Jens Hainbach (KTM) nach Acosta-Triumph: «Pedro hat Marc nervös gemacht»

KTM-Rennsportmanager Jens Hainbach analysierte nach dem sensationellen Sprint-Sieg von Red Bull-KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram den Triumph des Spaniers und nahm zur erstmaligen WM-Führung Stellung.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
Foto: KTM Racing
Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
© KTM Racing

KTM setzte zum Auftakt der neuen Saison mit dem Sieg im MotoGP-Sprint am Samstagnachmittag in Buriram ein ganz starkes Zeichen. Für den 21-jährigen Spanier Pedro Acosta war es der erste Sprung auf das oberste Treppchen in seiner MotoGP-Karriere. Platz 3 hinter Weltmeister und Ducati-Topstar Marc Marquez schnappte sich in Buriram Aprilia-Trackhouse-Mann Raul Fernandez vor den Aprilia-Kollegen Ai Ogura und Jorge Martin.

Durch den Sieg von Red Bull-KTM-Ass Acosta führen die Mattighofener jetzt erstmals seit dem Einstieg im Jahr 2017 die MotoGP-Weltmeisterschaft an. KTM-Rennsport-Manager Jens Hainbach strahlte in der Boxengasse im Flash-Interview bei ServusTV. «Pedro hat nicht locker gelassen. Er ist drangeblieben, hat Marc immer wieder das Vorderrad und ihn damit schon auch ein wenig nervös gemacht. Klar, wir haben am Ende von der Strafe profitiert, aber er hat sich den Sieg verdient.»

Pedro Acosta ging mehrfach an Marc Marquez vorbei
Pedro Acosta ging mehrfach an Marc Marquez vorbei
Foto: Seidenglanz
Pedro Acosta ging mehrfach an Marc Marquez vorbei
© Seidenglanz

Zur erstmaligen MotoGP-WM-Führung für KTM sagte der Straßensportchef verschmitzt: «Ja, das ist schön, aber es sind auch noch 43 weitere Rennen zu fahren. Aber die Crew hat sich das natürlich für die harte Arbeit sehr verdient.» Acosta, der zunächst nach einem harten Fight gegen Marquez nicht verstand, dass dieser ihn unmittelbar vor dem Zielstrich noch durchließ, zeigte sich sehr erleichtert: «Ich möchte mich bei allen bedanken, die in Mattighofen so hart gearbeitet haben.»

Pedro Acosta hat Lunte gerochen: «Am Sonntag möchten wir gerne den echten Sieg beim GP einfahren.» Hintergrund zum turbulenten Finish: Marquez hatte für sein Manöver mit Berührung gegen Acosta ausgangs der letzten Runde von der Rennleitung sofort die Nachricht erhalten, sich um eine Position nach hinten zurückfallen zu lassen.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

13

19:39,155

1:30,026

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

13

+0,108

1:29,922

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

13

+0,540

1:30,039

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

13

+2,100

1:30,354

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

13

+3,851

1:30,204

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

13

+4,612

1:30,491

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

13

+4,924

1:30,512

08

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

13

+5,748

1:30,384

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

13

+6,910

1:30,399

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

13

+7,796

1:30,613

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

