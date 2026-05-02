Joan Mir (Honda) nach miserablem Heim-GP: Gelingt ihm in Le Mans die Wende?

Joan Mir sah in den ersten drei Sonntags-Rennen der MotoGP-Saison 2026 – in Buriram, Goiania und Austin – nicht das Ziel. Bei seinem Heim-GP in Jerez konnte der Spanier ebenfalls keine guten Ergebnisse erzielen. Im Chaos-Sprint fiel der Honda-Werksfahrer aus. Im Grand Prix musste er eine doppelte Long-lap absolvieren – über Platz 15 kam er nicht hinaus.

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In der Gesamtwertung liegt der 28-Jährige nach vier Grands Prix mit gerade einmal vier Punkten auf Rang 18. Teamkollege Luca Marini ist derzeit mit 27 Punkten Zwölfter.

Nach dem verkorksten Rennwochenende in Andalusien hatte Mir beim MotoGP-Test am Montag viel Arbeit. Er absolvierte fast 60 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 15. «Wir haben versucht zu verstehen, in welche Richtung wir bei unserem Setting gehen müssen, um in Zukunft weitere Fortschritte zu erzielen. Deshalb war es ein arbeitsreicher Tag. Es gab viele Ideen, die wir ausprobieren mussten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen – viele Dinge, die man an einem normalen Rennwochenende nicht testen kann», erklärte der Mallorquiner. «Für die Zukunft wissen wir, was wir tun müssen, und mir ist klar, in welche Richtung wir gehen müssen. Hoffentlich können wir bereits in den nächsten Rennen einige kurzfristige Verbesserungen sehen.»

Der mangelnde Grip ist das Hauptproblem

Wo liegt bei Mir derzeit das Hauproblem? «Bei mir ist es der Grip – wir konzentrieren uns auf diesen Bereich. Es klingt simpel, aber es ist alles andere als einfach. Wir haben viele Dinge ausprobiert – alle davon gingen nicht in die richtige Richtung. Ich bin mir aber sicher, dass wir es schaffen werden», so Mir.

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Nächste Woche geht es mit dem Frankreich-GP in Le Mans weiter. Dort wird sich zeigen, ob der Test etwas gebracht hat und ob Joan Mir mit der RC213V bessere Ergebnisse erzielen kann.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):