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Jake Dixon nach MotoGP-Ausflug: «Cal Crutchlow ist eine Herausforderung»

Honda bot Jake Dixon bei der MotoGP in Katar als Ersatz für den kranken Werksfahrer Joan Mir auf. Zur Unterstützung auf dem Losail Circuit stellte ihm das Team Haudegen Cal Crutchlow an die Seite.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Jake Dixon auf der MotoGP-Honda
Jake Dixon auf der MotoGP-Honda
Foto: Gold and Goose Photography
Jake Dixon auf der MotoGP-Honda
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Hondas MotoGP-Werksfahrer Joan Mir hat seit Monaten mit einer mysteriösen Erkrankung zu kämpfen und verpasste die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien. Mir und das Team rund um MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte hatten beschlossen, dass er eine Pause einlegen muss, um der Ursache für seine Erkrankung auf den Grund zu gehen. Für Sepang bekam der Weltmeister von 2020 grünes Licht, musste im Hauptrennen aber wegen Schwindel aufgeben und fiel für Katar am vergangenen Wochenende erneut aus.

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Als Ersatzfahrer bot der größte Motorradhersteller Jake Dixon auf, hauptberuflich für die Honda Racing Corporation in der Superbike-WM am Start. Der Engländer war – nennen wir es – stark irritiert, als Honda seinen Teamkollege Somkiat Chantra für den Japan-GP als Ersatz brachte statt ihm, der in der seriennahen Weltmeisterschaft deutlich bessere Leistungen zeigt.

Jake Dixon: Zuvor nur zwei MotoGP-Wochenenden

Vor dem Katar-Wochenende verfügte Dixon über kaum MotoGP-Erfahrung, der inzwischen 30-Jährige sprang lediglich 2021 bei den Veranstaltungen in Silverstone und Aragon in der damaligen Yamaha-Satelliten-Truppe Petronas SRT für den verletzen Italiener Franco Morbidelli ein.

Im Artikel erwähnt

Auf dem Lusail Circuit schlug sich Dixon ordentlich und zeigte eine steile Lernkurve. Er qualifizierte sich im 18 Mann mageren Feld, Yamaha hatte sein Quartett wegen der kriegerischen Lage am Persischen Golf zurückgezogen, für den 17. Startplatz und war immerhin schneller als Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3). In den Rennen sah er zwar jeweils als Letzter die Zielflagge, seine Rundenzeiten waren aber teilweise erstaunlich. Denn man darf nicht vergessen: Dixon fuhr am Freitag im FP1 zum ersten Mal mit diesem Motorrad!

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Jake Dixon freute sich über die Honda-Chance
Jake Dixon freute sich über die Honda-Chance
Foto: Gold and Goose Photography
Jake Dixon freute sich über die Honda-Chance
© Gold and Goose Photography

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Dixon musste die Honda von Grund auf lernen

«Das Team hat mir zwischen den Sessions sehr geholfen zu verstehen, wie man das Motorrad fährt», schilderte der 7-fache Moto2-GP-Sieger. «Sie verfügen über alle Informationen und gaben mir die richtigen Hinweise, das war sehr gut. Das klingt vielleicht blöd, aber sie sagten mir, in welchem Gang ich fahren und wie ich mich verhalten soll. Ich ging in den Kurven zu früh ans Gas und solche Kleinigkeiten – im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel die Vorderradbremse in einigen Kurven nicht zu benutzen, um die Kurvengeschwindigkeit zu halten. Es ging vor allem um Selbstvertrauen.»

Honda hatte Dixon in der arabischen Wüste Cal Crutchlow als Riding-Coach und Mentor an die Seite gestellt. «Cal ist eine Herausforderung», schmunzelte Dixon über seinen Landsmann. «Er meint es ernst und hat mir sehr geholfen, denn er ist dieses Jahr selbst dieses Motorrad gefahren. Er hat so viel Erfahrung in der MotoGP, er versteht die ganze Situation. Er war zwar auch kritisch mir gegenüber, hat mich aber gleichzeitig gelobt. Er sagte zum Beispiel: ‚Du musst zufrieden sein, so nah an der Spitze zu sein.’ Er sagte aber auch, es wäre dumm von mir, mich so am Bike festzuklammern. Aber das sei normal, man brauche Zeit – die ich nicht hatte. Trotzdem genoss ich es und nahm es, wie es kam.»

Was ich fühlte und sagte, ist vielleicht nicht ganz richtig.

jake dixon über sein honda-debüt in der motogp

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«Man merkt, dass diese Jungs fliegen», beschrieb Dixon. «Und man merkte, dass sie auf dem Laufenden sind und ihre Motorräder kennen. Ich lernte mit jeder Runde wie sich das Motorrad verhält und wie es reagiert, wenn ich bestimmte Dinge mache. Aber es war gut, es hat Spaß gemacht. Das Bike läuft gut, wirklich gut. Aber was ich fühle und sage, ist vielleicht nicht ganz richtig. Deshalb sagte ich zum Team, dass sie machen sollen, was sie aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Wissens für richtig halten.»

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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