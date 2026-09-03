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Honda-Werksfahrer Joan Mir nach Aragon-Desaster: Wir müssen schnell handeln

MotoGP-Ass Joan Mir erlebte bei seinem Heim-GP in Aragon ein enttäuschendes Wochenende. Der Honda-Werksfahrer erklärte, welche Probleme er mit der RC213V hatte und was ihm Sorgen bereitet.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Joan Mir ließ in Aragon den Kopf hängen
Joan Mir ließ in Aragon den Kopf hängen
Foto: Gold & Goose
Joan Mir ließ in Aragon den Kopf hängen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In Aragon hatten die Honda-Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini wenig zu feiern. Lokalmatador Mir landete im Sprint und im Grand Prix auf den Rängen 16 bzw. 12. Marini sah nur im Hauptrennen als 14. die Zielflagge. Vielmehr waren es die Honda-Kollegen aus dem LCR-Team, die für Schlagzeilen sorgten. MotoGP-Routinier Johann Zarco verblüffte bei seinem Comeback nach über drei Monaten – der Franzose erzielte die Ränge 9 und 15. Im Grand Prix holte er trotz doppelter Long-lap einen Punkt. Und Rookie Diogo Moreira war mit den Plätzen 7 und 9 bester HRC-Fahrer.

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Joan Mir erklärte, weshalb er in Aragon nichts zu bestellen hatte. «Die mangelnde Performance, die wir an diesem Wochenende hatten, ist keine Überraschung. Was mir persönlich aber Sorgen macht, ist, dass ich mehr als zehn Sekunden langsamer war als letztes Jahr», grübelte der Spanier. «Wir müssen verstehen, weshalb ich so große Schwierigkeiten hatte – vor allem auf der Bremse. Gegenüber den anderen hatte ich nirgends einen Vorteil, ich hatte überall meine Probleme.»

In welchem Bereich war es mit der RC213V dieses Mal schlechter in Aragon, wenn er es mit letztem Jahr vergleicht? «Es sind einige Bereiche. Etwa beim Anbremsen und beim Hineinfahren in die Kurven. Da war es nicht gut», haderte Mir. «Der Grip zählt generell nicht zu unseren Stärken, aber normalerweise sind wir am Kurveneingang nicht schlecht – an diesem Wochenende war es ein Albtraum.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

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Joan Mir: «Wenn wir den letzten Teil der Saison genießen wollen, müssen wir so rasch als möglich verstehen, wo unsere Probleme liegen»

Nach 13 Rennwochenenden in der MotoGP-Saison 2026 liegt Joan Mir mit 33 Punkten auf Rang 18. Zarco, der aufgrund seiner Verletzung sechs Grands Prix auslassen musste, ist derzeit 17. «Wenn wir den letzten Teil der Saison genießen wollen, müssen wir so rasch als möglich verstehen, wo unsere Probleme liegen. Dann müssen wir eine Lösung erarbeiten. Das ist mein Fazit zu Aragon», betonte der MotoGP-Weltmeister von 2020. «Wenn ich nicht dazu in der Lage bin, den Unterschied zu machen und nicht so fahren kann, wie ich möchte, dann ist es wichtig, wenigstens die Rennen zu beenden – in dieser Saison hatte ich viele Rennen, bei denen ich die Zielflagge nicht gesehen habe. Rennen zu beenden, ist zudem für das Selbstvertrauen eines Fahrers sehr wichtig.»

TV-Programm

Joan Mir hat noch neun MotoGP-Events mit Honda vor sich, dann wird er beim Valencia-Test am 1. Dezember das erste Mal auf der Ducati Desmosedici Platz nehmen. 2027 wird der Mallorquiner, der am 1. September seinen 29. Geburtstag feierte, für Gresini Racing an den Start gehen.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

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Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

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+25,899

1:48,048

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Brad Binder

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Brad Binder

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