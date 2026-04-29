Jetzt testet Aprilia in Jerez: So sieht das 850er-Bike aus Noale aus

Nachdem Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori beim Spanien-GP mit einer Wildcard am Start war, musste er auch am Montag beim offiziellen Test ran. Die MotoGP-Piloten traten danach die Heimreise an – nicht jedoch Savadori, der am Mittwoch und Donnerstag in Jerez zum ersten Mal das 850er-Bike für die Saison 2027 testet .

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Im Gegensatz zum Test am Montag war das Wetter am Mittwoch trüb uns nass. Dies hielt Savadori jedoch nicht davon ab, auf dem Circuito de Jerez mit dem neuen Prototyp seine Runden zu drehen.

Die 850er-Aprilia Foto: Aprilia Racing Die 850er-Aprilia © Aprilia Racing

Aprilia hielt den besonderen Tag natürlich auf Foto und Video fest. Darauf ist das 850-ccm-Motorrad aus Noale ganz in Schwarz – ohne Sponsoren-Aufkleber – und mit einer stark reduzierten Aerodynamik zu sehen. Zur Erinnerung: Die neuen MotoGP-Regeln, die ab 2027 in Kraft treten, schreiben den Wegfall jeglicher Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices), Motoren mit 850 ccm und eben eine reduzierte Aerodynamik vor. Dazu kommt bei den Reifen der Wechsel von Michelin zu Pirelli.

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Zumindest in Sachen Timing und Zeitplan ist das Aprilia-Projekt der Zukunft hinter der Konkurrenz. KTM war es gelungen, noch Ende 2025 mit gleich beiden Testern (Dani Pedrosa und Pol Espargaro) in Jerez erste Kilometer mit der im Hubraum reduzierten 850er zu drehen. Hondas Nachfolger der RC213V debütierte in Sepang. Beim zweiten Test zog sich Aleix Espargaro nach einem Sturz schwere Verletzungen zu.

Thema der Woche Thema der Woche: Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top 6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen