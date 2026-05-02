Joan Mir (Honda) nach miserablem Heim-GP: Gelingt ihm in Le Mans die Wende?
Nach dem für Joan Mir katastrophalen Rennwochenende in Jerez, versucht der Honda-Pilot verzweifelt, um in der MotoGP-Saison 2026 in die Spur zu finden. Weshalb ihm der Jerez-Test Hoffnung gibt.
Joan Mir sah in den ersten drei Sonntags-Rennen der MotoGP-Saison 2026 – in Buriram, Goiania und Austin – nicht das Ziel. Bei seinem Heim-GP in Jerez konnte der Spanier ebenfalls keine guten Ergebnisse erzielen. Im Chaos-Sprint fiel der Honda-Werksfahrer aus. Im Grand Prix musste er eine doppelte Long-lap absolvieren – über Platz 15 kam er nicht hinaus.
In der Gesamtwertung liegt der 28-Jährige nach vier Grands Prix mit gerade einmal vier Punkten auf Rang 18. Teamkollege Luca Marini ist derzeit mit 27 Punkten Zwölfter.
Nach dem verkorksten Rennwochenende in Andalusien hatte Mir beim MotoGP-Test am Montag viel Arbeit. Er absolvierte fast 60 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 15. «Wir haben versucht zu verstehen, in welche Richtung wir bei unserem Setting gehen müssen, um in Zukunft weitere Fortschritte zu erzielen. Deshalb war es ein arbeitsreicher Tag. Es gab viele Ideen, die wir ausprobieren mussten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen – viele Dinge, die man an einem normalen Rennwochenende nicht testen kann», erklärte der Mallorquiner. «Für die Zukunft wissen wir, was wir tun müssen, und mir ist klar, in welche Richtung wir gehen müssen. Hoffentlich können wir bereits in den nächsten Rennen einige kurzfristige Verbesserungen sehen.»
Der mangelnde Grip ist das Hauptproblem
Wo liegt bei Mir derzeit das Hauproblem? «Bei mir ist es der Grip – wir konzentrieren uns auf diesen Bereich. Es klingt simpel, aber es ist alles andere als einfach. Wir haben viele Dinge ausprobiert – alle davon gingen nicht in die richtige Richtung. Ich bin mir aber sicher, dass wir es schaffen werden», so Mir.
Nächste Woche geht es mit dem Frankreich-GP in Le Mans weiter. Dort wird sich zeigen, ob der Test etwas gebracht hat und ob Joan Mir mit der RC213V bessere Ergebnisse erzielen kann.
Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Ai Ogura (J)
Aprilia
1:35,944 min
2.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,005 sec
3.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,328
4.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,333
5.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,355
6.
Alex Marquez (E)
Ducati
+0,450
7.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+0,495
8.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,533
9.
Johann Zarco (F)
Honda
+0,714
10.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,727
11.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+0,739
12.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,743
13.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+0,934
14.
Luca Marini (I)
Honda
+0,952
15.
Joan Mir (E)
Honda
+1,033
16.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,036
17.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,064
18.
Fermin Aldeguer (E)
Ducati
+1,095
19.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+1,127
20.
Dani Pedrosa (E)
KTM
+1,539
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,546
22.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,597
23.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+1,793
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