Jerez-Vorjahressieger Alex Marquez: «Nicht realistisch, das zu wiederholen»

Schöner könnte die Kulisse kaum sein: Alex Marquez kehrt an jenen Ort zurück, an dem er vor einem Jahr seinen ersten MotoGP-Sieg feierte. Gleichzeitig feierte er seinen 30. Geburtstag und wird am Sonntag vor heimischen Fans zu seinem 250. Grand-Prix-Start antreten. Trotzdem geht der BK8 Gresini-Pilot mit ungeschminktem Realismus ins Wochenende. Als WM-Achter und mit einem vierten Platz im Austin-Sprint als bisherigem Saisonhöhepunkt weiß er: Der Maßstab des Vorjahres ist aktuell nicht zu erreichen.

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Statt Jubelstimmung: Realismus hat Alex Marquez eingeholt

Auf die Frage, ob ein weiterer Sieg in Jerez möglich sei, antwortete Marquez unverblümt: «Nein. Der Saisonstart war für uns schwierig, besonders in Thailand. In Brasilien und auch in Austin waren wir etwas besser, aber immer noch weit weg – vor allem von Aprilia.»

Der Spanier nimmt sich selbst in die Pflicht: «Ich weiß, dass ich als Fahrer einen Schritt in meinem Fahrstil machen muss, weniger über die Probleme nachdenken und die Dinge effizienter angehen muss. Wir müssen mehr Nutzen aus den Positiven Dingen ziehen, die wir haben.» Dann werde er zu alter Stärke zurückkehren. «Wir geben unser Bestes, das unglaubliche letzte Jahr zu wiederholen, aber das ist in diesem Moment nicht realistisch.»

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2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez Foto: Gold and Goose 2025 in Jerez ganz oben: Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez © Gold and Goose

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Auf die konkreten Schwachstellen der ersten drei Saisonrennen angesprochen wurde Marquez deutlich. Er kämpfe vor allem beim Vertrauen beim Bremsen, wodurch er vor allem am Kurveneingang Zeit verlieren. Aufgeben sei in dem frühen Stadium der Saison aber keine Option. «Die Saison ist lang. Wir haben es letztes Jahr gesehen – es gab viele Comebacks in der Meisterschaft. Das Wichtigste ist, unser Maximum herauszuholen.»

Ducati ist besser – die Konkurrenz aber auch

Trotz der Schwierigkeiten sieht Alex Marquez Fortschritte bei Ducati. «Der Motor ist besser, wir sind schneller und haben etwas mehr Leistung. Es ist nur dieser eine Punkt: Das Bremsverhalten.» Die Messlatte haben auch die Konkurrenten höher gelegt. «Aprilia hat einen Schritt nach vorn gemacht, und sie treiben uns näher an die Grenze.»

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