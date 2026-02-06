Weiter zum Inhalt
Johann Zarco (Honda): «Dieses Problem wird uns in dieser Saison begleiten!»

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco konnte den MotoGP-Test in Sepang positiv abschließen. Bei der Suche nach der richtigen Balance ist er einen Schritt weitergekommen – dafür gibt es ein weiteres Problem.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Johann Zarco ist noch keine Einheit mit der 2026er-Honda
Johann Zarco ist noch keine Einheit mit der 2026er-Honda
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco ist noch keine Einheit mit der 2026er-Honda
© Gold & Goose

Johann Zarco (LCR Honda) hatte an den ersten beiden Tagen des MotoGP-Tests in Sepang kein gutes Gefühl auf seiner RC213V. Er ist überzeugt, dass die 2026er-Honda sehr viel Potenzial hat, doch er persönlich fand nicht die richtige Balance. Zudem hatte er mit der Konstanz zu kämpfen.

Am dritten Tag ist dem Franzosen dann ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gelungen. Er arbeitete akribisch an seinem Setup und absolvierte sehr viele Runden, um dem richtigen Gefühl näher zu kommen. «Ich konnte den Sepang-Test positiv beenden. Wir hatten einen intensiven Nachmittag, wir sind von 14 bis 18 Uhr durchgefahren. Das Gefühl wurde besser und besser», war der 35-Jährige erleichtert. «Am ersten und zweiten Tag strauchelte ich. Was ich auf dem Motorrad machte, hat nicht wirklich funktioniert. Man spürt, dass das Bike viel Potenzial hat, um damit schnell zu fahren. Mir und Marini gaben positive Kommentare ab. Ich hingegen konnte nicht so positiv sein. Am Ende des zweiten Tages und am dritten Tag war ich dann zuversichtlicher. Ich war konstanter, was sehr gut war. Ich denke, dass das Bike sehr gut verbessert wurde, wir müssen aber immer noch die perfekte Balance finden – ein Rennmotorrad ist sehr sensibel. Sobald du aber die richtige Balance hast, macht es sehr viel Spaß. Das zu erreichen, ist das Ziel für Buriram. Ich brauche mein eigenes Setup und wir können nicht kopieren, was die anderen Jungs haben.»

Erhöhter Reifenverschleiß mit der Honda RC213V

«Darüber hinaus haben wir mit erhöhtem Reifenverschleiß zu kämpfen. Gut, in Malaysia geht es allen so, aber wenn bei mir der Reifen nachlässt, dann wird es immer schwerer, das Motorrad zu kontrollieren. Es wird dann Runde um Runde schlechter», führte Zarco weiter aus. «Das war auch mein schwacher Punkt bei den Rennen im letzten Jahr. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in dieser Hinsicht auseichend verbessert habe. Wir werden sehen, wie es dann in Buriram mit anderen Reifen läuft. Dieses Problem wird uns aber in dieser Saison begleiten – wir müssen eine Lösung dafür finden.»

In der kombinierten Zeitenliste über die drei Testtage war Zarco auf Rang 16 zu finden. Auf Alex Marquez (Ducati) hatte er 1,199 sec Rückstand. Auf Joan Mir, den schnellsten Honda-Piloten in Sepang, fehlten ihm rund 0,7 sec. «Ich fühle mich nicht bereit genug, um an den kleinen Details zu arbeiten, die einen großen Unterschied machen können. Unsere Basis ist gut, wir müssen diese aber weiter verbessern», meinte Johann Zarco abschließend.

© Gold & Goose

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+D24

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

Weiterlesen

