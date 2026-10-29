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Joan Mir nach schwieriger Zeit: «Ich bin so froh, wieder dabei zu sein!»

Honda-Ass Joan Mir ist überglücklich, dass er nach einer siebenwöchigen Zwangspause beim MotoGP-Event in Malaysia sein Comeback geben kann. Der Spanier schilderte, welche Beschwerden er hatte.

MotoGP

Joan Mir freut sich auf sein Comeback
Joan Mir freut sich auf sein Comeback
Foto: Gold and Goose Photography
Joan Mir freut sich auf sein Comeback
© Gold and Goose Photography

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Joan Mir hatte in den letzten Wochen mit einer mysteriösen Erkrankung zu kämpfen. Der Honda-Pilot war deswegen außer Gefecht und verpasste die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien. Er und das Team rund um MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte hatten beschlossen, dass der Spanier eine Pause einlegen muss, um der Ursache für seine Erkrankung auf den Grund zu gehen.

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Am Donnerstag erhielt der MotoGP-Weltmeister von 2020 die Freigabe, um beim Malaysia-GP sein Comeback zu geben. «Ich bin so froh, wieder dabei zu sein, denn ich war eine ganze Weile zu Hause. Es war eine schwierige Zeit mit einigen Fragezeichen für mich. Ich war gezwungen, eine Pause einzulegen – wegen Sehproblemen und extremer Müdigkeit. Es war ein Prozess, der sich in den letzten Rennen des ersten Teils der Saison immer weiter verschlimmert hatte», berichtete Mir. «Dann habe ich mich bei Dr. Charte in Behandlung begeben, und wir konnten das Problem langsam nachvollziehen. Schritt für Schritt ging es mir dann besser.»

Weiß Mir mittlerweile, was die Ursache für seine Erkrankung war? «Ich glaube, die Ursache hing mit einem Problem zusammen, das ich in der Vergangenheit mit meinem Sehvermögen hatte. Aus diesem Grund wurde der Stress bei den Rennen immer schlimmer. Auch die Müdigkeit hing damit zusammen», so der Mallorquiner. «Bis wir das verstanden hatten, führten wir viele Tests durch, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich möchte mich auch bei Honda, Alberto (Puig) und dem gesamten Team bedanken, denn sie sind mir gegenüber in jeder Hinsicht sehr respektvoll gewesen. Sie helfen mir überall, wo ich Unterstützung brauche. Wenn man verletzt ist, weiß man das Verhalten seiner Mitmenschen besonders zu schätzen.»

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Joan Mir: «Mental war es hart»

Es war für Mir und das Ärzteteam nicht leicht abzuschätzen, wann er wieder auf das MotoGP-Bike sitzen kann. «Mental war es hart, denn es war nicht so wie bei einem Knochenbruch, bei dem man mehr oder weniger weiß, wie lange die Genesung dauert. Wenn man Sehprobleme und diese Müdigkeit hat, ist es sehr schwer, den Zeitrahmen einzuschätzen», erklärte Mir. «‚Wann?‘ ist die erste Frage, die man sich als verletzter Fahrer stellt. In diesem Fall war es nicht so, also ging es mehr um Zeit und Geduld und darum, einfach zu 100 Prozent sicher zu sein, dass ich zurückkomme. Morgen werden wir sehen, wie ich mich fühle. Ich habe zwar noch einige Zweifel, aber ich fühle mich gut, und das ist das Wichtigste.»

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Joan Mir weiß jetzt, weshalb es ihm so schlecht ging. Die Fragezeichen in seinem Kopf sind verschwunden. «Jetzt habe ich viele Antworten auf die Dinge, die passiert sind. Letztendlich werde ich sie für mich im Kopf behalten. Ich glaube, das wird für die Zukunft sehr wichtig sein», versicherte der 29-Jährige.

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Da auch Luca Marini seine Viruserkrankung mittlerweile überstanden hat, wird das Honda-Werksteam in Sepang wieder komplett sein. Der Italiener war gezwungen, den Australien-GP auszulassen.

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