neuen M1 ausführlich erprobt – das Feedback fiel jedoch gemischt aus.

Werbung

Werbung

Ein zentrales Defizit offenbarte sich bei der Motorleistung. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, setzte Yamaha bei den Tests auf bewusst konservative Motor-Mappings. Priorität hatte das Sammeln möglichst vieler Daten, Motorschäden sollten unbedingt vermieden werden. Bis zum nächsten Test soll dieses Leistungsdefizit reduziert werden. Noch wichtiger aber: Yamaha will dann erstmals ein Motorrad präsentieren, das konsequent rund um den neuen V4-Motor entwickelt wurde. Der bislang eingesetzte Prototyp griff noch auf zahlreiche Baugruppen der ausrangierten M1 mit Reihenmotor zurück.

Auch Pramac-Pilot Jack Miller ist voll in die Entwicklung eingebunden. Auf Grund der zahlreichen Erfahrungen mit anderen Herstellern sind die Feedbacks des Australiers von großer Bedeutung. «Zuerst einmal muss der Motor zuverlässig sein. Das konnten sie uns bereits zeigen», kommentierte Miller die Yamaha-Entwicklung. «Mehr Leistung ist der nächste Schritt. Wir haben herausgefunden, dass wir die aktuell verfügbare Leistung nutzen können. Also geht es jetzt darum, die Leistung zu erhöhen.»

«Dann wissen wir, dass sie ein bewährtes Fahrwerk mit Umlenkung und allem Drum und Dran haben. Der Rest wird sich also darum drehen, das Elektronikpaket und das Chassis abzustimmen», präzisierte Miller die Abläufe.

Werbung

Werbung

«Es geht darum, alles zusammenzubringen. Wir beginnen jetzt damit, das zu tun, was wir normalerweise tun», erklärte Miller und meinte damit, dass Yamaha jetzt den Fokus auf mehr Performance legen wird. "Das Testteam hat die Vorarbeit geleistet und es anschließend an uns übergeben. Jetzt können wir dem Motorrad den Feinschliff verpassen», so der Yamaha-Pilot.