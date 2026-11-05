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Jetzt offiziell: Superbike-Ass Jake Dixon springt in Katar für Joan Mir ein

Jake Dixon wird beim Katar-GP im Honda-Werksteam Joan Mir ersetzen. Es ist nicht der erste MotoGP-Einsatz für den 30-jährigen Briten. «Es ist schon eine Weile her», meint der Superbike-Pilot.

MotoGP

Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold and Goose Photography
Jake Dixon
© Gold and Goose Photography

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Es hatte sich bereits angedeutet, nun steht es fest: Superbike-Pilot Jake Dixon wird an diesem Wochenende in Katar zu einem MotoGP-Einsatz kommen. Der Brite wird im Honda-Werksteam Joan Mir ersetzen.

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«Zunächst einmal möchte ich mich bei Honda für diese Gelegenheit bedanken. Den Anruf zu bekommen, eines dieser Motorräder fahren zu dürfen, ist immer der Hammer, und ich freue mich schon sehr darauf», sagte Dixon am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Doha. «Ich glaube, jeder Fahrer träumt schon als Kind davon, für das Honda-Werksteam in der MotoGP zu fahren. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal ein MotoGP-Motorrad gefahren bin, daher müssen wir das Wochenende ruhig angehen lassen und Schritt für Schritt vorgehen.»

Jake Dixon kann die Leiden von Joan Mir nachvollziehen

Joan Mir hat seit Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb er die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien verpasste. Bei seinem Comeback in Malaysia am letzten Wochenende musste der Spanier im Grand Prix am Sonntag in der neunten Runde wegen Schwindel die Box ansteuern und aufgeben. «Ich wünsche Joan alles Gute und hoffe, ihn bald wieder auf dem Motorrad zu sehen. Auch für mich war es kein einfaches Jahr, daher kann ich mich gut in seine Lage versetzen», meinte Dixon in Richtung von Mir.

Im Artikel erwähnt

Jake Dixon war von 2019 bis 2025 sieben Jahre lang im GP-Paddock und holte in der Moto2-Klasse sieben Siege und insgesamt 22 Podestplätze. Im Jahr 2021 bestritt er zudem zwei MotoGP-Rennen für Yamaha, wobei er bei seinem Heimrennen in Silverstone mit Platz 19 sein bestes Ergebnis erzielte. Die Superbike-Saison 2026 war für den Briten von Verletzungen geprägt, doch nachdem er in der zweiten Saisonhälfte wieder fit war, fuhr er fünf Top-10-Platzierungen ein.

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