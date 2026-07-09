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Auch das noch: Pechvogel Johann Zarco erhält doppelte Long-lap-Strafe

Nach seinem Crash in Barcelona erholt sich MotoGP-Ass Johann Zarco derzeit von seinen Verletzungen. Bei seinem Comeback – voraussichtlich im September – muss er eine doppelte Long-lap absolvieren.

MotoGP

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
© Gold & Goose

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Erst vor wenigen Tagen gab das LCR-Honda-Team ein Update zum Gesundheitszustand von Johann Zarco – der Franzose wird erst im September auf die Rennstrecke zurückkehren. Zur Erinnerung: Zarco hatte sich bei seinem verheerenden Crash in Barcelona Mitte Mai schwere Verletzungen in seinem Knie sowie eine kleine Fraktur im Wadenbein zugezogen. Seit dem Sturz in Barcelona arbeitet Zarco an seiner Genesung.

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Die Grands Prix in Mugello, Balaton Park, Brünn und Assen musste er auslassen. Auch bei den Rennwochenenden auf dem Sachsenring, in Silverstone und in Aragon Ende August wird Zarco fehlen. Der Routinier wird frühestens beim Großen Preis von San Marino, der vom 11. bis 13. September auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli stattfindet, sein Comeback haben.

Als ob seine Rückkehr im September nicht schon schwer genug sein wird, bekam Zarco jetzt auch noch eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt, die er bei seinem Comeback (im Grand Prix) absolvieren muss. Der Grund: Zarco verursachte den Crash in der ersten Kurve in Barcelona, in den er selbst, Pecco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda) verwickelt waren. Kurios: Die Strafe wurde erst am Donnerstag vor dem Deutschland-GP ausgesprochen.

Im Artikel erwähnt

Beim Crash in Kurve 1 in Barcelona wurde Zarco im Windschatten von Luca Marini mitgerissen, und er konnte nicht mehr bremsen, um dem Italiener auszuweichen. Danach verkeilte sich das Bein des 35-Jährigen im Heck der Ducati von Bagnaia. Bis zum finalen Einschlag im Kies blieb der älteste MotoGP-Pilot mit der roten Desmosedici verbunden.

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