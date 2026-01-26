Jetzt offiziell: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer muss Sepang-Test auslassen

Fermin Aldeguer hatte 2025 eine erfolgreiche Rookie-Saison in der MotoGP. Der 21-Jährige konnte in Indonesien seinen ersten Sieg in der Königsklasse bejubeln, zudem holte er sich mit 214 Punkten und Gesamtrang 8 überlegen den Titel «Rookie des Jahres». 2026 tritt der Spanier erneut mit Gresini Ducati an. Auf seine zweite MotoGP-Saison bereitete sich der Spanier intensiv vor, bis er sich am 8. Januar bei einem schweren Trainingscrash auf dem Aspar Circuit den linken Oberschenkel brach.

Aldeguer arbeitet derzeit intensiv an seiner Genesung. Am 26. Januar folgte die offizielle Bestätigung von Gresini, dass er den Sepang-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, verpassen wird. Die Nachricht ist allerdings keine Überraschung, bereits vor einigen Tagen hatte Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi eine Teilnahme von Aldeguer am ersten MotoGP-Test des Jahres ausgeschlossen . «Mein Wunsch ist, dass er sich bis zum ersten Saisonrennen Ende Februar erholt… Ich persönlich denke, dass es realistisch ist, aber die Ärzte müssen entscheiden, ob es möglich ist», so Tardozzi.