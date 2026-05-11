Joan Mir frustriert: «Gehe mit ein paar Stichen in der Hand nach Hause»

In der MotoGP-Saison 2026 sind mittlerweile fünf Rennwochenenden absolviert. In vier Sonntagsrennen sah Honda-Werksfahrer Joan Mir nicht das Ziel. Auch in Le Mans wurde der Spanier seinem Ruf als «Crash-Pilot» gerecht.

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Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Grand Prix gut für Joan Mir. Im Qualifying am Samstag sicherte er sich Startplatz 7, im Sprintrennen raste er als Sechster und bester Honda-Pilot über die Ziellinie. Am Sonntag ging es für Mir in der Startaufstellung um eine Position nach vorne, da Marc Marquez (Ducati) aufgrund seiner Verletzung fehlte.

Im Rennen war Joan Mir voll dabei im Kampf um einen Top-6-Platz. Er duellierte sich mit Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) und Ai Ogura (Aprilia). In der 19. Runde ging Mir mit einem sauberen Manöver am Franzosen vorbei, wodurch er auf Position 6 vorrückte. Ogura hatte zu diesem Zeitpunkt längst den Turbo gezündet und lag bereits außer Reichweite. Dann folgte das Drama: Im 20. Umlauf wurde die gelbe Flagge geschwenkt – wieder einmal war der Grund dafür ein Crash von Joan Mir. Der 28-Jährige flog von seiner RC213V heftig ab und brauchte zunächst etwas Zeit, um sich im Kies zu sammeln.

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«So wollten wir ein für uns wirklich starkes Wochenende nicht beenden, denn ich glaube, ein Platz unter den Top-5 war am Ende drin», seufzte ein angeschlagener Joan Mir nach dem Rennen. «Es war ein Sturz, den ich nicht erwartet hatte. Ich hatte den harten Vorderreifen und konnte sicher hinter Fabio bleiben, aber als ich ihn überholte, musste ich sehr aggressiv fahren, um die Reifen warm zu halten. Beim Bremsen auf der Geraden verlor ich früh die Kontrolle über das Vorderrad und stürzte sehr heftig.»

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Platzwunde an der rechten Hand

Der Crash blieb nicht ohne Folgen. Mir zog sich eine Platzwunde an seiner rechten Hand zu, die noch an der Rennstrecke im Medical Centre genäht werden musste. «Ich gehe mit ein paar Stichen in der Hand nach Hause. Insgesamt geht es mir gut, und das ist das Wichtigste», so der Mallorquiner.

In der WM-Tabelle liegt Joan Mir mit acht Punkten auf Rang 18. Am kommenden Wochenende geht es bereits mit dem Catalunya-GP in Barcelona weiter.