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Bester Honda-Mann Johann Zarco am Limit: «Platz 9 ist besser als nichts!»

Nach einem starken MotoGP-Sprint in Katar startete Johann Zarco sehr gut in den GP am Sonntag. Er wurde danach bis auf Platz 9 durchgereicht. Der LCR-Pilot spürte ein Limit, das er akzeptieren müsse.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold and Goose Photography
Johann Zarco
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Johann Zarco war mit Rückenwind in den MotoGP-Sonntag gegangen. Im Katar-Sprint war der LCR-Honda-Pilot von Startplatz 7 nach dem Abbruch hervorragend vom Fleck gekommen und konnte anfangs sogar mit den Top-3 mithalten. Als Fünfter war Zarco bester Honda-Pilot, er befürchtete aber bereits, dass die doppelte Distanz am Sonntag schwer werden würde.

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Zarco wiederholt starke Anfangsphase – wildes Duell mit Ai Ogura

Im Grand Prix ging der Franzose von Position 6 ins Rennen. Zarco erwischte einen guten Start und lag nach der ersten Runde auf Rang 5, zeitweise sogar auf Rang 4. Dann begann ein wildes Duell mit Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), in dem die beiden fast im Kurventakt die Positionen tauschten. Profitiert haben davon die anderen: Pedro Acosta schnappte sich beide auf einen Streich, Zarco fiel innerhalb einer Runde von Platz 4 auf Position 7 zurück. Wenig später gingen auch Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) vorbei.

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Ab dann war Rang 9 Zarcos Position bis zum Schluss. Er hing am Hinterrad von Martin, seinem ehemaligen Pramac-Teamkollegen, und Di Giannantonio. In den letzten Runden setzte er noch einmal zum Angriff auf «Diggia» an, Platz 7 und 8 waren in Reichweite. Doch der Italiener legte ebenfalls zu.

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«Die Pace war gut. Ich hatte mehr Kontrolle als im Sprint», sagte Zarco. In den Anfangsrunden habe jeder geglaubt, mehr zu haben, und ihn deshalb angegriffen. «Ich war etwas angefressen, weil ich bereit bin zu kämpfen, aber ich kann das Motorrad nicht dorthin bringen, wo ich will. Ich verliere an sehr wichtigen Stellen Zeit. Deshalb können mich die anderen angreifen und ich kann sie nicht angreifen.» Am Ende habe er nach hinten alles kontrolliert: «Platz 9 ist besser als nichts. Wir waren an diesem Wochenende gut unterwegs, für das Team ist das positiv. Aber wenn ich solche Rennen fahre, spüre ich, dass es ein Limit gibt, das ich akzeptieren muss.»

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Zarco schafft Anschluss: WM-Rang 14 in Reichweite

Mit Platz 5 im Sprint und Rang 9 im Grand Prix war Zarco in Katar erneut der beste Honda-Pilot. In der WM bleibt der Franzose nach seinem langen Verletzungsausfall auf Rang 17. Weil sein Teamkollege Diogo Moreira ausfiel und Fabio Quartararo (Yamaha) in Katar nicht am Start war, ist der Rückstand auf beide auf 15 beziehungsweise 16 Punkte geschrumpft. WM-Rang 14 ist mit zwei starken Rennwochenenden für Zarco realistisch möglich.

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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

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