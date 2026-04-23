Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jerez-Vorjahressieger Alex Marquez: «Nicht realistisch, das zu wiederholen»

Das Jerez-Wochenende wird zu einem Besonderen für «AM73»: Der Gresini-Pilot feierte am Donnerstag seinen 30. Geburtstag und fährt am Sonntag seinen 250. Grand Prix. Die Stimmung ist trotzdem gedämpft.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Gresini-Pilot Alex Marquez ist zurück in der MotoGP-Realität
Gresini-Pilot Alex Marquez ist zurück in der MotoGP-Realität
Foto: Gold and Goose
Gresini-Pilot Alex Marquez ist zurück in der MotoGP-Realität
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Schöner könnte die Kulisse kaum sein: Alex Marquez kehrt an jenen Ort zurück, an dem er vor einem Jahr seinen ersten MotoGP-Sieg feierte. Gleichzeitig feierte er seinen 30. Geburtstag und wird am Sonntag vor heimischen Fans zu seinem 250. Grand-Prix-Start antreten. Trotzdem geht der BK8 Gresini-Pilot mit ungeschminktem Realismus ins Wochenende. Als WM-Achter und mit einem vierten Platz im Austin-Sprint als bisherigem Saisonhöhepunkt weiß er: Der Maßstab des Vorjahres ist aktuell nicht zu erreichen.

Werbung

Werbung

Statt Jubelstimmung: Realismus hat Alex Marquez eingeholt

Auf die Frage, ob ein weiterer Sieg in Jerez möglich sei, antwortete Marquez unverblümt: «Nein. Der Saisonstart war für uns schwierig, besonders in Thailand. In Brasilien und auch in Austin waren wir etwas besser, aber immer noch weit weg – vor allem von Aprilia.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Spanier nimmt sich selbst in die Pflicht: «Ich weiß, dass ich als Fahrer einen Schritt in meinem Fahrstil machen muss, weniger über die Probleme nachdenken und die Dinge effizienter angehen muss. Wir müssen mehr Nutzen aus den Positiven Dingen ziehen, die wir haben.» Dann werde er zu alter Stärke zurückkehren. «Wir geben unser Bestes, das unglaubliche letzte Jahr zu wiederholen, aber das ist in diesem Moment nicht realistisch.»

Werbung

Werbung

2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
© Gold and Goose

Auf die konkreten Schwachstellen der ersten drei Saisonrennen angesprochen wurde Marquez deutlich. Er kämpfe vor allem beim Vertrauen beim Bremsen, wodurch er vor allem am Kurveneingang Zeit verlieren. Aufgeben sei in dem frühen Stadium der Saison aber keine Option. «Die Saison ist lang. Wir haben es letztes Jahr gesehen – es gab viele Comebacks in der Meisterschaft. Das Wichtigste ist, unser Maximum herauszuholen.»

Ducati ist besser – die Konkurrenz aber auch

Trotz der Schwierigkeiten sieht Alex Marquez Fortschritte bei Ducati. «Der Motor ist besser, wir sind schneller und haben etwas mehr Leistung. Es ist nur dieser eine Punkt: Das Bremsverhalten.» Die Messlatte haben auch die Konkurrenten höher gelegt. «Aprilia hat einen Schritt nach vorn gemacht, und sie treiben uns näher an die Grenze.»

Werbung

Werbung

Was den Auftritt vor heimischem Publikum so speziell mache, weiß der 30-Jährige genau – vor allem die Kultkurven Angel Nieto und Peluqui (Kurven 9 und 10) haben jedes Jahr ein besonderes Flair. «Es ist der einzige Ort im Kalender, wo ich den Lärm der Fans auf dem Bike höre. Ich erinnere mich an 2017 in der Moto2 – die ist etwas weniger laut -, als ich die Tribüne fühlen konnte.» Und sollte es am Sonntag ein unerwartetes Geburtstagsgeschenk werden, hat der Spanier eine klare Verpflichtung: «Als spanischer Fahrer, wenn du in Führung liegst, ist es Pflicht, sich bei den Fans zu bedanken. So wie ich es im vergangenen Jahr getan habe. Die Fans sitzen schon morgens um sechs Uhr dort und feiern, sie haben das verdient.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien