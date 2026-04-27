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Jerez-Test: Aprilia mit drei Piloten an der Spitze, Marc Marquez Vierter

Beim MotoGP-Test in Jerez wendete sich das Blatt. Mit jeder weiteren Runde verstärkte sich die Lage im Aprilia-Lager. Am Ende führten drei RS-GP. Marc Maquez bester Ducati-Pilot, Acosta im Aufwind.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Ai Ogura beendete den Jerez-Test 0,005 sec vor Raul Fernandez
Ai Ogura beendete den Jerez-Test 0,005 sec vor Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura beendete den Jerez-Test 0,005 sec vor Raul Fernandez
© Gold and Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach einer intensiven Einheit über drei Stunden am Montagvormittag und einer Session für Probestarts wurde die Strecke schnell wieder freigegeben Wenig überraschend kreisten zunächst nur wenige MotoGP-Asse, darunter Fabio Quartararo (Yamaha) und Honda-Rookie Diogo Moreira. Der junge Brasilianer musste sich auf ein Motorrad beschränken, denn nach Toprak Razgatlıoğlu hatte auch der zweite Neueinsteiger einen Crash zu verdauen. Wir Toprak zog es den Moto2-Weltmeister in Kurve 3 vom Motorrad. Moreira blieb unversehrt und gehörte dann mit 49 Runden zu den fleißigsten Testern.

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Die Honda von MotoGP-Rookie Diogo Moreira
Die Honda von MotoGP-Rookie Diogo Moreira
Foto: T.Kuttruf
Die Honda von MotoGP-Rookie Diogo Moreira
© T.Kuttruf

Von dem Crash zeigte er sich zudem unbeeindruckt. Der Honda-LCR-Fahrer verblüffte mit einer 1:36,878 min. Als 13. war er zweitschnellster Honda-Pilot.

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Nicht nur Rookies stürzten in Jerez: Auch der erfahrenste Pilot des Tests war sein Gerät in der Zielkurve los – Dani Pedrosa. Der Speed des 40-jährigen KTM-Testers dürfte manchem Stammfahrer zu denken geben. Der Spanier, seit Monaten nur noch bei KTM mit der 850er-Neuentwicklung beschäftigt, kam mit der 1000er auf 1:37,4 min und war damit fixer unterwegs als die Yamaha-Werksfahrer Razgatlioglu und Rins. Pedrosa blieb bei dem Abflug gegen 16.15 Uhr unversehrt.

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An der Spitze hatte sich dann wieder ein bekanntes Bild ergeben. Alex Marquez meldete sich nach einer längeren Mittagspause mit einer Salve guter Runden an der Spitze zurück. Der GP-Sieger war und ist wie Fabio Di Giannantonio als GP26-Pilot mit in die Weiterentwicklung eingebunden. Alex Márquez drehte am Nachmittag 31 Runden, blieb am Nachmittag auf seiner 1:36,409 min und Rang 5 in der kombinierten Liste sitzen.

Einen deutlichen Schritt konnte Pedro Acosta zeigen. Am GP-Wochenende nur zweite Kraft hinter Tech3-Pilot Enea Bastianini fand sich der junge Spanier mit den Test-Spezifikationen deutlich besser zurecht. Seiner 1:36,7 am Morgen ließ Acosta nun eine 1:36,2 folgen – damit fand sich der Zehnte des GP und WM-Vierte nun wieder vor dem Triumphator des Vortags wieder.

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia beim Eintages-Test in Jerez
Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia beim Eintages-Test in Jerez
Foto: Andreas Hofmann
Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia beim Eintages-Test in Jerez
© Andreas Hofmann

Noch schneller war am Sonntag der per Riesencrash ausgeschiedene Marc Marquez Der Weltmeister war mit weiteren 37 Runden beschäftigt. Die Uhr blieb für «MM93» am späten Nachmittag bei 1:36,277 min stehen. Damit fehlten 0,005 s auf den aktuellen Chef der MotoGP, Marco Bezzecchi. Der addierte nochmals 35 Runden aufs Testprotokoll und steigerte sich um eine beachtliche halbe Sekunde. Am Ende eines langen Testtags in Jerez egalisierte Bezzecchi mit der drittbesten Zeit seine Leistung aus dem Zeittraining. Auch das hat der WM-Leader auf Platz 3 beendet.

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Die Überraschung des Tages: Raul Fernandez. Der Sechste des Spanien-GP und des WM-Klassements steigerte sich am Nachmittag um fast eine Sekunde. Runde 33 von 38 beendete die Nummer in 1:35,949 min. Dass der Trackhouse-Pilot schnelle Runden auf Kommando abrufen kann, ist keine Neuigkeit. So beendete der Madrilene den letzten MotoGP-Test in Europa im vergangenen November in Valencia als Spitzenreiter – vor Marco Bezzecchi.

Kein anderer Pilot folgte unter die Marke von 1:36 min – bis 17:59 Uhr. Denn in den letzten Minuten zauberte sich sein Teamkollege Ai Ogura noch auf Platz 1: 1:35,944 min. Ein versöhnliches Ende für den Japaner, der im Zeittraining zum Spanien-GP nicht unter 1:36,2 min gekommen war – und ein weiteres sportliches Ausrufzeichen von Trackhouse Racing.

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

Der Test der Königsklasse in Jerez endete mit vielen Ähnlichkeiten zum Valencia-Test und einer Aprilia-Doppelspitze. Damit nutzte Aprilia die Eintages-Erprobung im besten Sinne, um auch in Jerez die zuletzt zementierte Position an der Spitze wiederherzustellen. Und doch blieb der Streckenrekord aus dem Jahr 2025 stehen. Inhaber Fabio Quartararo fehlten mit der V4-Yamaha rund acht Zehntel auf seine eigene Bestmarke.

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Dennoch erstaunlich: Der Franzose beendete den Test noch vor Fabio Di Giannantonio auf Platz 6. «El Diablo» war damit sogar drei Zehntel schneller unterwegs als im Zeittraining vor drei Tagen – ein Hoffnungsschimmer für das Yamaha-Lager.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Ai Ogura (J)

Aprilia

1:35,944 min

2.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,005 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,328

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,333

5.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,355

6.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,450

7.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,495

8.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,533

9.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,714

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,727

11.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,739

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,743

13.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,934

14.

Luca Marini (I)

Honda

+0,952

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,033

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,036

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,064

18.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+1,095

19.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,127

20.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,539

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,546

22.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,597

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,793

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  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

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