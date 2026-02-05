Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Joan Mir zuversichtlich: Die Honda hat das Potenzial für Top-5-Ergebnisse

Drei Testtage, nüchternes Fazit: Joan Mir verlässt Sepang nach dem MotoGP-Test mit gemischten Gefühlen und vielen Erkenntnissen. Der Honda-Pilot wurde Neunter und damit bester Fahrer auf der RC213V.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Joan Mir holt das Maximum raus aus der Honda RC213V
Joan Mir holt das Maximum raus aus der Honda RC213V
Foto: Fitti Weisse
Joan Mir holt das Maximum raus aus der Honda RC213V
© Fitti Weisse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Joan Mir absolvierte am finalen MotoGP-Testtag in Sepang eine längere Rennsimulation. Sein Fazit: «Es war ok.» Das klingt auf den ersten Blick nicht berauschend, hat aber einen Grund. «Wenn man sich das Tempo der Ducati-Fahrer ansieht, vor allem von Alex Marquez, sind wir noch weit weg.» Stillstand gibt es bei dem neuen Modell von Honda aber nicht. «Wir haben uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessert.»

Werbung

Werbung

In seiner Simulation bewegte sich Mir über weite Strecken im Bereich von 1:58er-Zeiten. «Ich konnte diese Pace fast den ganzen Run fahren, erst in den letzten zwei, drei Runden, ließen die Zeiten etwas nach», erklärte er. Das sei kein schlechter Rennrhythmus, doch Ducati habe in dieser Vorsaison erneut die Messlatte höher gelegt.

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Honda habe zugelegt, betonte Mir. «Das Bike ist in fast allen Bereichen ein kleines Stück besser. Es ist keine Revolution, eher kleine Entwicklungen in verschiedenen Bereichen, die uns erlauben, etwas bessere Zeiten zu fahren.» Der große Durchbruch blieb aber aus.

Werbung

Werbung

Der ewige Schwachpunkt der RC213V – der Grip

Unmissverständlich benannte Mir das Hauptproblem der Honda. «Grip. Da sind wir immer noch weit weg. Darauf müssen wir uns stärker konzentrieren. Mit mehr Grip kannst du die Beschleunigung besser kontrollieren, die Reifen drehen weniger durch, sie bauen weniger ab – am Ende ist es alles.»

Am Donnerstag verzichtete Mir bewusst auf eine Zeitenjagd. «Wir hatten Probleme mit ein paar Teilen, die nicht richtig funktioniert haben, also mussten wir den Tag etwas anpassen.» Auf eine Quali-Runde sieht sich der Spanier konkurrenzfähiger. «An Tag 2 hatte ich beim Zeitangriff das Gefühl, dass ich etwas mehr Unterschied machen kann.»

Honda 2026 mit Podest-Potenzial?

Werbung

Werbung

Im Renntrimm fühlt sich Mir solide aufgestellt. «Wenn morgen ein Rennen wäre, könnten wir um die Top-5 oder Top-4 kämpfen – aber nicht viel mehr», schätzte er die Pace ein. Die extrem schnellen Rundenzeiten der Ducati-Fahrer relativierte er nur bedingt. «Niedrige 1:57er-Zeiten sind nicht realistisch, aber sie fahren hohe 1:57er-Zeiten!»

Solche Runden seien für Honda derzeit kaum reproduzierbar. «Wenn ich so eine Runde fahre, ist der Reifen komplett überhitzt. Dann kommt eine 2:01», erklärte Mir. Ein nachhaltiger Rennrhythmus sei so nicht möglich.

Unterm Strich bestätigt der Sepang-Test, dass Honda nicht stehen geblieben ist. Ob allerdings wie zum Saisonende 2025 erneut Podien mit der RC213V möglich seien, ließ er offen.

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,728

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,851

9.

Joan Mir (E)

Honda

+0,866

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

11.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

12.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

14.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,197

15.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

16.

Luca Marini (I)

Honda

+1,403

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

20.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,500

21.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien