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Starke Aufholjagd von Johann Zarco (10.): Bester Honda-Pilot in Österreich

Ob im Qualifying, Sprint oder im Hauptrennen – Johann Zarco hielt am MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring die Honda-Flagge hoch. Bemerkenswert war die Vorstellung des Franzosen am Sonntag.

Kay Hettich

Von

MotoGP

Johann Zarco hatte sich für das Hauptrennen zu viel vorgenommen
Johann Zarco hatte sich für das Hauptrennen zu viel vorgenommen
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco hatte sich für das Hauptrennen zu viel vorgenommen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Der Österreich-GP war das dritte Rennwochenende von Johann Zarco nach einer dreimonatigen Verletzungspause – der 36-Jährige hatte sich Mitte Mai in Barcelona bei einer Startkollision mit Pecco Bagnaia (Ducati) eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen. Der Franzose scheint immer besser in Schwung zu kommen: Auf dem Red Bull Ring pilotierte Zarco als Zehnter im Qualifying, Siebter im Sprint und als Zehnter im Hauptrennen jeweils die beste Honda.

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Die erste Runde war tückisch

Johann Zarco

Allerdings hat der Haudegen sein Ziel für das Sonntagsrennen verfehlt. Er war zuversichtlich, einen weiteren siebten Platz einfahren zu können. Doch nach einer schlechten Startrunde konnte der LCR-Pilot dieses Vorhaben abhaken.

Im Artikel erwähnt

«Insgesamt war es ein starkes Wochenende und Platz 10 war das beste Ergebnis, das ich erreichen konnte», sah Zarco ein. «Denn ich hatte in der erste Runde sehr viele Positionen verloren – das lag nicht an einem schlechten Start, sondern danach die Schikane und die Kurven 3 und 8 waren tückisch. Ich hatte gar nicht die Gelegenheit, die anderen unter Druck zu setzen oder gar zu überholen, weil es sich nicht sicher anfühlte. Die anderen berührten sich und kämpften, aber ich fiel auf Platz 17 zurück. Mein Rennen fing in der zweiten Runde an und ab dem Zeitpunkt, fühlte es sich gut und sicher an. Der Reifendruck stimmte und ich kam immer besser in Schwung und fing an zu überholen. Schritt für Schritt fuhr ich so nach vorn.»

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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Johann Zarco
Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
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Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Sieger Pedro Acosta
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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Die Aufholjagd führte Zarco unter anderem vorbei an seinen Honda-Kollegen Diego Moreira und Luca Marini sowie Álex Márquez (Ducati), Enea Bastianini (KTM) und seinem Landsmann Fabio Quartararo (Yamaha). Nach 28 Runden hatte der Routinier Zarco 16,266 sec Rückstand Sieger Pedro Acosta (KTM). Zarco ist mit seiner Leistung zufrieden.

«Ich versuchte noch, an Diggia vorbeizukommen, aber unsere Pace war zu ähnlich», erzählte der Honda-Pilot. «In den letzten Runde wurde Bastianini wieder stärker und das war eine Herausforderung, um durch Anpassung des Fahrstils den Speed hochzuhalten und ihn hinter mir zu halten, denn mein Hinterreifen war am Ende. Ein schönes Wochenende, an dem ich mich konkurrenzfähig fühlte und Spaß hatte.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

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