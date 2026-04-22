Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jerez 2025: Spaniens GP-Party lief anders als geplant, Aprilia ging unter

Beim Spanien-GP 2025 gingen die frenetischen MotoGP-Fans in Jerez über alle Höhen und durch manche Tiefe. Am Ende der Festspiele standen zwei Marquez als Sieger fest. Aprilia fuhr unter ferner liefen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als die MotoGP vor genau einem Jahr in Jerez und damit in einer der großen MotoGP-Hochburgen eintraf, da tat sie das mit einer gänzlich anderen Vorgeschichte. Denn zum fünften GP der Saison schlug ein Marc Márquez in Bestform auf. Seinen Crash beim US-GP 2025 hatte der noch frische Ducati-Werkspilot mit einem souveränen Doppelsieg in Doha ausgebügelt. «MM93» erreichte seine Heimat mit 17 Zählern Vorsprung auf Bruder Alex Marquez. Bemerkenswert auch: Vor einem Jahr waren die WM-Ränge 1–5 mit den Marquez-Brüdern, Pecco Bagnaia und dem VR46-Duo (Morbidelli/Di Giannantonio) ausschließlich mit Ducati-Fahrern belegt.

Werbung

Werbung

Jerez-Sprint 2025: Ducati auf den Rängen 1-6

Grundlegend anders ist das Bild zwölf Monate später. Marc Marquez kämpft mit seinem Körper und leidet unter den wenigen Prozentpunkten optimaler Verfassung, die fehlen – und die in der MotoGP unverzeihlich sind. Marquez liegt auf WM-Rang 5, hinter Fabio Di Giannantonio; die MotoGP 2026 ist an der Spitze unter Kontrolle von Aprilia.

Wutausbruch auf französich: Fabio Quartararo holte 2025 in Jerez die Pole
Wutausbruch auf französich: Fabio Quartararo holte 2025 in Jerez die Pole
Foto: Gold and Goose
Wutausbruch auf französich: Fabio Quartararo holte 2025 in Jerez die Pole
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Beim Spanien-GP vor einem Jahr wurde die Rekordkulisse – am gesamten Wochenende sahen über 224.000 Fans die Rennen auf der Traditionsstrecke vor den Toren von Jerez – einem lupenreinen GP-Thriller ausgesetzt. Der startete bereits am Samstagmorgen mit dem Qualifying. Denn Fabio Quartararo erwischte auf der Yamaha nicht zum ersten Mal eine Traumrunde. Damit ging Startplatz 1 weder an einen der neun anwesenden Spanier noch an einen Ducati-Racer. Der Franzose war drei Hundertstel schneller als der angehende Champion Marc Márquez. Die erste Reihe komplettiert hatte vor einem Jahr Pecco Bagnaia.

Werbung

Werbung

Im Jerez-Sprint war es dann aber wieder der WM-Leader, der sein Form mit einem engen aber in Wahrheit ungefährdeten Sieg unterstrich. Nachdem Quartararo gleich zu Beginn ins Aus gerutscht war, war das vertraute Bild wieder hergestellt. Alle sechs Bikes aus Borgo Panigale lagen über die kurze Distanz an der Spitze.

Hinter dem Sextett – Maverick Vinales. Vor einem Jahr sahen die Fans den Spanier nach seinem Wechsel auf Orange in blendender Verfassung. Noch im Hoch von Doha, als Vinales den GP auf der RC16 sogar angeführt hatte und als Zweiter ins Ziel kam, dann aber mit einer Zeitstrafe zurückgeworfen wurde, war Vinales auch in Spanien stärkster KTM-Pilot.

Marc Marquez fuhr beim Spanien-GP mit zerfledderter Ducati auf Platz 12
Marc Marquez fuhr beim Spanien-GP mit zerfledderter Ducati auf Platz 12
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez fuhr beim Spanien-GP mit zerfledderter Ducati auf Platz 12
© Gold and Goose

Die Marquez-Festspiele fanden mit Alex statt

Am Sonntag schien alles angerichtet für die ultimative Marquez-Party. Doch gefeiert wurde am Ende nur in der Gresini-Box. Der WM-Tabellenführer und Favorit hatte in der frühen Phase des Rennens zu hart attackiert und seinen Werksrenner in Kurve 7 ins Kiesbett gelegt. Marc Marquez gab nicht auf, fuhr dem Feld hinterher, rempelte sich wieder an etlichen Kontrahenten vorbei – doch mehr als Rang 12 war nach dem Fehler nicht mehr drin.

Werbung

Werbung

Perfekt dagegen die Fahrt von Alex Márquez. Von Platz 4 losgefahren, behielt «AM73» die Nerven. Vorbei an Bagnaia und in Runde 11 an dem diesmal fehlerfreien Quartararo gab der Gresini-Pilot die Führung nicht mehr ab. Der Triumph des jüngeren Marquez ging in die Geschichtsbücher von Jerez ein – auch weil Alex Marc damit wieder die Tabellenführung abgenommen hatte.

Starker Auftritt: Maverick Vinales (KTM) vor Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
Starker Auftritt: Maverick Vinales (KTM) vor Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Starker Auftritt: Maverick Vinales (KTM) vor Aprilia-Ass Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Hinter dem jubelnden Fabio Quartararo und einem zufriedenen Pecco Bagnaia lief mit nur 3,5 sec Rückstand auf den Sieger Maverick Vinales ein. Mit Acosta auf 7 und Bastianini auf 9 war der Spanien-GP ein großer Erfolg für das Projekt aus Österreich. 2026 liegen alle Hoffnungen auf Pedro Acosta, denn Vinales muss Jerez verletzungsbedingt auslassen.

2025 in Jerez unsichtbar: Aprilia

Bitter war das Event für den jetzigen Spitzenreiter. Marco Bezzecchi erreichte Platz 8 im Sprint und ging im Großen Preis mit Rang 14 unter. Schlimmer noch für die Fans aus Spanien: Jorge Martin, aktuell Zweiter im Klassement, war nach seinem verheerenden Crash in Katar vor einem Jahr gar nicht am Start. Mit Martin und Acosta hat Spanien 2026 wieder zwei Trümpfe in guter Ausgangsposition. Die Fans in Jerez werden sich dennoch nichts mehr wünschen als einen Marc Marquez in Bestform.

Werbung

Werbung

Nicht zu vergessen – die kleineren WM-Klassen. Denn mit dem späteren Moto3-Champion Jose Antonio Rueda und einem souveränen Manuel Gonzalez (Intact GP) gingen vor einem Jahr alle Pokale nach Spanien.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien