Honda-Werksfahrer Joan Mir nach Aragon-Desaster: Wir müssen schnell handeln

In Aragon hatten die Honda-Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini wenig zu feiern. Lokalmatador Mir landete im Sprint und im Grand Prix auf den Rängen 16 bzw. 12. Marini sah nur im Hauptrennen als 14. die Zielflagge. Vielmehr waren es die Honda-Kollegen aus dem LCR-Team, die für Schlagzeilen sorgten. MotoGP-Routinier Johann Zarco verblüffte bei seinem Comeback nach über drei Monaten – der Franzose erzielte die Ränge 9 und 15. Im Grand Prix holte er trotz doppelter Long-lap einen Punkt. Und Rookie Diogo Moreira war mit den Plätzen 7 und 9 bester HRC-Fahrer.

Werbung

Werbung

Joan Mir erklärte, weshalb er in Aragon nichts zu bestellen hatte. «Die mangelnde Performance, die wir an diesem Wochenende hatten, ist keine Überraschung. Was mir persönlich aber Sorgen macht, ist, dass ich mehr als zehn Sekunden langsamer war als letztes Jahr», grübelte der Spanier. «Wir müssen verstehen, weshalb ich so große Schwierigkeiten hatte – vor allem auf der Bremse. Gegenüber den anderen hatte ich nirgends einen Vorteil, ich hatte überall meine Probleme.»

In welchem Bereich war es mit der RC213V dieses Mal schlechter in Aragon, wenn er es mit letztem Jahr vergleicht? «Es sind einige Bereiche. Etwa beim Anbremsen und beim Hineinfahren in die Kurven. Da war es nicht gut», haderte Mir. «Der Grip zählt generell nicht zu unseren Stärken, aber normalerweise sind wir am Kurveneingang nicht schlecht – an diesem Wochenende war es ein Albtraum.»

Werbung

Werbung

Joan Mir: «Wenn wir den letzten Teil der Saison genießen wollen, müssen wir so rasch als möglich verstehen, wo unsere Probleme liegen»

Nach 13 Rennwochenenden in der MotoGP-Saison 2026 liegt Joan Mir mit 33 Punkten auf Rang 18. Zarco, der aufgrund seiner Verletzung sechs Grands Prix auslassen musste, ist derzeit 17. «Wenn wir den letzten Teil der Saison genießen wollen, müssen wir so rasch als möglich verstehen, wo unsere Probleme liegen. Dann müssen wir eine Lösung erarbeiten. Das ist mein Fazit zu Aragon», betonte der MotoGP-Weltmeister von 2020. «Wenn ich nicht dazu in der Lage bin, den Unterschied zu machen und nicht so fahren kann, wie ich möchte, dann ist es wichtig, wenigstens die Rennen zu beenden – in dieser Saison hatte ich viele Rennen, bei denen ich die Zielflagge nicht gesehen habe. Rennen zu beenden, ist zudem für das Selbstvertrauen eines Fahrers sehr wichtig.»

Joan Mir hat noch neun MotoGP-Events mit Honda vor sich, dann wird er beim Valencia-Test am 1. Dezember das erste Mal auf der Ducati Desmosedici Platz nehmen. 2027 wird der Mallorquiner, der am 1. September seinen 29. Geburtstag feierte, für Gresini Racing an den Start gehen.