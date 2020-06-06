Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jack Miller zu Ducati-Beförderung: «Kein Stress mehr»

Pramac-Ducati-Star Jack Miller darf 2021 für das Werksteam der Roten auf Punktejagd gehen. Dafür hat der Australier lange und hart gearbeitet, wie er im Interview mit GP-Veteran Chris Vermeulen erzählt.

Otto Zuber

Von

MotoGP

Jack MillerJack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im nächsten Jahr bekommt Jack Miller die Möglichkeit, sich im Werksteam von Ducati zu beweisen. Der 25-jährige Australier hat sich diese Chance durch harte Arbeit verdient, wie er im "Under the Visor"-Interview mit Chris Vermeulen betont. "Ich habe viele Jahre daran gearbeitet aber es fühlt sich eigenartig an in diesen unsicheren Zeiten", erzählt der siebenfache GP-Sieger, der froh ist, die Verhandlungen nun hinter sich gebracht zu haben.

Werbung

Werbung

"Ich bin froh, dass das Ganze nun durch ist, denn jetzt habe ich in diesem Jahr kein Stress mehr. Und ich kann mich ganz darauf konzentrieren, mein Bestes zu geben und ein paar starke Ergebnisse für das Pramac-Team einzufahren, damit sie was zu feiern haben", erklärt Miller, der im vergangenen Jahr ein paar entscheidende Fortschritte auf der Piste machen konnte.

"Das hat mit mehreren Faktoren zu tun", ist sich der WM-Achte des Vorjahres sicher. "Und einer der Wichtigsten davon ist, dass ich gelernt habe, die Rennen zu managen. Denn früher habe ich manchmal zu viel Druck gemacht, um an die Spitze zu kommen, was letztlich viel Zeit gekostet hat. Du musst begreifen, was dein Tempo ist und dass ein Rennen nicht nur über zehn oder fünfzehn Runden geht."

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Vor allem die letzten fünf bis sechs Rennrunden seien entscheidend, fügt Miller an. "Du darfst dich nicht zu sehr von deinen Emotionen leiten lassen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Wenn ich überholt wurde, fing ich an, Fehler zu machen, und dadurch löste ich eine Kettenreaktion aus", übt er sich in Selbstkritik.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien