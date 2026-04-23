Jerez-Vorjahressieger Alex Marquez: «Nicht realistisch, das zu wiederholen»
Das Jerez-Wochenende wird zu einem Besonderen für «AM73»: Der Gresini-Pilot feierte am Donnerstag seinen 30. Geburtstag und fährt am Sonntag seinen 250. Grand Prix. Die Stimmung ist trotzdem gedämpft.
Schöner könnte die Kulisse kaum sein: Alex Marquez kehrt an jenen Ort zurück, an dem er vor einem Jahr seinen ersten MotoGP-Sieg feierte. Gleichzeitig feierte er seinen 30. Geburtstag und wird am Sonntag vor heimischen Fans zu seinem 250. Grand-Prix-Start antreten. Trotzdem geht der BK8 Gresini-Pilot mit ungeschminktem Realismus ins Wochenende. Als WM-Achter und mit einem vierten Platz im Austin-Sprint als bisherigem Saisonhöhepunkt weiß er: Der Maßstab des Vorjahres ist aktuell nicht zu erreichen.
Statt Jubelstimmung: Realismus hat Alex Marquez eingeholt
Auf die Frage, ob ein weiterer Sieg in Jerez möglich sei, antwortete Marquez unverblümt: «Nein. Der Saisonstart war für uns schwierig, besonders in Thailand. In Brasilien und auch in Austin waren wir etwas besser, aber immer noch weit weg – vor allem von Aprilia.»
Der Spanier nimmt sich selbst in die Pflicht: «Ich weiß, dass ich als Fahrer einen Schritt in meinem Fahrstil machen muss, weniger über die Probleme nachdenken und die Dinge effizienter angehen muss. Wir müssen mehr Nutzen aus den Positiven Dingen ziehen, die wir haben.» Dann werde er zu alter Stärke zurückkehren. «Wir geben unser Bestes, das unglaubliche letzte Jahr zu wiederholen, aber das ist in diesem Moment nicht realistisch.»
Auf die konkreten Schwachstellen der ersten drei Saisonrennen angesprochen wurde Marquez deutlich. Er kämpfe vor allem beim Vertrauen beim Bremsen, wodurch er vor allem am Kurveneingang Zeit verlieren. Aufgeben sei in dem frühen Stadium der Saison aber keine Option. «Die Saison ist lang. Wir haben es letztes Jahr gesehen – es gab viele Comebacks in der Meisterschaft. Das Wichtigste ist, unser Maximum herauszuholen.»
Ducati ist besser – die Konkurrenz aber auch
Trotz der Schwierigkeiten sieht Alex Marquez Fortschritte bei Ducati. «Der Motor ist besser, wir sind schneller und haben etwas mehr Leistung. Es ist nur dieser eine Punkt: Das Bremsverhalten.» Die Messlatte haben auch die Konkurrenten höher gelegt. «Aprilia hat einen Schritt nach vorn gemacht, und sie treiben uns näher an die Grenze.»
Was den Auftritt vor heimischem Publikum so speziell mache, weiß der 30-Jährige genau – vor allem die Kultkurven Angel Nieto und Peluqui (Kurven 9 und 10) haben jedes Jahr ein besonderes Flair. «Es ist der einzige Ort im Kalender, wo ich den Lärm der Fans auf dem Bike höre. Ich erinnere mich an 2017 in der Moto2 – die ist etwas weniger laut -, als ich die Tribüne fühlen konnte.» Und sollte es am Sonntag ein unerwartetes Geburtstagsgeschenk werden, hat der Spanier eine klare Verpflichtung: «Als spanischer Fahrer, wenn du in Führung liegst, ist es Pflicht, sich bei den Fans zu bedanken. So wie ich es im vergangenen Jahr getan habe. Die Fans sitzen schon morgens um sechs Uhr dort und feiern, sie haben das verdient.»
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