Jetzt offiziell: Der Große Preis von Katar wurde auf November verschoben

Am 15. März gab die MotoGP bekannt, dass der ursprünglich für April geplante Grand Prix von Katar aufgrund der anhaltenden geopolitischen Lage im Nahen Osten auf den 8. November verschoben wurde. «Diese Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), dem Veranstalter und den lokalen Behörden in Katar getroffen, mit dem vorrangigen Ziel, die Sicherheit, das Wohlergehen und die höchste Qualität der Veranstaltung für alle Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten», hieß es in einer offiziellen Stellungname.

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Laut MotoGP wurde der neue Termin so gewählt, dass der weitere Kalender so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Zwei weitere Grands Prix sind dennoch betroffen. Der Portugal-GP in Portimao findet nun am 22. November statt, und das Saisonfinale in Valencia wurde auf den 29. November verschoben. Die restlichen Rennwochenenden 2026 bleiben unberührt.

«Diese Entscheidung wurde mit großer Sorgfalt und in enger Abstimmung mit unseren Partnern in Katar und im gesamten Fahrerlager getroffen», meinte MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta. «Unsere Priorität gilt stets der Sicherheit und dem Wohlergehen aller an der MotoGP Beteiligten sowie der Gewährleistung, dass jeder Grand Prix auf höchstem Niveau ausgetragen wird. Wir sind uns auch bewusst, wie wichtig es ist, unseren Fans so früh wie möglich Klarheit zu verschaffen, und Ticketinhaber erhalten die Möglichkeit, ihre Tickets auf die nächste Veranstaltung zu übertragen.»

Auch Grands Prix in Portimao und Valencia von der Verschiebung betroffen

Auch zur Verschiebung der Grands Prix in Portimao und Valencia äußerte sich Ezpeleta: «Ich möchte auch unseren Partnern in Portimão und Valencia für ihre Zusammenarbeit und Flexibilität danken, die uns dabei helfen, einen reibungslosen Übergang zum überarbeiteten Kalender zu gewährleisten. Wir sind zuversichtlich, dass der aktualisierte Zeitplan es uns ermöglichen wird, die Qualität der Meisterschaft zu wahren und den Fans gleichzeitig eine außergewöhnliche Rennsaison zu bieten.»

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Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Präsident der Qatar Motor & Motorcycle Federation und des Lusail International Circuit, sagte: «Die Qatar Motor and Motorcycle Federation und der Lusail International Circuit respektieren und unterstützen die Entscheidung der MotoGP Sport Entertainment Group, den Qatar Airways Grand Prix of Qatar auf den 6. bis 8. November 2026 zu verschieben. Wir danken unseren Fans, Teams und Partnern aufrichtig für ihr Verständnis und ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, alle wieder am Lusail International Circuit willkommen zu heißen.»

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Der Große Preis von Katar hätte ursprünglich vom 10. bis 12. April stattgefunden. Der Krieg im Nahen Osten hat eine Durchführung – aus sicherheitstechnischen und logistischen Gründen – unmöglich gemacht. Ob sich die Lage in der Golfregion bis Herbst beruhigt, bleibt abzuwarten.

Vier Wochen Pause zwischen Austin und Jerez

Durch die Verschiebung des Katar-GP auf Anfang November hat die MotoGP nun nach dem US-GP in Austin (27. bis 29. März) eine vierwöchige Pause. Der Große Preis von Spanien in Jerez findet vom 24. bis 26. April statt. Am Montag nach dem Rennwochenende geht in Jerez dann ein offizieller Test über die Bühne.

Das Saisonfinale in Valencia mit dem anschließenden Test verschiebt sich um eine Woche nach hinten – das Rennwochenende steigt vom 27. bis 29. November, der Valencia-Test findet am 1. Dezember statt.

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Drei Rennwochenenden hintereinander im Herbst

Die Verschiebung des Wüsten-GP hat zur Folge, dass von Ende Oktober bis Anfang November drei Rennwochenenden hintereinander stattfinden. Das Triple besteht aus dem Australien-GP (23. bis 25. Oktober), dem Malaysia-GP (30. Oktober bis 1. November) und dem Katar-GP (6. bis 8. November).

Neuer MotoGP-Kalender 2026: