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Jack Miller nach Yamaha-Debakel: «Das sind verdammte Bagger-Zeiten!»

Jack Miller wurde beim Österreich-GP Letzter und verlor mehr als eine Minute. Der Pramac-MotoGP-Pilot fand nach dem Yamaha-Debakel drastische Worte und erklärte die technischen Ursachen.

MotoGP

Jack Miller erlebte ein ernüchterndes MotoGP-Wochenende in Spielberg
Jack Miller erlebte ein ernüchterndes MotoGP-Wochenende in Spielberg
Foto: Gold & Goose
Jack Miller erlebte ein ernüchterndes MotoGP-Wochenende in Spielberg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für Yamaha entwickelte sich der Österreich-GP zu einem MotoGP-Wochenende zum Vergessen. Kein einziger Fahrer des japanischen Herstellers sammelte in Spielberg auch nur einen WM-Punkt. Besonders bitter verlief der Sonntag für Jack Miller: Der Pramac-Pilot kam als 21. und Letzter ins Ziel – mit gewaltigen 67,5 sec Rückstand auf Sieger Pedro Acosta (KTM).

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Schon zuvor hatte sich abgezeichnet, dass Miller auf dem Red Bull Ring einen schweren Stand haben würde. Im Qualifying landete der Australier auf Platz 21 und damit lediglich vor seinem Teamkollegen Toprak Razgatlioglu. Im Sprint folgte der letzte Platz mit 26,0 sec Rückstand.

Im Grand Prix wurde die Situation noch drastischer. Bester Yamaha-Pilot war Fabio Quartararo auf Platz 17, doch auch dem Franzosen fehlten bereits 30,1 sec auf die Spitze. Miller benötigte noch einmal mehr als eine halbe Minute länger. Entsprechend bedient war der 31-Jährige nach dem Rennen. «Ich bin nicht glücklich und möchte ehrlich gesagt nicht einmal darüber nachdenken. Es ist ziemlich peinlich», stellte Miller klar.

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Michelin-Hinterreifen löste sich regelrecht auf

Der Pramac-Pilot hatte vor allem mit massivem Schlupf am Hinterrad zu kämpfen. Die für die hohen Belastungen in Spielberg verwendete hitzeresistentere Reifenkonstruktion bereitete der Yamaha M1 erhebliche Schwierigkeiten. Die Ingenieure fanden keine Lösung für die Probleme.

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Schon früh versuchte Miller, mit verschiedenen Motor-Mappings gegenzusteuern. Doch etwa ab Rennmitte verschärften sich die Probleme dramatisch. Selbst im dritten und vierten Gang hatte das Hinterrad auf den Geraden spürbaren Schlupf. «Ab Runde 13 oder 14 fing der Reifen auf der Geraden immer stärker an durchzudrehen», schilderte Miller. Am Ende war die eigentliche Lauffläche in der Reifenmitte praktisch verschwunden.

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Kein Grip: Jack Millers Rundenzeiten brachen massiv ein
Kein Grip: Jack Millers Rundenzeiten brachen massiv ein
Foto: Gold & Goose
Kein Grip: Jack Millers Rundenzeiten brachen massiv ein
© Gold & Goose

«Dann war ich auf dem Grundgummi. In der Mitte war ein richtig breiter Streifen davon zu sehen», berichtete der Australier. Damit musste er auch beim Einlenken vorsichtig sein, weil das Hinterrad jederzeit ausbrechen konnte. Für Miller blieb nur noch ein Ziel: irgendwie die Zielflagge erreichen.

Miller schimpft: «Das sind verdammte Bagger-Zeiten!»

Seine Rundenzeiten brachen entsprechend ein. Angesprochen darauf, ob er angesichts von Zeiten im Bereich von 1:38 und 1:40 min darüber nachgedacht habe, die Yamaha an der Box abzustellen, reagierte Miller entschieden. «Nein, ich bin keiner, der sein Motorrad abstellt. Ich bin hier, um meinen Job zu machen. Das Rennen ist erst vorbei, wenn es vorbei ist», betonte der viermalige MotoGP-Sieger. Auch ein möglicher Rennabbruch sei ein Grund gewesen, weiterzufahren.

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Dann griff Miller zu einem für ihn typisch bildhaften Vergleich: «Natürlich ist es peinlich, 1:38er-Zeiten zu fahren. Das sind verdammte Bagger-Zeiten. Aber am Ende des Tages bin ich hier, um meinen Job zu machen.» Sein ernüchterndes Fazit: «Heute bestand dieser Job eben darin, verdammter 21. zu werden.»

Yamaha kann zusätzliche Leistung gar nicht nutzen

Das grundlegende Problem sieht Miller allerdings nicht allein beim Reifen. Yamaha schaffe es derzeit nicht, die vorhandene Leistung sauber auf den Asphalt zu übertragen. «Die anderen bekommen die Leistung beim Herausbeschleunigen sanfter auf den Boden», erklärte der Australier. Auch die Elektronik bereitete Yamaha über das gesamte Wochenende Schwierigkeiten. Am Sonntag sei die Situation zwar etwas besser gewesen, «aber nichts, worüber man seiner Mutter nach Hause schreiben würde».

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Pedro Acosta
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Fans
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Pecco Bagnaia und Marc Márquez
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Jorge Martin
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Pedro Acosta gewinnt das Rennen
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Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Sieger Pedro Acosta
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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Bei der M1 werde die Last beim Beschleunigen nicht gleichmäßig genug auf den Hinterreifen übertragen. Sobald der Reifen deshalb zu rutschen beginne, lasse sich dieser Zustand kaum noch kontrollieren. «Wenn das Ding einmal durchdreht, fängt es sich verdammt noch mal nicht mehr. Dann werden die Rundenzeiten langsam, aber sicher immer schlechter.»

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Besonders Aprilia demonstrierte in Spielberg, wie es besser geht. Die Motorräder aus Noale belegten hinter KTM-Sieger Acosta die Positionen 2 bis 4. «Vor allem Aprilia schafft es wirklich gut, die Leistung zu übertragen und dadurch mehr Power zu nutzen», analysierte Miller. Mehr Motorleistung allein würde Yamaha deshalb überhaupt nicht helfen: «Wir könnten 40 PS mehr haben und könnten sie trotzdem nicht nutzen. Wir würden einfach nur durchdrehen.»

Problematische Reifenkonstruktion kehrt zurück

Miller verwies darauf, dass Yamaha mit dieser speziellen Reifenkonstruktion bereits zuvor große Schwierigkeiten hatte. Nach Thailand war es das zweite Rennwochenende der Saison mit dieser Variante – und beide Male zeigte sein Hinterreifen am Ende ein ähnliches Verschleißbild.

Das nächste Rennen in Motegi stimmt ihn zumindest etwas optimistischer, weil dort wieder die normale Konstruktion zum Einsatz kommt. Später in Mandalika wartet der problematische Reifen jedoch erneut. Für Yamaha bleibt nach Spielberg ohnehin reichlich Arbeit. Ausgerechnet nachdem die M1 grundlegend überarbeitet wurde, präsentierte sich das Motorrad in Österreich ähnlich chancenlos wie schon im Vorjahr. Miller brachte die Situation auf einen einfachen Nenner: «Zurück ans Reißbrett, würde ich sagen.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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93

28

+7,339

1:29,798

20

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Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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33

28

+8,720

1:29,778

11

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Ducati Lenovo Team

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

28

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