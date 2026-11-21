Erst einen Tag vor der ersten Session zum Portugal-GP bestätigte Honda, dass Jake Dixon wie schon in Katar die Honda des angeschlagenen Joan Mir übernimmt. Nach dem gelungenen Einstand in der Wüste, der zwar ohne WM-Punkte, vor allem aber ohne Blamage endete, nutzte der Engländer seine zweite Chance in der Königsklasse bislang, um sein Ansehen im Fahrerlager weiter zu steigern.

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Cal Crutchlow verfolgte Dixons «Höllenritt»

Während Dixon am Freitagnachmittag auf dem Autodromo arbeitete, kommentierte GP-Urgestein Cal Crutchlow vom Streckenrand. Dixon Landsmann schätzte die Leistung der Nummer in Portugal noch höher ein: «Portimao ist so speziell. Es ist eine wunderbare Strecke, wenn du ein nicht so schnelles Motorrad hast. Mit einem Supersport-Bike kann man es genießen. Aber mit dem MotoGP-Bike ist es die Hölle. Wenn du so ein Bike nicht direkt so fährst, wie es gefahren werden will, dann hast du ein massives Problem. Und das Vertrauen zu finden, es hier richtig laufen zu lassen mit dieser Kraft, das ist eine Riesenherausforderung.»

Jake Dixon legte die Prüfung ab, blieb, anders als in Losail, ohne Sturz und beendete beide Sitzungen nicht als Letzter. Im FP1 fehlten auf Rang 21 nur 0,1 s auf VR46-Ducati-Routinier Morbidelli, der in Portimao schon auf dem MotoGP-Podium stand. Im Zeittraining steigerte sich der Pilot aus Dover weiter. Nach einer Stunde fehlte auf die Bestzeit von Alex Marquez eine Sekunde, Dixon wurde auf Platz 16 vor Boxennachbar Luca Marini geführt. Zwar ist auch der Italiener nicht in Bestform, doch gemessen werden die Piloten an der Zeitenliste.

Erfahrung von HRC machte den Unterschied

Entsprechend wird Dixon in Portimao von Applaus und Daumen-Hoch-Gesten begleitet. Der Ersatzfahrer freut sich, sieht sich aber weniger als MotoGP-Held, denn als folgsamer Sportler. «Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt das Team. Sie unterstützen mich perfekt. Alberto (Puig) ist ein großartiger Teammanager, er hat die Gabe, in jeder Situation die richtigen Worte zu finden. Gleiches gilt für Crew-Chief Santi (Hernandez). Ihre Erfahrung ist gewaltig und sie haben mich auf die Aufgaben ideal eingestellt.»

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Ein Kinderspiel war es aber nicht. Dixon: «Die ersten Runden waren nicht leicht, um nicht zu sagen hektisch. Es hat gedauert, bis ich die Schalt- und Bremspunkte besser verstanden habe, auch weil erstmal alles anders war als in Katar. Aber am Ende des Tages hat es in der Tag schon ziemlich gut funktioniert», fasste der Honda-Superbike-Pilot seinen bisherigen Auftritt zusammen.

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