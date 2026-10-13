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Yamaha-Ass Jack Miller frustriert: «Das Motorrad war fast unfahrbar!»

Jack Miller stürzte im MotoGP-Rennen in Indonesien. Er erklärte danach, welche Schwierigkeiten er mit der Yamaha M1 im Renntrimm hat. In zwei Wochen steht für den Australier ein besonderes Event an.

MotoGP

Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Jack Miller hatte in Indonesien ein Wochenende zum Vergessen. Den Sprint beendete er auf dem 13. Platz, im Grand Prix stürzte er in der fünften Runde. Die MotoGP-Abschiedstournee des nächstjährigen Superbike-Piloten läuft bislang enttäuschend.

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Mit seiner Yamaha fand «Jackass» im Hauptrennen am Sonntag kein Mittel, um konkurrenzfähig zu sein. «Ich hatte am Morgen ein tolles Gefühl, oder zumindest ein einigermaßen gutes. Aber sobald wir im Renntrimm fahren, wird das Motorrad fast unfahrbar», haderte der Australier. «Ob es nun an der Kraftstoff-Mapping liegt oder woran auch immer – im Hintergrund spielt sich etwas ab, das das Fahren mit diesem Motorrad sehr schwierig macht. Ich habe Mühe, das Bike abzubremsen, und der Motor verhält sich nicht normal. Wir müssen noch intensiver daran arbeiten, um herauszufinden, woran das liegt.»

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Jack Miller über die Yamaha M1: «Unser Kraftstoffverbrauch ist immer zu hoch»

Dass die M1 einen sehr hohen Kraftstoffverbrauch hat, ist nichts Neues. Auch Fabio Quartararo hat immer wieder Probleme damit. Die Folge: Die Yamaha-Piloten müssen in den langen Rennen die Leistung reduzieren. «Unser Kraftstoffverbrauch ist immer zu hoch – wir müssen uns darüber Gedanken machen», unterstrich Miller. «Ich kann das Motorrad nicht abbremsen, ich kann es nicht einlenken. Sobald ich anfange, Druck zu machen, blockiert das Vorderrad, und ich kann nichts mehr ausrichten. Es ist, wie es ist. Wir fahren nach Australien und schauen, was wir dort erreichen können.»

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Für Jack Miller steht in zwei Wochen ein besonders emotionaler Grand Prix an. Der 31-Jährige wird auf Phillip Island sein letztes MotoGP-Rennwochenende vor den heimischen Fans bestreiten. Auch für die legendäre Rennstrecke wird es das letzte Mal sein – ab 2027 findet der Australien-GP in Adelaide statt.

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Zeit
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01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

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