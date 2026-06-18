Jetzt ist es offiziell: Francesco Guidotti neuer Trackhouse-Teammanager
Was sich angedeutet hatte, ist nun auch offiziell: Francesco Guidotti ersetzt Landsmann Davide Brivio als Teammanager bei Trackhouse Racing. Guidotti ist bereits in Brünn in seiner neuen Rolle aktiv.
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Dennoch hat die
Der Amerikaner zu der Personalie, die durch den Bruch mit Brivio während der laufenden Saison alles andere als planmäßig verlief: «Es ist eine aufregende Entwicklung für Trackhouse, Francesco Guidotti offiziell als unseren neuen MotoGP-Teammanager bekannt zu geben. Francesco blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im professionellen Motorradrennsport zurück, aber ebenso wichtig ist, dass er zur Kultur und Vision unseres Unternehmens passt. Da wir nun in die nächste Phase der MotoGP-WM starten, wird ein Rennteam unter der Leitung einer Persönlichkeit von Francescos Kaliber unsere Chancen für die Zukunft nur noch weiter verbessern.»
Für Francesco Guidotti bedeutet der Wechsel zu Trackhouse die Wiederaufnahme einer alten Beziehung zu Aprilia. Der in Noale ansässige Hersteller war Guidottis erster Arbeitgeber im MotoGP-Fahrerlager, und nach einigen Jahren der Abwesenheit kehrte er zurück und führte Aprilia 2010 zum Weltmeistertitel in der Superbike-WM. Nach einer erfolgreichen Zeit sowohl bei Pramac Racing als auch im KTM-Werksteam und gestärkt durch eine einjährige Auszeit vom Fahrerlager kehrt Guidotti nun zurück.
Der neue Teammanager bei SuperFile Trackhouse: «Zunächst einmal möchte ich mich bei Justin für sein Vertrauen bedanken. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein, und hätte mir keine bessere Gelegenheit als diese wünschen können. Trackhouse ist ein junges und professionelles Team, das bereits einige ganz besondere Erfolge vorweisen kann, und ich werde mein Bestes geben, um zum Wachstum des Teams und der Fahrer beizutragen. Auch die Rückkehr zur Zusammenarbeit mit Aprilia ist für mich etwas Besonderes – ich habe viele schöne Erinnerungen und Freunde dort. Ich freue mich sehr darauf, dem SuperFile Trackhouse MotoGP-Team beizutreten.»
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