Joan Mir (7.) überzeugt: 2026er-Honda ist besser als die Suzuki von 2022

Joan Mir holte in der MotoGP-Saison 2025 mit seiner Honda zwei Podestplätze – einer davon in Malaysia, wo in dieser Woche der erste Test des Jahres stattfindet. Der 5,543 km lange Sepang International Circuit sollte also für Mir die richtige Piste sein, um sich einzustimmen. So schwang sich der 28-Jährige am Dienstag nach gut zweieinhalb Monaten Pause wieder auf seine RC213V, mit der er letztes Jahr zeitweise zu alter Stärke zurückgefunden hatte.
Der MotoGP-Weltmeister von 2020 drehte an Tag 1 viele Runden und landete in der Zeitenliste mit 0,675 sec Rückstand auf Champion Marc Marquez (Ducati) auf Platz 7 – direkt hinter seinem Teamkollegen Luca Marini, der die sechstschnellste Zeit fuhr.
«Wir konnten die erzielten Verbesserungen vom Ende des Jahres 2025 erwartungsgemäß fortsetzen. Das gesamte Team hat wirklich hart daran gearbeitet, um uns ein besseres Paket zu liefern und jeden Bereich ein wenig zu verbessern», sagte Mir zu seinem ersten Eindruck nach der Winterpause. «Wir probieren kein radikal anderes Motorrad aus, was hilfreich ist, denn die Basis ist gut und bekannt und hilft uns, uns sofort wohlzufühlen. Heute haben wir ein paar verschiedene Teile ausprobiert und am Ende des Tages etwas sehr Positives gefunden, das uns auf den richtigen Weg für den Start ins Jahr bringt.»
«Heute haben wir uns auf die Stabilität am Hinterrad und einige Verbesserungen bei der Kupplung konzentriert. Wir konnten alle Bereiche etwas verbessern», ging der Mallorquiner mehr ins Detail. «Morgen werden wir einige weitere Dinge testen. So haben wir eine leicht veränderte Aerodynamik, und wir versuchen, den Grip zu verbessern, denn dieser ist immer noch nicht fantastisch. Wenn die Ducati und Aprilia mit neuen Reifen unterwegs sind, dann sind sie sehr schnell. Dahinter befindet sich eine Gruppe, in der alles passieren kann – wir müssen hart arbeiten, um aus dieser Gruppe aufzusteigen und um weiter nach vorn zu kommen», schmunzelte der Honda-Werksfahrer.»
Honda-Testfahrer Aleix Espargaro sagte nach dem Shakedown-Test, dass die 2026er-Honda das beste MotoGP-Bike ist, das er je gefahren ist. Stimmt Joan Mir seinem Kollegen zu? «Natürlich, denn das andere Motorrad war eine Suzuki von 2022», lachte er. «Wir haben uns jedes Jahr verbessert, und jetzt befindet sich unser Bike auf einem sehr guten Level. Wenn du dich in der MotoGP nicht verbesserst, bist du weg.»
