Jetzt testet Aprilia in Jerez: So sieht das 850er-Bike aus Noale aus
Am Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche testet Lorenzo Savadori auf dem Circuito de Jerez zum ersten Mal das MotoGP-Bike mit 850 ccm von Aprilia. Der erste Tag war verregnet.
Nachdem Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori beim Spanien-GP mit einer Wildcard am Start war, musste er auch am Montag beim offiziellen Test ran. Die MotoGP-Piloten traten danach die Heimreise an – nicht jedoch
Im Gegensatz zum Test am Montag war das Wetter am Mittwoch trüb uns nass. Dies hielt Savadori jedoch nicht davon ab, auf dem Circuito de Jerez mit dem neuen Prototyp seine Runden zu drehen.
Aprilia hielt den besonderen Tag natürlich auf Foto und Video fest. Darauf ist das 850-ccm-Motorrad aus Noale ganz in Schwarz – ohne Sponsoren-Aufkleber – und mit einer stark reduzierten Aerodynamik zu sehen. Zur Erinnerung: Die neuen MotoGP-Regeln, die ab 2027 in Kraft treten, schreiben den Wegfall jeglicher Systeme zur Fahrwerkshöhenverstellung (Devices), Motoren mit 850 ccm und eben eine reduzierte Aerodynamik vor. Dazu kommt bei den Reifen der Wechsel von Michelin zu Pirelli.
Zumindest in Sachen Timing und Zeitplan ist das Aprilia-Projekt der Zukunft hinter der Konkurrenz. KTM war es gelungen, noch Ende 2025 mit gleich beiden Testern (Dani Pedrosa und Pol Espargaro) in Jerez erste Kilometer mit der im Hubraum reduzierten 850er zu drehen. Hondas Nachfolger der RC213V debütierte in Sepang. Beim zweiten Test zog sich Aleix Espargaro nach einem Sturz schwere Verletzungen zu.
Ducatis Premiere fand ebenfalls spät statt. Erst Mitte April spulte Michele Pirro die ersten Kilometer mit der «kleinen» Desmosedici in Misano ab. Yamaha ließ die 850er-M1 ebenfalls bereits auf die Strecke, doch im Gegensatz zur Konkurrenz machte der aktuell in der Königsklasse abgeschlagene zweite Hersteller aus Japan keine Angaben zur Premiere der neuen Generation.
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