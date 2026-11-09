Bester Honda-Mann Johann Zarco am Limit: «Platz 9 ist besser als nichts!»
Nach einem starken MotoGP-Sprint in Katar startete Johann Zarco sehr gut in den GP am Sonntag. Er wurde danach bis auf Platz 9 durchgereicht. Der LCR-Pilot spürte ein Limit, das er akzeptieren müsse.
Johann Zarco war mit Rückenwind in den MotoGP-Sonntag gegangen. Im Katar-Sprint war der LCR-Honda-Pilot von Startplatz 7 nach dem Abbruch hervorragend vom Fleck gekommen und konnte anfangs sogar mit den Top-3 mithalten. Als Fünfter war Zarco bester Honda-Pilot, er befürchtete aber bereits, dass die doppelte Distanz am Sonntag schwer werden würde.
Zarco wiederholt starke Anfangsphase – wildes Duell mit Ai Ogura
Im Grand Prix ging der Franzose von Position 6 ins Rennen. Zarco erwischte einen guten Start und lag nach der ersten Runde auf Rang 5, zeitweise sogar auf Rang 4. Dann begann ein wildes Duell mit Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), in dem die beiden fast im Kurventakt die Positionen tauschten. Profitiert haben davon die anderen: Pedro Acosta schnappte sich beide auf einen Streich, Zarco fiel innerhalb einer Runde von Platz 4 auf Position 7 zurück. Wenig später gingen auch Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Jorge Martin (Aprilia) vorbei.
Ab dann war Rang 9 Zarcos Position bis zum Schluss. Er hing am Hinterrad von Martin, seinem ehemaligen Pramac-Teamkollegen, und Di Giannantonio. In den letzten Runden setzte er noch einmal zum Angriff auf «Diggia» an, Platz 7 und 8 waren in Reichweite. Doch der Italiener legte ebenfalls zu.
«Die Pace war gut. Ich hatte mehr Kontrolle als im Sprint», sagte Zarco. In den Anfangsrunden habe jeder geglaubt, mehr zu haben, und ihn deshalb angegriffen. «Ich war etwas angefressen, weil ich bereit bin zu kämpfen, aber ich kann das Motorrad nicht dorthin bringen, wo ich will. Ich verliere an sehr wichtigen Stellen Zeit. Deshalb können mich die anderen angreifen und ich kann sie nicht angreifen.» Am Ende habe er nach hinten alles kontrolliert: «Platz 9 ist besser als nichts. Wir waren an diesem Wochenende gut unterwegs, für das Team ist das positiv. Aber wenn ich solche Rennen fahre, spüre ich, dass es ein Limit gibt, das ich akzeptieren muss.»
Zarco schafft Anschluss: WM-Rang 14 in Reichweite
Mit Platz 5 im Sprint und Rang 9 im Grand Prix war Zarco in Katar erneut der beste Honda-Pilot. In der WM bleibt der Franzose nach seinem langen Verletzungsausfall auf Rang 17. Weil sein Teamkollege Diogo Moreira ausfiel und Fabio Quartararo (Yamaha) in Katar nicht am Start war, ist der Rückstand auf beide auf 15 beziehungsweise 16 Punkte geschrumpft. WM-Rang 14 ist mit zwei starken Rennwochenenden für Zarco realistisch möglich.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand