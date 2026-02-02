Joan Mir zu seiner Zukunft: «Man weiß nicht, was in dieser Saison passiert»

Joan Mir erlebte 2025 eine MotoGP-Saison mit Höhen und Tiefen. Auf der einen Seite hatte der Spanier, wie auch schon 2024, viele Ausfälle zu verzeichnen – in 13 von 22 Grands Prix sah er nicht die Zielflagge. Auf der anderen Seite schaffte er es in Japan und Malaysia jeweils auf das Podest. «Das Podium in Japan war sehr speziell. Ich feierte es wie den Gewinn des WM-Titels», schmunzelte Mir. Der Weltmeister von 2020 konnte im letzten Jahr die RC213V endlich so fahren, wie er es wollte. Die gemachten Fortschritte beim MotoGP-Bike aus Japan halfen Mir, den Speed wiederzufinden – er war regelmäßig ein Anwärter auf die Top-Positionen.

2026 werden die Uhren wieder auf null gestellt. Am 2. Februar, einen Tag vor dem Sepang-Test, hat Honda HRC Castrol in Malaysia die Farben für die bevorstehende MotoGP-Saison vorgestellt. «Es ist ein weiteres wunderschönes Motorrad, auf das ich stolz bin, zu fahren. Teil von Honda HRC Castrol zu sein, ist etwas ganz Besonderes», meinte Joan Mir anlässlich der Teampräsentation. «Das Ziel in der letzten Saison war es, am Ende des Jahres konkurrenzfähig zu sein – das haben wir erreicht. Dieses Jahr wollen wir von Beginn an konkurrenzfähig sein. Dann werden wir sehen, was uns die Saison bringt.» Insbesondere einen Punkt will Mir verbessern: «2026 müssen wir die Konstanz finden, mit der wir letztes Jahr zu kämpfen hatten. Wir haben gezeigt, dass sowohl ich als auch die Honda RC213V denn Speed und die Fähigkeiten haben, Honda stolz zu machen.»

Joan Mir über 2027

Als Teamkollege hat Mir in diesem Jahr im Honda-Werksteam wieder Luca Marini an seiner Seite. Nachdem letzte Woche durchgesickert war, dass sich Fabio Quartararo mit HRC für 2027 bereits einig sein soll, ist nächstes Jahr nur noch ein Platz verfügbar. Mir muss 2026 von Beginn an liefern, um sich in eine gute Position zu bringen – am Fahrermarkt ist dieses Jahr schon sehr früh viel Dynamik drin. So wurde am Montag auch offiziell verkündet, dass Marco Bezzecchi für weitere zwei Jahre bei Aprilia unterschrieben hat. Will Joan Mir 2027 mit Honda weitermachen? «Es ist noch sehr früh, um darüber zu sprechen. Aber gemeinsam mit Honda machen wir einen großartigen Job – wir beginnen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Jetzt für 2027 eine Vorhersage zu machen, ist schwer, denn man weiß nicht, was in dieser Saison passiert. Was in der Gegenwart passiert, ist entscheidend», meinte Mir zurückhaltend.

Joan Mir mit der Honda RC213V Foto: HRC Joan Mir mit der Honda RC213V © HRC

Vom 3. bis 5. Februar hat der 28-Jährige auf dem Sepang International Circuit die Gelegenheit, die über den Winter gemachten Fortschritte bei der RC213V zu beurteilen. Gut zwei Wochen später findet ein weiterer Test in Buriram statt, bevor vom 27. Februar bis 1. März das erste Rennwochenende steigt. «Diese beiden Tests vor Saisonbeginn sind sehr wichtig, um alles gut für den Start ins Jahr vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass alle Ingenieure von HRC während des Winters fleißig gearbeitet haben. Wir dürfen nicht abwarten, sondern müssen vom ersten Rennen an alles geben, um unser Maximum zu erreichen und Honda wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört», stellte Mir klar.