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Joan Mir (Honda) nach miserablem Heim-GP: Gelingt ihm in Le Mans die Wende?

Nach dem für Joan Mir katastrophalen Rennwochenende in Jerez, versucht der Honda-Pilot verzweifelt, um in der MotoGP-Saison 2026 in die Spur zu finden. Weshalb ihm der Jerez-Test Hoffnung gibt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
© Gold & Goose

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Joan Mir sah in den ersten drei Sonntags-Rennen der MotoGP-Saison 2026 – in Buriram, Goiania und Austin – nicht das Ziel. Bei seinem Heim-GP in Jerez konnte der Spanier ebenfalls keine guten Ergebnisse erzielen. Im Chaos-Sprint fiel der Honda-Werksfahrer aus. Im Grand Prix musste er eine doppelte Long-lap absolvieren – über Platz 15 kam er nicht hinaus.

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In der Gesamtwertung liegt der 28-Jährige nach vier Grands Prix mit gerade einmal vier Punkten auf Rang 18. Teamkollege Luca Marini ist derzeit mit 27 Punkten Zwölfter.

Nach dem verkorksten Rennwochenende in Andalusien hatte Mir beim MotoGP-Test am Montag viel Arbeit. Er absolvierte fast 60 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 15. «Wir haben versucht zu verstehen, in welche Richtung wir bei unserem Setting gehen müssen, um in Zukunft weitere Fortschritte zu erzielen. Deshalb war es ein arbeitsreicher Tag. Es gab viele Ideen, die wir ausprobieren mussten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen – viele Dinge, die man an einem normalen Rennwochenende nicht testen kann», erklärte der Mallorquiner. «Für die Zukunft wissen wir, was wir tun müssen, und mir ist klar, in welche Richtung wir gehen müssen. Hoffentlich können wir bereits in den nächsten Rennen einige kurzfristige Verbesserungen sehen.»

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Der mangelnde Grip ist das Hauptproblem

Wo liegt bei Mir derzeit das Hauproblem? «Bei mir ist es der Grip – wir konzentrieren uns auf diesen Bereich. Es klingt simpel, aber es ist alles andere als einfach. Wir haben viele Dinge ausprobiert – alle davon gingen nicht in die richtige Richtung. Ich bin mir aber sicher, dass wir es schaffen werden», so Mir.

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Nächste Woche geht es mit dem Frankreich-GP in Le Mans weiter. Dort wird sich zeigen, ob der Test etwas gebracht hat und ob Joan Mir mit der RC213V bessere Ergebnisse erzielen kann.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Ai Ogura (J)

Aprilia

1:35,944 min

2.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,005 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,328

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,333

5.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,355

6.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,450

7.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,495

8.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,533

9.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,714

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,727

11.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,739

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,743

13.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,934

14.

Luca Marini (I)

Honda

+0,952

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,033

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,036

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,064

18.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+1,095

19.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,127

20.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,539

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,546

22.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,597

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,793

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

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