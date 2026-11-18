Honda-Pilot Joan Mir fühlt sich immer noch nicht fit genug, um ein MotoGP-Wochenende zu bestreiten. So wird der 29-Jährige auch beim Großen Preis von Portugal am kommenden Wochenende nicht dabei sein.

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«Nachdem Joan Mir am Sonntag beim Grand Prix von Malaysia ein Wiederauftreten seiner Symptome erlebt hatte und den Katar-GP verpasst hatte, haben er und sein medizinisches Team neben seinem Rehabilitationsprogramm eine intensive Reihe weiterer Tests durchgeführt», hieß es in einer Pressemitteilung des Honda-Werksteams am 18. November. «Auf Anraten seiner Ärzte wird Joan Mir den Grand Prix von Portugal verpassen, mit dem Ziel, in Valencia zurückzukehren, um die MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 und seine Zeit als Werksfahrer bei Honda zu beenden.»

Das Ziel ist es somit, dass Joan Mir das Saisonfinale in Valencia Ende November bestreiten und sein Karriere-Kapitel mit Honda gut zu Ende bringen kann. Fast noch wichtiger für den Spanier ist der Valencia-Test, der am 1. Dezember über die Bühne gehen wird. An diesem Termin wird Joan Mir die Gelegenheit haben, das erste Mal die Gresini-Ducati mit 850 ccm zu fahren. Danach geht es in die Winterpause.

Joan Mir Foto: Gold and Goose Photography Joan Mir © Gold and Goose Photography

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Jake Dixon will Fortschritte erzielen mit der Honda RC213V

Nachdem Superbike-Pilot Jake Dixon bereits in Katar für Joan Mir eingesprungen war, wird der Brite nun auch das MotoGP-Wochenende in Portimao bestreiten. In der Wüste von Doha zeigte Dixon mit der Honda RC213V eine respektable Leistung. Er kam in beiden Rennen ins Ziel und belegte die Ränge 16 und 14. Den Rückstand hielt er jeweils in Grenzen, sogar zwei WM-Punkte heimste er ein. In Portimao will er weitere Fortschritte erzielen.

«Es ist wieder eine große Ehre, dass HRC mir diese Chance gibt, und genau wie in Katar möchte ich das Beste daraus machen», meinte Jake Dixon. «Nach dem letzten GP war ich total begeistert, und es wird wichtig sein, ruhig zu bleiben und Portugal auf ähnliche Weise anzugehen. Mittlerweile habe ich ein etwas besseres Verständnis für die Honda RC213V, sodass wir direkt dort anknüpfen können, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.»