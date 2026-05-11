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Joan Mir frustriert: «Gehe mit ein paar Stichen in der Hand nach Hause»

Nach einem starken MotoGP-Sprint in Le Mans am Samstag landete Joan Mir im Grand Prix am Sonntag wieder einmal im Kies. Dabei verletzte sich der Honda-Werksfahrer an der rechten Hand.

MotoGP

Joan Mir lag vor seinem Crash auf Position 6
Joan Mir lag vor seinem Crash auf Position 6
Foto: Gold & Goose
Joan Mir lag vor seinem Crash auf Position 6
© Gold & Goose

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In der MotoGP-Saison 2026 sind mittlerweile fünf Rennwochenenden absolviert. In vier Sonntagsrennen sah Honda-Werksfahrer Joan Mir nicht das Ziel. Auch in Le Mans wurde der Spanier seinem Ruf als «Crash-Pilot» gerecht.

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Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Grand Prix gut für Joan Mir. Im Qualifying am Samstag sicherte er sich Startplatz 7, im Sprintrennen raste er als Sechster und bester Honda-Pilot über die Ziellinie. Am Sonntag ging es für Mir in der Startaufstellung um eine Position nach vorne, da Marc Marquez (Ducati) aufgrund seiner Verletzung fehlte.

Im Rennen war Joan Mir voll dabei im Kampf um einen Top-6-Platz. Er duellierte sich mit Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) und Ai Ogura (Aprilia). In der 19. Runde ging Mir mit einem sauberen Manöver am Franzosen vorbei, wodurch er auf Position 6 vorrückte. Ogura hatte zu diesem Zeitpunkt längst den Turbo gezündet und lag bereits außer Reichweite. Dann folgte das Drama: Im 20. Umlauf wurde die gelbe Flagge geschwenkt – wieder einmal war der Grund dafür ein Crash von Joan Mir. Der 28-Jährige flog von seiner RC213V heftig ab und brauchte zunächst etwas Zeit, um sich im Kies zu sammeln.

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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Jonas Folger
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
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Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Le Mans
© Gold & Goose

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«So wollten wir ein für uns wirklich starkes Wochenende nicht beenden, denn ich glaube, ein Platz unter den Top-5 war am Ende drin», seufzte ein angeschlagener Joan Mir nach dem Rennen. «Es war ein Sturz, den ich nicht erwartet hatte. Ich hatte den harten Vorderreifen und konnte sicher hinter Fabio bleiben, aber als ich ihn überholte, musste ich sehr aggressiv fahren, um die Reifen warm zu halten. Beim Bremsen auf der Geraden verlor ich früh die Kontrolle über das Vorderrad und stürzte sehr heftig.»

Platzwunde an der rechten Hand

Der Crash blieb nicht ohne Folgen. Mir zog sich eine Platzwunde an seiner rechten Hand zu, die noch an der Rennstrecke im Medical Centre genäht werden musste. «Ich gehe mit ein paar Stichen in der Hand nach Hause. Insgesamt geht es mir gut, und das ist das Wichtigste», so der Mallorquiner.

In der WM-Tabelle liegt Joan Mir mit acht Punkten auf Rang 18. Am kommenden Wochenende geht es bereits mit dem Catalunya-GP in Barcelona weiter.

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Zeit

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01

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Aprilia Racing

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Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

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79

27

+0,874

1:31,371

19

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Fabio Di Giannantonio

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49

27

+2,851

1:31,385

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37

27

+2,991

1:31,322

17

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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20

27

+7,756

1:31,563

15

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23

27

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1:31,517

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25

27

+12,497

1:31,566

8

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