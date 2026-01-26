Weiter zum Inhalt
Jetzt offiziell: Gresini-Pilot Fermin Aldeguer muss Sepang-Test auslassen

Anfang Januar zog sich Fermin Aldeguer bei einem Trainingssturz eine Fraktur im linken Oberschenkel zu. Nun bestätigte Gresini Racing, dass der Spanier den MotoGP-Test in Sepang verpassen wird.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer verpasst den Sepang-Test Anfang Februar
Fermin Aldeguer verpasst den Sepang-Test Anfang Februar
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer verpasst den Sepang-Test Anfang Februar
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer hatte 2025 eine erfolgreiche Rookie-Saison in der MotoGP. Der 21-Jährige konnte in Indonesien seinen ersten Sieg in der Königsklasse bejubeln, zudem holte er sich mit 214 Punkten und Gesamtrang 8 überlegen den Titel «Rookie des Jahres». 2026 tritt der Spanier erneut mit Gresini Ducati an. Auf seine zweite MotoGP-Saison bereitete sich der Spanier intensiv vor, bis er sich am 8. Januar bei einem schweren Trainingscrash auf dem Aspar Circuit den linken Oberschenkel brach.

Aldeguer arbeitet derzeit intensiv an seiner Genesung. Am 26. Januar folgte die offizielle Bestätigung von Gresini, dass er den Sepang-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, verpassen wird. Die Nachricht ist allerdings keine Überraschung, bereits vor einigen Tagen hatte Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi eine Teilnahme von Aldeguer am ersten MotoGP-Test des Jahres ausgeschlossen. «Mein Wunsch ist, dass er sich bis zum ersten Saisonrennen Ende Februar erholt… Ich persönlich denke, dass es realistisch ist, aber die Ärzte müssen entscheiden, ob es möglich ist», so Tardozzi.

Bis zum ersten Rennwochenende in Thailand, das vom 27. Februar bis 1. März über die Bühne geht, hat Aldeguer noch einen Monat Zeit, um sich zu erholen. Eine Woche zuvor findet in Buriram der zweite MotoGP-Test statt. Es wird sich zeigen, ob die Zeit für Aldeguer ausreicht, um bis dahin fit zu werden – auf Social Media präsentiert er sich jedenfalls kämpferisch und top-motiviert. Unklar ist zudem, ob Aldeguer bei der Teampräsentation von Gresini Racing am 31. Januar in Kuala Lumpur (Malaysia) dabei sein wird.

Weiterlesen

