Johann Zarco hadert: 2026er-Honda besser – Ergebnis schlechter

Johann Zarco sammelt beim MotoGP-Auftakt 2026 in Thailand als Elfter erste WM-Zähler. Trotz schwachem Renntempo sieht der Franzose Fortschritte bei Honda – auch wenn seine Ergebnisse das nicht zeigen.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
© Gold & Goose

Der Saisonauftakt der MotoGP 2026 in Buriram verlief für LCR-Honda-Pilot Johann Zarco solide, aber unspektakulär. Der Franzose wurde im Grand Prix Elfter und hatte im Ziel 19,9 Sekunden Rückstand. Damit war er hinter Honda-Werkspilot Luca Marini zweitbester Honda-Pilot – auf Marini fehlten lediglich 0,8 Sekunden. Beide standen klar im Schatten von Joan Mir, der bis zu seinem Ausfall ein beherztes Rennen zeigte.

Dabei begann das Wochenende für Zarco sehr vielversprechend: Am Freitag hatte sich der Routinier als Zehnter im Zeittraining direkt für das Q2 qualifiziert. Im Qualifying sicherte er sich Startplatz 12. Den Sprint am Samstag beendete er ebenfalls auf Position 12, mit 8,6 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Zarco freut sich über Punkte beim Saisonauftakt

Im Rennen stand für Zarco vor allem eines im Vordergrund: ankommen und Punkte mitnehmen. «Ich bin glücklich, das Rennen beendet zu haben, glücklich, Punkte geholt zu haben. Es ist eine Art, die Meisterschaft zu beginnen, irgendwo anzufangen. Wenn man nicht ins Ziel kommt und null Punkte in der Meisterschaft hat, dann sind die nächsten Wochen schwer zu ertragen, und man bekommt noch mehr Druck für den nächsten Grand Prix», erklärte der Honda-Pilot.

Zarco sprach von einem kontrollierten Rennen, auch wenn ihm klar das nötige Renntempo fehlte: «Ich hatte die Kontrolle, die ich wollte – beim Haushalten mit den Kräften, beim Versuch, den Reifen zu schonen und den Abstand zum Vordermann zu kontrollieren. Aber ich war eindeutig nicht schnell genug. Ich konnte zu Beginn nicht an den anderen dran bleiben, auch nicht bei Marini. Dieses Tempo blieb dann konstant.»

Warum Honda die Reifen stärker beansprucht als 2025

Besonders im letzten Renndrittel machte sich der Reifenverschleiß bemerkbar. «Als der Reifen nachließ, hatte ich das Gefühl, dass ich ihn so gut wie möglich kontrolliere und schone. Trotzdem kam dieser große Einbruch, sodass ich am Ende nicht mehr angreifen konnte. Vielleicht hat es auch geholfen, dass ich etwas langsamer war und so das Rennen beenden konnte. Wenn man den Fall von Joan Mir betrachtet – er konnte das Rennen nicht beenden. So kann man das Glas halb voll sehen.»

Tatsächlich war Joan Mir in Buriram der stärkste der vier Honda-Piloten. Der Spanier hatte sich im Rennen an einigen starken Gegnern vorbei gekämpft und lag in den Top-5, als er mit Reifenproblemen ausschied.

Zarco bestätigte, dass auch er mit starkem Reifenabbau zu kämpfen hatte – wenn auch nicht im selben Ausmaß wie sein Markenkollege: «Vom Test bis jetzt hatten wir nie einen derart zerstörten Hinterreifen. In der letzten Runde drehte der Hinterreifen noch im vierten Gang durch. Es ging einfach nicht mehr vorwärts.»

Als Ursache sieht er vor allem die extremen Bedingungen in Thailand: «Ich denke, es lag an der Hitze, aber auch am Motorrad. Wir haben jetzt mehr Performance beim Beschleunigen und Bremsen, dadurch verlangen wir dem Reifen mehr ab als im vergangenen Jahr. Aber die Hitze war extrem.»

Honda besser als 2026, doch Zarco kann das (noch) nicht zeigen

Trotz des durchwachsenen Resultats zeigt sich Zarco überzeugt vom Potenzial der aktuellen Honda. «Ich glaube an die Arbeit, die wir mit dem Team machen werden, denn unser Motorrad funktioniert jetzt gut. Die Basis bleibt gleich. Ich muss die kleinen Dinge finden, um das Bike besser zu fahren.»

Dabei sieht er klare Stärken: «Es gibt immer noch eine Honda-DNA: Wenn man mit der Schräglage und dem Kurveneingang spielen kann, kann man viel schneller sein. Das Motorrad fährt ziemlich stabil und hat eine gute Front – das sind die positiven Dinge. Wir müssen sie nur besser nutzen.»

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
© Gold & Goose

Interessant: Obwohl die RC213V in Sachen Bremsen und Beschleunigung stärker geworden ist, fühlte sich Zarco weniger wohl als im Vorjahr, als er beim Auftakt als Siebter ins Ziel fuhr. «Letztes Jahr hatte ich mit einem weniger guten Bike beim Bremsen und Beschleunigen mehr Kontrolle und ein besseres Rennen. Dieses Jahr hat das Motorrad zwar mehr Performance, aber mein Gefühl war schlechter. Am Ende hatten wir ein schlechteres Resultat als im Vorjahr.»

Dennoch bleibt der 35-Jährige optimistisch: «Wir haben die Meisterschaft begonnen. Das Ziel ist es, uns zu steigern. Ich glaube wirklich, dass wir, sobald wir die Dinge freischalten, die ich brauche, an einem sehr guten Punkt sein werden. Joan Mir kontrolliert sein Motorrad besser als ich – das sieht man. Er kann in den Top-6 fahren. Also denke ich, dass ich dort auch sein kann.»

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

